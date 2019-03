Dha Yurt Bülteni-22

Kaynak: DHA

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (11)EKİPLER SEFERBER OLDUDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri seferber oldu. Türk Kızılayı ekipleri, depremin en şiddetli yaşandığı Ucarı, Karahöyük, Yeniköy ve Oğuz mahallelerinde mobil gıda tırı ile yiyecek-içecek yardımı yapmaya başladı. AFAD ekipleriyse, bu bölgelerde yaşayan depremzedelerin geceyi huzurlu geçirebilmeleri için çadırlar kurdu.600 ÇADIR KURULDUTürk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, depremden etkilenen vatandaşlar için gayretli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Türk Kızılayı ekipleri olarak Türkiye'nin 5 farklı bölgesinden gelen 54 personelimiz ve gönüllümüzle, olay yerinde hizmet veriyoruz. Bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımız için yemek üretimimiz başladı. 2 bin kişilik gıda yardımı yapacağız. Depremden etkilenen kişiler için AFAD ekipleri tarafından 600 çadır kurulacak. Çadırlarda kalacak vatandaşlarımız için 3 bin battaniye 600'de ısıtma cihazı dağıtacağız" dedi.GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRECEKLERDeprem anında engelli kızını dışarı çıkarmakta zorlandığını anlatan depremzede Hülya Ünlü, "Çok büyük korku ve panik yaşadık. Deprem sırasında engelli kızımı dışarı çıkarmakta zorlandık. Daha sonra da korkudan evimize giremedik. Geceyi kurulan çadırlarda geçireceğiz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. İlk kez ailecek çadırda kalacağız" diye konuştu. Antalya'dan yeğenini ziyarete gelen ve deprem korkusunu yaşayan Türkan Ünlü, daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşamadığını belirterek, "Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Çok panikledim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir korkuydu. Bundan sonra 5'inci katta bir evde yaşamam. Çadır ve yemek yardımı yapanlardan Allah razı olsun. Artçı depremler geçinceye kadar kurulan çadırlarda kalacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Türk Kızılay ekiplerinin çadır kurmasıGeceyi çadırda geçirecek vatandaşlardan detaylarHülya Ünlü ile röp.Türkan Ünlü ile röp.Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ile röpHaber- Kamera; Deniz TOKAT/ DENİZLİ,======================SURİYE'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI NEDENİYLE SINIR GÜVENLİĞİ ARTTIRILDIŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları için ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyile sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları nedeniyle ateşler yakıldı. Teröristlerin nevruz kutlamasında otomatik silahlarla havaya açtığı ateş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuldu. Silah sesleri nedeniyle sınırın Türkiye tarafında güvenlik önlemleri arttırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Tel Abyad'dan yükselen dumanlarSınırdaki askerlergGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)=================TBMM Başkanı Şentop: Yargıda gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik(2)LÜLEBURGAZ'DA STK'LARLA BİR ARAYA GELDİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın ardından geldiği Kırklareli'de Vali Osman Bilgin'i ziyaret edip, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.Toplantının ardından Lüleburgaz ilçesine geçen Şentop, burada sivil toplum örgütü temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Şentop, 16 Nisan'da yapılan referandumla Türkiye'nin yeni bir hükümet sistemi değişikliğine gittiğini belirterek, şöyle dedi:"Bu hükümet sistemi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmek suretiyle oldu. Başkanlık sistemi Anayasa hukukçularının, siyaset bilimcilerin ifadeleriyle sert kuvvetler ayrılığı içeriyor. Parlamenter sistemde sert kuvvetler ayrılığı vardır. Çünkü hükümet yürütme organı, yasama organının içinden çıkıyor, yasama organına karşı sorumlu, tam olarak ayrışma söz konusu değil, yasama ve yürütme organları iç içe geçmiş durumda. Halbuki başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organı bütünüyle birbirinden ayrılmış. Başta seçilmeleri ayrı ayrı yapılıyor farklı sandıklarda farklı oylar kullanılarak seçiliyor. İlişkileri bakımından da çok zaruri ilişkiler var ama bunun dışında görev alanları bütünüyle ayrılmış. Tabi sadece Anayasa değişikliği yaparak bir sistem değişikliğini sağlayamıyorsunuz. Sistem değişikliğinin tam manasıyla, bütün kurallarıyla yerleşebilmesi için Anayasa değişikliği yetmiyor, kanun değişiklikleri de yetmiyor. Bu süreç içerisinde değişikliği yerleştirebilmek için de bir gayret sarf etmek lazım. Zorluğun bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Yeni sistemin yerleşmesi için parlamentonun, bizim öngördüğümüz gücü kazanması için bu dönemde ayrıca özel olarak gayret gösterme mecburiyetimiz var."'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇIKIŞI BİZİM YÜRÜYECEĞİMİZ YOLUN İPUÇLARINI VERİYOR'20'inci yüzyılda dünyada yaşanan olayları ve sıkıntıları anlatan Şentop, "Sonuçta 20'inci yüzyıl bitti ve bütün anlayışlarıyla, paradigmalarıyla sona erdi. 21'inci yüzyılın başında dünya siyasette, hukukta, ekonomi alanında yeni arayışlar içerisinde. Bugün yaşadığımız krizler dünyada yeni bir sistem arayışını ortaya çıkardı. Temelde 20'inci yüzyılın direttiği uluslararası yapılar, kuruluşlar barışı sağlayamamış. Ekonomik kuruluşlar yeryüzünde adil bir ekonomik bir ilişki şeklini, adil dağılımı sağlayamamış, gerçekleştirememiş. Bugün yaşadığımız sıkıntıların büyük bir kısmı bu yeni sistem arayışıyla ilgili. Herkes kendisine bir pozisyon belirlemeye çalışıyor. İşte Birleşmiş Milletler etkisiz hale gelmiş, uluslararası ticarette tek bir milletin para biriminin egemen olduğu bir süreç yavaş yavaş bozulmaya başlamış, yeni arayışlar, bu noktada Cumhurbaşkanı'mızın iki çıkışı yeni dünya düzeni için de bizim yürüyeceğimiz yolla ilgili ipuçları veriyor. Bunlardan bir tanesi sık tekrar ettiği dünya 5'ten büyüktür sloganı. Bunu ilk söylediği zaman çok ağır ve hayali eleştiri getirdiği düşünülüyordu. Fakat öyle bir noktaya geldik ki, Birleşmiş Milletler'in bizzat kendisi BM'nin yeniden yapılandırılması için komisyon kurdu. Dünya 5'ten büyüktür malum 2'inci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler kurulduğunda savaşın galipleri düzeni kendilerine göre kurmuşlar. Kendilerine istisnai bir mevki belirlemişler. Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD. Bu 5 ülke diyorlar ki BM'deki 190 ülke otursa bir karar verse bu 5 ülkeden bir tanesi itiraz ettiği zaman 190 ülkenin kararı geçersiz hale geliyor. Böyle bir sistem barışı sağlayamadı çünkü her birinin himaye ettiği sorunlar, devlet var. Onlara dokunduğunuzda sıkıntı çıkıyor. İşte İsrail'le ilgili karar alıyor BM, ABD'nin geçersiz oyuyla karar geçersiz hale geliyor. Böyle bir sistem dünya barışını sağlayabilecek bir sistem değil. O nedenle biz devletlerin eşit olduğu uluslararası bir düzen öneriyoruz. Bu başta BM olmak üzere birçok ülke tarafından da dile getirilen bir husus haline geldi" dedi.Uluslararası ticarette kullanılan para biriminin ABD doları olduğunu söyleyen Şentop, "Bu paranın belirleyicisi gerek emisyon hacmi, gerek değeri bakımından belirleyicisi ABD. Çin'den mal alacağımız dolarla alıyoruz, Çin bizden mal alacağı zaman dolarla ödüyor. Kendi paramızla bunu ödemiyoruz. Fakat Cumhurbaşkanımız uluslararası ticaretin her ülkenin kendi parasıyla yapılabileceğine dair bir tez ortaya atmıştı. Bu da zamanında çok uçuk gelmişti ama en azından başka ülkeler de bunu yavaş yavaş benimseye başladı. Başta Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkeler, Azerbaycan'la yaptığımız ticaretin geçen ziyaretinde gündeme geldi, önemli bir artışla Türk Parası üzerinden yapılmaya başlanmasını gördüm, çok sevindim, memnun oldum" dedi.'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM'TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve bunun arifesinde olunduğunu belirterek, "Meselemiz Türkiye'nin bu yeni kurulan dünyada etkili bir aktör olarak yer almasıdır. Bunun için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Hamdolsun Türkiye zaman içerisinde başta ekonomik anlamda olmak üzere, dünyada itibarlı olmak anlamında bir hayli güçlü noktaya geldi. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama 1980'lerden itibaren hesaplayacak olursak Tekirdağ'ı söyleyeyim. Bugün Tekirdağ'ın ihracatı 1,5 milyar doların üzerinde. 1980'lerde Türkiye'nin toplam ihracatı 2.9 milyar dolardı. O zaman kapalı bir ekonomimiz vardı. Döviz almak mümkün değildi ancak yurtdışına çıkarken sınırlı miktarda döviz alabiliyordunuz. Rahmetli Özal zamanında ekonomide yapılan hamlelerle, yeni dünyaya entegrasyonuyla beraber 90'ların başlarında 12 milyar dolara kadar çıktı ihracatımız. Daha sonra 2002 yılında ihracatımız 32 milyar dolara ulaşmıştı şimdi 170 milyar doların üzerinde ihracatımız var Türkiye'de. Bu bir taraftan bir veri. Bunun dışında seçildiğimizden itibaren yurtdışında bazı programlarımız oldu. Bunun dışında ziyarete gelen meclis başkanları, Cumhurbaşkanları oldu, bu vesileyle bildiğimiz bir şey ama bir daha müşaade ettik ki Türkiye'nin dünyanın çok farklı ülkeleri nezdinde, güçlü, itibarlı bir yeri var. Böyle bir dönemde Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmemiz lazım. Kurulacak olan yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin güçlü, etkili pozisyona sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok mesafeler aldık ama bu yeterli değil.Görüntü dökümü:Şentop'un Kırklareli Valiliğine gelişiPolisi selamlamasıAnı defterini imzalamasıSTK'lar ile toplantıLüleburgaz'a gelişiSTK'lar ile buluşmasıKonuşmasıFarklı açılardan detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,===============NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE UZUNCA BİR SÜREDİR BİR TAKIM KISKAÇLARIN ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYORAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye uzunca bir süredir bir takım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor. Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar, ne zaman Türkiye atılım yapsa birileri önlemeye gayret ederö dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin belde teşkilatının açılışı için Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesine geldi. Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile birlikte ilk olarak Gölhisar'da eşinin kardeşi Nihat Cantürk'ün evine gitti. Burada bir süre dinlenen Kurtulmuş daha sonra açılış için Yusufça'ya geçti.Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de eş kontenjanından Burdurlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "'Yaparsa AK Parti yapar' sözü yapılan hizmetleri özetliyor. 16 yıllık sürede Burdur'a toplamda 9 milyar liralık yatırım yaptık. Çok büyük hizmetler yaptık. Yusufça'da çevre yolu, hal binası, TOKİ konutları yapıldı. Allah'ın izniyle Yusufça halkının beklediği, talep ettiği hangi hizmetler varsa yapıldı. Bundan sonraki süreçte de Yusufça'nın ihtiyaçlarının neler olduğunu gayet iyi biliyoruzö dedi.Yerel seçimlere değinen Numan Kurtulmuş, "Bu seçim yerel seçim, belediye başkanlarımızı seçiyoruz. Ama bu seçim birçok sebepten dolayı çoktan yerel seçim olmanın önüne geçti. Birincisi 24 Haziran seçimlerinde milletin iradesi ortaya çıktı. Kendi adamını, içinden çıkan birisini, Recep Tayyip Erdoğan'ı millet oylarıyla yeni sistemin ilk başkanı olarak seçti. Şimdi inşallah 31 Mart'ta bu sistemi benimsediğimizi, 24 Haziran'da verdiğimiz oyları boşa vermediğimizi ortaya koyan bir sonuç oluşturacak ve AK Parti'yi Türkiye'de açık ara birinci çıkartarak Türkiye'nin istikametini bir kez daha belirleyeceğiz. İkincisi Türkiye uzunca bir süredir bir takım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor. Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar, ne zaman Türkiye atılım yapsa birileri önlemeye gayret eder. Türkiye'nin son 5- 6 yıllık süreç içerisinde ta MİT operasyonundan başlayarak, Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık olayları, Türkiye'deki Kobani olayları ile ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle sizin sandıktan çıkan iradenizin üstü örtülmeye, geleceğiniz karartılmaya çalışıldı. Bu millet kendi geleceği söz konusu olduğunda canı pahasına ortaya çıkıp bayrağı, ezanı, vatanı ve devleti korumayı çok iyi biliyor. Dedelerimizden, atalarımızdan çok hatıralar dinledik. Sizlerin de dedesi Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kafkaslar'da şehit olmuş ya da gazi olmuş nice insanlar vardır. Bunları hep geçmişlerin kahramanlığı olarak dinlerdik. Ama ne yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesinde aynı ihaneti Anadolu topraklarının tarihi boyunca gördüğü en büyük ihaneti gördük. FETÖ'cü eşkıya arkasındaki emperyalist güçlerin desteğiyle bu millete uçaklardan, helikopterlerden ateş açtı. 251 kişi iman dolu göğsünü şahadet pahasına ortaya açarak, bu bayrağı, devleti vatanı korudu. Allah razı olsunö diye konuştu.15 Temmuz gecesi Başbakan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:"O gece neler yaşadığımızı anlatmayacağım. Çok karanlık bir geceydi. 11.00 ile 01.30 arası gitti geldi. Sizin imanınız, ferasetiniz, desteğiniz olmasaydı biz burada olmaz, bugün bu toplantıyı yapıyor olmazdık. O gecenin en karanlık noktasında bile hep beraber şunu düşündük; 'Bu millet büyük bir millettir. Bu millet dayanır, bu millet direnir ve bu millet bayrağını yere düşürmez, bayrağını göndere çeker.öKonuşmasının ardından Numan Kurtulmuş, Gölhisar ilçesine geçti ve esnaf ziyareti yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yusufça beldesine gelişiKarşılamaNuman Kurtulmuş'un konuşmasıDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==============BAKAN VARANK: TUNCELİ KISA SÜREDE ÇAĞ ATLADISANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de katıldığı toplu açılış töreninde, kentin kısa sürede çağ atladığını ifade ederek, "Tunceli baştan aşağı bambaşka bir kimliğe, bir ruha büründü. Tunceli tam anlamıyla çağ atlamış durumda. Bu şehirde yaşayan herkesi düşündük, herkesin hayatına dokunduk" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Bakan Varank, kentteki ilk ziyaretini Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleriyle görüşerek başladı. Jandarma Bölge Komutanlığı'nda beraberindeki Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte güvenlik güçleriyle bir araya gelen Bakan Varank, jandarmanın kullandığı teknolojik cihazlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Bakan Varank, güvenlik güçleriyle görüşmesinin ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Valilikte verilen brifingin ardından Bakan Varank, AK Parti İl Başkanlığı'nda partilerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Varank, Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla 18 ayda kentte önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Şehrin ne hale geldiğinin, hizmetlerinin nasıl arttığının sizler en yakın şahitlerisiniz. Burası adeta bir kasaba görümünde bir şehirdi. Maalesef belediyecilik anlamında hiçbir hizmeti alamıyordu. Bugün geldiğimizde şehircilik anlamında ışıklandırmalarıyla, parklarıyla, yeni yapılan hizmetleriyle gerçekten içinize sinen ve ferahlatan tablo ile karşı karşıyayız. Tabi bunu şehirdeki uyumla yakaladık" diye konuştu.'PARALARI KANDİL'E VE BAŞKA YERLERE PEŞKEŞ ÇEKTİLER'İstismar ve ideolojik siyaset yaparak belediyenin ve devletin gönderdiği paraları başka yerlere peşkeş çekildiğini anlatan Bakan Varank, şunları söyledi:"Maalesef istismar, ideolojik siyaseti yapanlar yıllarca bu şehrin vergilerini bizim gönderdiğimiz paraları Kandil'e ve başka yerlere peşkeş çektiler. Ama biz buna daha fazla müsaade edemeyiz dedik. Gereğini yaptık. Şimdi valilik, kayyum, güvenlik güçleri ve yerel yönetimi ile tam bir uyum yakalayarak nasıl başarılı icraatlar yaptığımızı herkese gösterdik. Ben eminim AK Parti'ye oy vermeyen Tunceliler de bu yapılan hizmetleri memnuniyetle karşılıyorlardır. Üzerime düşen bizim onlara gerçekten tevazu samimiyet ve gayretle onların kapılarını çalmamız, onların gönüllerine dokunmamız ve onlara bu hizmetleri anlatmamızdır. Emin olun tevazu, samimiyet ve gönüllere dokunarak ikna edilemeyecek kişi sayısı çok azdır."TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİNDİBakan Varank, konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek, geçmiş yıllarda Tunceli'de yaşanan terör olayını canlı yayınla Ankara'da izlemesi hafızasında yer aldığını hatırlatarak, "Son 6 senede hangi kumpaslara ve tuzaklarla mücadele ettiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz'da doğrudan bir darbe girişimi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Orada darbe girişiminin üstesinden gelmek zorunda kaldık. 6-7 Ekim olayları ile şehirlerimizi kan gölüne çevirmek isteyenlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Benim hafızamdan silinmeyen bir görüntü var, biz maalesef Tunceli'de canlı yayında şehrin ortasında nasıl terör saldırı düzenlendiğini Batı'da, Ankara'da izledik. Emin olun en ufak bir zayıflama emaresine yine bu tuzakları harekete geçirmek isteyenler yine Türkiye'nin bu kalkınma hamlesini, muhasır medeniyetler seviyesine geçme hamlesini durdurmak isteyenler, ellerini ovuşturarak, piyasaya çıkacaklar. Bu ülkeye nasıl zarar verebiliriz, bir arada tutan ülkenin kalkınma mücadelesinin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl zarar verebiliriz diye piyasaya çıkacaklar" diye konuştu.'TUNCELİ'NİN, MODERN BİR ŞEHRE DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Bakan Varank, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Tunceli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 62 eserin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, Tunceli'nin kısa sürede çağ atladığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Tunceli baştan aşağı bambaşka bir kimliğe, bir ruha büründü. Tunceli tam anlamıyla çağ atlamış durumda. Bu şehirde yaşayan herkesi düşündük, herkesin hayatına dokunduk. Yeni doğmuş bebeklerden tutun, kimsesiz yaşlılara, üniversite öğrencilerinden, şehit ve gazi yakınlarına, kadınlara, çocuklara, yani toplumun tüm katmanlarına devletimizin şefkatini hissettirdik. Sadece 18 ayda istihdam, sosyal sorumluluk, altyapı, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında Tunceli'yi ihya edecek adımlar attık. Siz değerli kardeşlerimin hayat kalitesini kalıcı bir şekilde yükseltmek temel amacımızdı. 625 milyon liraya mal olan bu 62 projenin hepsine teker teker değinmek isterdim. Tunceli'nin, modern bir şehre dönüşümünü gerçekleştiriyoruz."'TUNCELİ ARTIK HUZUR VE TURİZM KENTİ HALİNE GELDİ'Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ise "21 aydır belediye başkan vekilliği ve valilik görevini yürütüyorum. Tunceli artık huzur ve turizm kenti haline geldi. Kısa sürede 62 projeyi tamamlayarak hizmete açtık. Parklar, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, uluslararası rafting parkuru ve daha birçok proje hepsini Tunceliler rahat etsin diye tamamladık. Huzur içinde güven içinde hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.Bakan Varank, açılış töreninin ardından Tunceli Cemevini ziyaret ederek, Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt ile bir süre sohbet etti.BAKAN VARANK VE VALİ SONEL RAFTİNG YAPTICemevinden ayrılan Bakan Varank, rafting yapmak için Munzur Vadisi Milli Parkı'na geçti. Uluslararası Rafting Parkuru'nda Vali Tuncay Sonel ile birlikte rafting yapan sporcular ile birlikte rafting botuna binen Bakan Varank, Munzur Çayı üzerinde rafting yaptı.Varank ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Tunceli Kutuderesi bölgesine geçerek güvenlik güçleriyle görüştü.Görüntü Dökümü:----------Bakanın Jandarma Bölge Komutanlığı ziyaretiÇocuklar ile helikopterde hatıra fotoğraf çekerkenValilik ziyaretiAK Parti ziyaretindeki konuşmalarıAçılış töreninden görüntüBakan Varank'ın tören konuşmasıVali Sonel'in konuşmasıCemevi ZiyaretiMunzur'da rafting yapmaGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,==================ŞEHİTKAMİL İBRAHİMLİ SPOR MERKEZİ AÇILDIGAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan İbrahimli Spor Merkezi törenle açıldı.Açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İçerisinde Basketbol ve Badminton sahasının yanı sıra Step, Aerobik, Zumba, Pilates gibi sporların yapılacağı salon, farklı seanslar ile hem erkeklere hem de kadınlara hizmet vereceği belirtildi.4-6 yaş grubu çocukların temel spor eğitimleri alabileceği alanlarında tesiste bulunduğunu söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öğrencilerimiz yazın sıcaktan kışın soğutan spor yapamıyorlardı. Bir şekilde düzenleme yaptık ve etrafı açık olan bu pazar yerini spor salonuna çevirdik. Özellikle alt yaş grubuna yönelik 4-6 yaş çocuklarının temel eğitimler jimnastik eğitimi alabileceği ve kas gelişimlerine yardımcı olacak salonlar oluşturduk" dedi.Konuşmaların ardından spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Spor SalonuSpor yapan vatandaşlarŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)