Dha Yurt Bülteni - 22

Gebze'de kapı ve palet imalathanesinde yangın (1)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Balçık Mahallesi'nde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında yangın çıktı. İmalathanenin bahçesinde depolanan kapı ve paletler bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Metrelerce gökyüzüne yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen alevlere Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Derince'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin imalathaneye sıçramaması için çaba harcarken, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısıDİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aralarında polis güvenlik noktası, otobüs durağı ve bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırılarda yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.Olay, 24.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce polis güvenlik noktası, bir zincir market ve otobüs durağına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken otobüs durağında maddi hasar meydana geldi. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yapıldığı alanlarda güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BAR ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALIADANA'da bar önünde 3 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Ömer İmre hayatını kaybetti, Tuncay Bozdoğan ise yaralandı.Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bardan çıkan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan'a, D.D., H.B. ve C.B. tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan İmre ve Bozdoğan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar bir otomobile binip, kaçtı. Yaralanan İmre ve Bozdoğan, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İmre, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.. Tedavisine devam edilen Bozdoğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, çok sayıda boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralıKAYSERİ-Malatya karayolunda gizli buzlanma ve sis nedeniyle, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 81'inci kilometresinde meydana geldi. Gizli buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasına, 8 otomobil karıştı. Bazı araçlar kaygan zemin nedeniyle refüje düşerken, diğer araçlarda şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası Ramazan Özdemir'in (58) kullandığı 34 BC 054 plakalı otomobilde bulunan Remziye Özdemir (55), Ferit Özdemir (54), Azat Özdemir (20), Zozan Özdemir (23), Elif Özdemir (22) ve sürücü Ramazan Özdemir yaralandı. Halis Boztaş (29) idaresindeki 38 YP 734 plakalı otomobilde ise Uyar Eğdemir (35), Mustafa Eğdemir (31), Vasfi Eğdemir (32), Ecrin Boztaş (5), İsmail Özlü (23), Fırat Girgin (22) ve sürücü Halis Boztaş yaralandı.Kazaya karışan diğer 6 araçta ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada yaralananlar Pınarbaşı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ 'STAJYER' SÜRÜCÜYE 20 BİN TL CEZABURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan alkollü stajyer sürücü, 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye farklı suçlardan yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi.Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, gece kulübünden çıkan Emir Ş. ile Metin Y.'nin içinde bulunduğu 16 L 4978 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Emir Ş., kaçmaya başladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri otomobili kovalamaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren 30 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, 1050 Konutlar Mahallesi Akpınar Kavşağında otomobilin önünü keserek iki şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerine bir süre direnen kişiler, korktukları için kaçtıklarını söylerken, şüphelilerin 425 promil alkol aldıkları belirlendi. Otomobilde yapılan arama sonucunda çok sayıda alkol şişesi bulundu.20 BİN TL CEZAPolis otomobiline çarparak kaçan şüphelilere sürücü Emir Ş.'nin 425 promil alkolle araç kullanmak, aracın muayenesinin olmaması, drift yapmak, trafikte makas atarak ilerlemek, trafiği tehlikeye düşürmek, araçta teknik değişiklik, abartı egzoz takmak, ters şeritte ilerlemek, emniyet kemeri takmamak ve 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplamda yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi. Sürücü Şimşek'in stajyer ehliyetine el konulurken otomobil trafikten men edildi. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (EK)TRAFİK LAMBASI FIRTINA NEDENİYLE KOPTUİzmir'de, gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırıp, saatte 55 kilometreyi bulan hızla esen rüzgar nedeniyle, Torbalı-İzmir Karayolu üzerindeki bir trafik lambası koptu. Karşıyaka'da da bir evin balkon duvarı çöktü.Saatte 55 kilometreyi bulan hızla esen rüzgar, İzmirliler'e zor anlar yaşattı. Bornova'daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi de, fırtınadan payını aldı. Bir işhanının çatısındaki mebran kaplamanın bir bölümü, rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp, uçtu. Olayla ölen ya da yaralanan olmadı.Rüzgar, Torbalı ilçesinde de etkili oldu. Torbalı-İzmir Karayolu üzerindeki bir trafik lambası fırtına nedeniyle koptu. Kabloları kopmadığı için bağlı olduğu direkten düşmeyen ve sallanarak tehlike saçan trafik lambası, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla söküldü.Karşıyaka ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bir evin balkon duvarı çöktü. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan iki dairenin balkonunu birbirinden ayıran ve şiddetli esen rüzgara dayanamayıp blok şeklinde çöken duvar, şans eseri balkon demirlerine takılı kalıp aşağı düşmeyince, facianın eşiğinden dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen iftaiye ekiplerini çalışmasıyla, duvar düştüğü yerden kaldırıldı.

Bakan Çavuşoğlu: Belediyecilik bizim işimizDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belediyecilik bizim işimiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak şimdi de Cumhur İttifakı ile üretken belediyeciliği, gönül belediyeciliğini birleştirdik, inşallah Türkiye'de hem hizmet edeceğiz. Hem gönülleri kazanacağız" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Serik belediye başkan adayı Enver Aputkan ile ve Manavgat Belediye başkan adayı Hasan Öz'ün düzenlediği mitinglere katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik de eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, mitinglerde Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, belediye başkanlıklarının kazanılması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, mitinglerdeki konuşmalarında, belediyeleri kazanmak istediklerini belirttiğini ifade ederek, "Biz belediyeleri kazanmak istiyoruz, çünkü milletimize hizmet etmek istiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak şimdi de Cumhur İttifakı ile üretken belediyeciliği, gönül belediyeciliğini birleştirdik, inşallah Türkiye'de hem hizmet edeceğiz. Hem gönülleri kazanacağız" dedi.Cumhur İttifakı'nın amacının Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nın beka olduğunu hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli her vesileyle vurguluyor. Bu kadar terör örgütü varken, bu kadar karşımızda tehdit varken, ümmet hedefken, İslam düşmanlığı had safhadayken, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının etrafımızda, Avrupa'da ve tüm dünyada olduğu görülmüşken, İslam düşmanlığı artı Türk düşmanlığı eşittir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ortadayken, siz nasıl dersiniz beka problemi yok diye. Terör örgütleriyle el ele verenlerin, aynı ittifak içinde olanların bekanın ne olduğunu anlaması mümkün mü?" diye konuştu.'TERÖRİSTLERLE AYNI YATAĞA GİRMENİN BEDELİNİ MİLLET SANDIKTA ÖDETECEK'Milletin 31 Mart'ta büyük ders vereceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Hainlerle, teröristlerle aynı yatağa girmenin, koyun koyuna olmanın, kucak kucağa olmanın, el ele olmanın bedelini bu millet sandıkta ödetecek. Listelerine bakıyoruz CHP'nin içinde PKK'lı var. Saadet Partisi'nin içinde PKK'lı var. Milliyetçiyim diyen, milliyetçi geçinen İYİ Parti'nin içinde PKK'lılar var. Bunların hepsini yani İYİ Parti'nin, CHP'nin, Saadet Partisi'nin içindeki 325 kişinin adayının tamamını PKK belirlemiştir. İstisnasız tamamını. 5 tane de Antalya'ya yerleştirmişler. Antalya'nın rantına göz dikmişler" dedi.'YAZIKLAR OLSUN'Gün içerisinde bir video izlediğini belirten bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:"İstanbul Pendik'te, gençlik kollarımızdan Yusuf Özoğul gencimiz, daha 17 yaşında elinde poşeti ile broşür dağıtıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım ve Pendik ilçe belediye başkan adayımızın broşürlerini dağıtıyor. O İYİ Parti'nin il yöneticisinden bir kadın, o çocukla nasıl dalga geçiyor, onu nasıl aşağılamaya çalışıyor. O çocuğun efendiliğini gördünüz mü? Ne denirse, 'Tamam abla, sağol abla, eyvallah abla' diyor. Sonra arkasından çocuğa 'Ben Türk milliyetçisiyim sana oy yok' diyor. Utanmadan bir de marifet gibi çocuğun eğitim seviyesini sorguluyor. Marifet yapmış gibi sosyal medyaya koyuyor. Yazıklar olsun."Serik'te Enver Aputkan'a destek isteyen Bakan Cavuşoğlu, Manavgat ise Hasan Öz'e destek istedi.