DHA YURT BÜLTENİ - 22

MUĞLA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 00.43 sıralarında Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Haber: BODRUM(Muğla),

========================

MEZARLIKTA KAVANOZUN İÇİNE KONULAN CENİN BULUNDU



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavanozun içerisine konulan cenin mezarlığa bırakıldı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'na giren köpeklerinin peşinden giden çocuklar, bir mezarın yanına bırakılan kavanozu gördü. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Polis, kavanozun içerisinde cenin olduğunu belirledi. Adli tıp uzmanı mezarlığa gelirken, kavanozun içerisindeki ceninin yaklaşık 1 ay önce bırakılmış olabileceğini tahmin etti. Ceninin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Ceninin düşük yapan bir kadın tarafından mezarlığa bırakılmış olabileceği tahmin edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntüler

Polisin inceleme yapması

Mezarlıktan görüntüler

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

===================================

MAĞAZALARDAN HIRSIZLIK YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

ANKARA'da, çeşitli mağazalardan hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A. ve çalıntı ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ile S.D. olmak üzere toplam 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki 4 ayrı mağazada meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, çalışmalar neticesinde I.M. ile A.A. isimli Gürcistan uyruklu 2 şüpheliyi tespit etti. Derinleştirilen soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ve S.D'nin de izine ulaşıldı. Yapılan yer tespiti sonucu düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 4 çift ayakkabı, 1 neşter, 1 yan keski, 1 falçata, 1 pantolon, 1 çanta, 1 sargı bezi ele geçirildi. Çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilirken, suç aletlerine polis tarafından el konuldu.

SUÇ ALETLERİNİ ALÜMİNYUM FOLYOYA SARMIŞLAR

Öte yandan Gürcistan uyruklu 2 şüphelinin, mağazalardan çaldıkları ürünlerin alarmlarını söktükleri belirlendi. Ayrıca, mağazalara giriş yaparken X-ray cihazının uyarı vermemesi için suç aletlerini alüminyum folyoya sardıkları saptandı. Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A'nın herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilirken, T.D'nin 11, S.D'nin ise 6 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

GÜRCÜ HIRSIZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suç kaydı bulunmayan Gürcistan uyruklu I.M. ile 6 adet suç kaydı bulunan S.D. ve 11 adet suç kaydı bulunan T.D. adi kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ele geçirilen ürünlerden görüntü

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

===============================

AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (3)

YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganın yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturkayı sürdürüyor.

Haber: İZMİR,

================

TARLA KAVGASINDAKİ ÖLÜ SAYI 4'E YÜKSELDİ



NİĞDE'nin Bor ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mediha Doğan (84), tedavi gördüğü hastanade hayatını kaybetti. Doğan'ın ölümünün ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Olay, Bayat köyü meydanında yaşandı. İki aile arasındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç öldü, Mediha Doğan'ın da bulunduğu 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Doğan, yaşama ancak bir gün tutunabildi. Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetlerde kullanıldığı düşünülen 8 silahın ele geçirildiği, 30 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

========================

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü Körfez'e kadar ulaşıma açıldı

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez Sevindikli kavşağı arasında kalan bölüm trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan bölüm gece yarısı itibariyle trafiğe açıldı. Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Sevindikli gişelerinin drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntüler

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),

=======================================

TOGEM-DER'DEN SAMSATLI BİN 200 DEPREMZEDEYE ET YARDIMI



TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bin 200 depremzede aileye et yardımında bulunuldu. TOGEM-DER Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, "Samsat'ı yaşanabilir çok güzel bir ilçe olarak görmek istiyoruzö dedi.

İlçede 2 Mart 2017'de, meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evler hasar gören veya yıkılan vatandaşlar konteynerlerde yaşamaya başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından depremzedelere yönelik yapılan toplu konutların inşası devam ederken, TOGEM-DER ise Ramazan bayramı öncesi bin 200 depremzede aileye et yardımında bulundu. Yardım programına TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat katıldı. Gacal ve Fırat konteynerlerde yaşayan ailelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra ise ailelere et dağıtımı yapıldı. Nevin Gacal, bin 100 çocuğa bayramlık kıyafet ve bin 200 aileye ise et dağıttıklarını belirtti. Samsat'ın çok güzel bir ilçe olduğunu aktaran Gacal şunları dedi:

"Belediye Başkanımız Halil bey Samsat'ın sosyal durumuyla alakalı bize bilgi verdi. İhtiyaçları olduğundan bahsetmişti. Bizde değerlendirmeye aldık dernek olarak, en azından Ramazan bitmeden bayram bitmeden gelelim çocuklarımızı sevindirelim aileleri ziyaret edelim dedik. Çocuklarımıza bayramlık giysi getirdik, bin 100 çocuğumuzu sevindiriyoruz. Yarın da devam edeceğiz onların hediyelerini dağıtmaya. Yine adak kurban kestik onları bu akşam ailelere dağıtıyoruz. Buradaki ihtiyaçları tespit ettik başkanımla beraber. Bizde hayırseverlerimize iletileceğiz bundan sonrada neler yapabiliriz. Eksiği var Samsat'ın tabi ki depremler geçirmiş bir önceki baraj yapımıyla beraber tekrar yeni bir hayat kurmuşlar inşallah bundan sonra onları daha güzel günler bekliyor olacak. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin kurduğu bir kurumuz biz TOGEM-DER inşallah bizde onlara ileteceğiz. Yapılması gereken işleri biraz daha hızlandırmaya gayret edeceğiz. Samsat'ı yaşanabilir çok güzel bir ilçe olarak görmek istiyoruz. Yarın akşam Kadir Gecesi nedeniyle buradaki ailelerimizle birlikte bir iftar yemeği yiyeceğiz hep beraber dualarımızı edeceğiz."

Desteklerinden dolayı TOGEM-DER'e teşekkür eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise, "Nevin hanıma ve TOGEM-DER'e çok teşekkür ederimö dedi.

Et yardımından yaralanan vatandaşlar da TOGEM-DER yönetimine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Samsat ilçesi

Konteynırlar

Yardımların hazırlanması

Et dağıtımı yapılması

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal ile röp.

İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat ile röp.

Depremzedeler ile röp.

Gacal'ın çocukları sevmesi

Gacal, vatandaşlar ile sohbet etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - Sercan SAKAR/ SAMSAT(Adıyaman),

============================================

YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ BİSİKLET DAĞITILDI



AYDIN'ın İncirliova İlçe Kaymakamlığı tarafından Yetim ve Öksüz Çocuklara yönelik başlatılan proje kapsamında önce iftar yemeği verildi, ardından ise 30 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.

İncirliova'da bir düğün salonunda yapılan İftar yemeğinde Vali Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ve Kaymakam Ediz Sürücü daire müdürleri ve Yetim ve Öksüz çocuklarla iftarda bir araya geldi. İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe tespit edilen yetim ve öksüz 30 çocuğa düzenlenen iftar yemeği sonrası bisiklet hediye edildi. Çocukların bisikletlerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü verdi.

ERKEN BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR

Çocukların sevincine ortak olan Vali Yavuz Selim Köşger, "Biz yetim bir ümmetin evlatlarıyız. Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu ve onun saçını okşayana ne kadar mükafat verileni bilen bir ümmetiz. Dolayısıyla bu yavrularımız bize emanettir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın devletin eli her zaman onların üzerinde ve arkasında olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bu proje çocuklara biraz bayram sevincini erken yaşatacak. Şimdiden yavrularımızın Ramazan bayramları mübarek olsun" diye konuştu.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'de, "Kaymakamlığımızca 2016 yılından buyana 30 evladımıza uyguladığımız projeyi 2019 yılında farklı bir ima kazandırarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan destek alarak yeniledik. Bugün ise bu 30 evladımıza Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından alınan bisikletlerini teslim etmek üzere buradayız. Bu vesile ile bir iftar programı tertip ettik ve Valimizde buraya teşrif etiler. Bugüne kadar kaymakamlığımız olarak yetim ve öksüz 66 çocuğa ulaştık. Devletimizin şefkatli elini kıymetli evlatlarımızın üzerinde her zaman hissettirmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ÜZÜLEN EFE'YE BİSİKLET SÖZÜ

Bisiklet hediye edilen çocuklardan 7 yaşındaki Efe Kurnaz, kardeşine bisiklet verilip kendisine verilmeyince masada üzüntü içinde durmasına Vali Köşger duyarsız kalmadı. Bisiklet alamayan Efe için İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Ziftçi bisiklet sözü verdi. Vali Köşger ise "Eğer sen almazsan biz alırız" diyerek Efe'yi üzülmemesi için teselli etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İftar yemeğinden görüntü

-Çocukların bisiklet almalarının görüntü

-Vali Yavuz Selim Köşger ve Kaymakam Ediz Sürücü konuşması

-Çocuklar ile bisikletleri ile genel ve detay görüntü

-bisiklet alamayan Efe Kurnaz'ın üzüntü görüntüsü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

=====================================

Kaynak: DHA