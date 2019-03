Dha Yurt Bülteni-22

Kaynak: DHA

POLİSTEN KAÇAN İNSAN TACİRİ, GÖÇMENLERİ YOL KENARINA BIRAKTITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Yunanistan'a gitmek isteyen 6 göçmeni yol kenarına bırakıp kaçtı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu akşam saatlerinde il merkezindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlayınca, polis ekipleri de diğer birimleri uyarıp takibe başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 70 kilometre kaçan sürücü, Malkara ilçesi girişindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği noktasında kurulun barikatı da ters yöne girerek geçti. Ahievren Mahallesi yönüne kaçan araç sürücü, daha sonra izini kaybettirdi.Polis ve jandarma ekipleri kaçan araçta bulunan Bangladeşli 6 kaçak göçmeni, yol kenarına bırakılmış olarak buldu. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Polis ve jandarma ekipleri, otomobille birlikte kaçan insan tacirini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Karayolu üzerine bırakılan kaçaklar-Polis ve jandarmanın tarlalarda arama yapması-Kaçakların araçlara bindirilmesi-Kaçakların hastaneye götürülmesi-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -==============BOŞ ARAZİDE TABANCAYLA SIRTINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDUADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre boş bir arazide kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı.Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kavga ettikleri Ramazan Eren'e tabancayla ateş açarak kaçtı. Sırtına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Eren, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eren, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yaralının ambulansa taşınmasıAmbulanstaki yaralıdan görüntüOlay yerindeki polislerden görüntüPolislerin olay yerinde inceleme yapmasıYerdeki olay yeri numaratörleriYerdeki boş tabanca kovanından görüntüGenel ve detay görüntülerSüre: 01'30" Boyut: 168 MBHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,====================KAYIP İHBARI YAPILAN ÇOCUK, KANEPENİN ARKASINDAN ÇIKTITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranan Y.S. (5) adlı kız çocuğu, evinde kanepenin arkasında oyuncaklarıyla oynarken bulundu.Malkara'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde oturan çift, saat 19.30 sıralarında evde göremedikleri kızları Y.S.'nin dışarı çıktığını sanarak her yerde aradı ancak bulamadı. Kızlarının ayakkabılarını da kapı önünde göremeyen ve komşulara haber veren çift, belediyeye de giderek, çocuğunun kaybolduğu yönünde anons yaptırdı. Durumun bildirildiği polis ve zabıta ekipleri de mahalleye giderek, arama çalışması başlattı.Zaman geçtikçe çocuğun bulunamaması üzerine ilçede, 'çocuk kayboldu', 'çocuk kaçırıldı' söylentileri de yayıldı. Her yerde aranan ve bulanmayan küçük kız, 3 saat sonra ailenin bir yakını tarafından evde kanepenin arkasında ayakkabısı ve oyuncaklarıyla oynarken bulundu. Aile ise çocuğun evde bulunmasının sevincini yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kayboldu sanılan kzı arayan mahallelilerMahalle sakinlerinin toplanmasıEl feneri ile aramaya katılanlarPolis ve zabıta ekipleriVatandaşların polisle konuşmasıArama çalışmalarından detaylarMahalleden detaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-======================DESTİCİ: SİYASİ BÖLÜCÜLERLE İŞ BİRLİĞİ OLMAZBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı partilerin el altından pazarlık yaptığını belirterek, "Siyasi bölücülerle iş birliği olmaz" dedi.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaptığı mitingde vatandaşlara seslendi. Devletin bekası ve bütünlüğü için çalıştıklarını belirten Destici, "Siz değerli hemşehrilerimiz, 31 Mart'ta kim ehliyetli ve liyakatlı ise ona oy vereceğinizden eminim. Herkes sizin tercihinize saygı duyacaktır. Bazı siyasi partiler el altından pazarlık yapıyor. Onun için siyasi bölücülerle iş birliği olmaz. Devleti bölmek isteyenlerle iş birliği yapmayın diyorum. Eş başkanları sözde vatanı bölmüşler adına 'Kürdistan' diyorlar. Ayrıca 'Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa ona oy vereceğiz' diyorlar. Böyle bir anlayışla asla bir arada olunmaz. Biz bu anlayışı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Çiftçiye destek olunması gerektiğini belirten Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak belediyelere geldiğimizde sadece taş döşemesi ve çevre düzenlemesi yapmayacağız. Üretimi, küçük işletmeyi, sanayiyi de destekleyeceğiz. Bende çiftçilik yapıyorum. Dışarıdan ithalat ederek çözüm bulamazsınız. Çözüm çiftçinin kullandığı mazotu, ÖTV'yi kaldırıp, 3 TL yaparak desteklenir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------KonvoyMitingteki konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri),==================Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır (2)'YENİ ZELANDA SALDIRGANININ AVUSTURYA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ümit Öztekin'in düzenlediği mitinge katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Yenimahalle Dua Yokuşu Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde çok sayıda vatandaş tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandı.Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı bir kez daha kınadığını söyledi. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestoyu tek başına hazırlayamayacağını daha önce söylediklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "O kapasitede değil. Yeni Zelanda'da o silahtaki yazılarda ve o manifestoda kim hedef? Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı hedef. Neden? Bugün İslam düşmanlığı had safhada. Bugün İslam düşmanlığı eşittir Türk düşmanlığı. Bugün herkes susarken Türkiye ve Türk milleti susmuyor. O yüzden bizi hedef alıyorlar. Biz bunlarla mücadele etmesini biliriz" dedi.AVUSTURYA BAĞLANTILISaldırganın bağlantılarının ortaya çıkmaya başladığını da ifade eden Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'da operasyonlar devam ediyor. Bir şüpheli kendini bıçakladı, öldürdü. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. Oradaki ırkçılarla bağlantılarını Avusturya itiraf etmeye başladı" diye konuştu.Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmasına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'in yaptığını meşru kılmak için ABD Başkanı Donald Trump bir belge imzalayıp o toprakların İsrail'in olduğunu söylüyor. Bunu biz kabul etmeyiz. Yanlışa 'yanlış' diyen bir Türkiye var artık" dedi.'325 ADAYIN TAMAMINI PKK BELİRLEDİ'Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştirdi. Millet İttifakı adayları içerisindeki 325 adayın isimlerinin PKK tarafından belirlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:"HDP belirlemedi. Bu 325 kişinin tamamını, yüzde 100'ünü bizzat PKK belirledi. Yani 3 partinin içine PKK adamlarını yerleştirdi. Şehirlerimize sızamayacağını anlayınca bu partilerin üzerinden sızmaya çalışıyorlar. Ama bu partiler aracılığıyla sızıyorlar. Neden bu teröristleri içlerine aldılar? Gerçekten merak ediyorum. Yoksa PKK'lıları terörist olarak görmüyorlar mı? CHP'nin içinde PKK'yı terörist olarak görmeyen milletvekilleri var. Teröristlerin cenazesine gidenler var. İYİ Parti, milli görüşçü olduğunu belirten Saadet Partisi söylesin. Kim zorladı sizi? FETÖ mü? Sizi PKK ile ittifak yapmaya kim zorladı? Bunu izah etmek zorundasınız."Alandaki bir grubun 'Reisi ara' talebine, Çavuşoğlu, "Arkadaşlar Reis belki şu anda televizyon programlarından birindedir. Belki de çalışıyordur. İnşallah bir dahaki gelişimize buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanırız. Sizinle görüştürürüm" diye karşılık verdi.'SİZİ SİYASET MEZARINA GÖMECEĞİM'Başkan adayı Ümit Öztekin de yeni dönem için 72 önemli proje hazırladıklarını, seçimle göreve gelmesinin ardından hepsini gerçekleştireceğini söyledi. Rakiplerinin kendisine rantçılıkla suçlayıp iftira attığını, imar hırsızlıklarının önünde dağ gibi durduğunu vurgulayan Öztekin, "İddialarınız doğru ise istediğiniz yerde yüzleşmeye hazırım. Hepiniz hatta topunuz gelsin, ben hepinize gereken cevabı vereceğim. 31 Mart akşamı topunuzu siyaset mezarına gömeceğim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Alandaki vatandaşların görüntüsüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıAdayların görüntüsüHaber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==========================Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (5)'TURİZM 81 İLE YAYILMALI'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın ardından Denizli'ye geçti. Denizli'de turizm temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, turizmin 81 ile yayılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin her tarafının her noktasının turizmden pay alması gerekiyor. Yine mevcut bölgelerde turizm gelirlerimizi artırmak adına nicelikli turistin yanında nitelikli turisti nasıl getiririz, konaklama dışı harcamasını nasıl arttırırız bunlara da konsantre olmamız gerekiyor" dedi.Pamukkale'de bir otelde düzenlenen Turizm Sektör toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve temsilcileri katıldı.'BAKANLIK OLARAK NELER YAPABİLİRİZ?'Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Pamukkale'nin sadece Denizli'nin değil, Türkiye'nin en önemli turizm yüzlerinden biri olduğunu söyledi. Bakanlık olarak öncelikli görevlerinin Pamukkale ile birlikte Denizli'nin turizmdeki değerlerini artırmak için çalışmak olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak neler yapabiliriz, nelere konsantre olmalıyız, nasıl daha iyi tanıtmalıyız, nasıl daha iyi turizmi çeşitlendirmeliyiz biz onları da konuşmaya geldik. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'deki turizm hedeflerini büyüttük. Bu bağlamda da ciddi oranda turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyon turiste taşıdık. Bunu da başarabilmek için öncelikli olarak mevcut turizm alanlarımızda yani klasik turizm bölgelerimizde, alanlarımızda sezonu 12 aya nasıl yayılacağı, nasıl genişletileceği önemli. Sonrasında tabi mevcut klasik alanlarımızın dışında 81 vilayete turizmi yaymamız gerekiyor" dedi.'DENİZLİ'Yİ SADECE PAMUKKALE İLE SINIRLAMAYACAĞIZ'Türkiye'nin he tarafının her noktasının turizmden pay alması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Yine mevcut bölgelerde turizm gelirlerimizi artırmak adına nicelikli turistin yanında nitelikli turisti nasıl getiririz, konaklama dışı harcamasını nasıl artırırız, bunlara da konsantre olmamız gerekiyor. Sadece lüks otellerle olmuyor veya konaklama fiyatlarını artırarak olmuyor. Konaklama dışı ortamı, alışverişi, kültürel yerlerine olan ilgiyi artıracak organizasyonları artırmamız gerekiyor. Daha fazla cilalayıp ön plana çıkaracağımız ve Denizli'yi de sadece Pamukkale ile sınırlamayacağız. Diğer turistik özelliklerin de ön plana çıktığı onlarla da ayrışan bir turizm beldesi olarak inşallah gelecekteki geliri en yüksek olan önemli turizm şehirlerinden biri haline getireceğimiz bir destinasyon" diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Salondan detay-Turizm temsilcilerinden detay-Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıHaber: Ramazan ÇETİN – Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,=========================Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞGözaltına alındığı sırada 9 aylık hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini belirterek, 112 sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül G.'nin, doktorlar tarafından yapılan müdahalesinde 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktorlar, genç kadının hamileliğinin normal bir şekilde sürdüğünü ve doğum sancısı çekmesinin söz konusu olmadığı uyarısında bulundu. Polis ekiplerine durumu itiraf eden Songül G., verdiği ilk ifadesinde, "Gözaltına alınmamak için doğum sancımın başladığını söyledim. Polislerin de hastaneye geleceğini düşünemedim" dedi. Songül G., polis ekipleri tarafından hastaneden çıkartılarak İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.BURSA==============================MALATYA'DA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI: 6 YARALIMALATYA'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.İlk kaza akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Güven yönetimindeki 44 AG 311 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Emre Alçin'in kullandığı 44 AAL 175 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Güven ve yanındaki Bayram Gür yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.İkinci kaza ise yine akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Cangir yönetimindeki 44 D 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Yasin Cangir ile otomobildeki Murat Polatlı, Yakup Yıldırım ve Miraç Yıldırım yaralandı. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Her iki kazada yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kaza yapan araçlarDetaylarTaha AYHAN/MALATYA, -