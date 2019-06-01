DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada sonucunda, Uzman Çavuş Ali Yılmaz (22) şehit düştü. Yılmaz'ın acı haberi Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Bomba imha uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Yılmaz'ın şehadet haberi bugün öğle saatlerinde şehidin Simav ilçesinde bağlı Mamak Mahallesi'ndeki baba ocağına bildirildi. Şehadet haberini duyan yakınları ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı astı. Yılmaz ailesinin iki evladından en büyüğü olan Ali Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Mamak camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ"

Şehidin acı haberi ile büyük bir üzüntü yaşayan dedesi Ali Yılmaz(71), "Torunum Ali ile her gün telefonda görüşüyorduk, yarın bayram izin alıp Simav'a gelecekti. Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin evinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Dedesi Ali Yılmaz'dan görüntü

Haber - Kamera: Mehmet YENEN/SİMAV,

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Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa-Ankara karayolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Cuma gününden itibaren başlayan bayram tatilinde sürücüler araçlarıyla Bursa'dan Ankara'ya seyrederken uzun kuyruklar oluşturdular.

İstanbul, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir, İstanbul ve Bursa'dan Ankara istikametine yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa'nın İnegöl ilçesi karayolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldular. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını oldukça aşağılara çekmek zorunda kaldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

genel görüntü

-Detaylar

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Tarla sulama tartışmasında komşusunu bacağından vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Murat Özarslan (28), tarla sulayan komşusu Hamza Sakar'ı (35) kendi tarlasına su geldiği gerekçesiyle tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Nadır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özarslan, Yarmaca Mevkii'ndeki mısır tarlasını sulayan komşusu Hamza Sakar'a, kendi tarlasına su geldiğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özarslan, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Sakar'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sakar'ı ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sakar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Özarslan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Jandarma aracı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.

Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevlerden görüntü.

Yangın helikopterinin su almasından görüntü.

Söndürme çalışmalarından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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TBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart yerel seçimlerinde Kapaklı Belediye Başkanlığı'na seçilen Ak Parti'li Mustafa Çetin'e tebrik ziyaretinde bulundu. Şentop'u belediye önünde Başkan Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Uçel, belediye meclis üyeleri, partililer ile vatandaşlar karşıladı. Şentop, daha sonra partililer ile birlikte belediye binasına geçerek basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yarım saatlik toplantının ardından belediye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Şentop, "Seçimden sonra Ankara'daki yoğunluktan ötürü Kapaklı'yı ziyaret edememiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde Kapaklı Belediyesi'ni kazanan Mustafa Çetin ile uzun yıllardır siyasette beraber çalışıyoruz" dedi.

Ramazanın son günlerini Tekirdağ'a ayırdığını belirten Şentop, " Gerçekten önemli bir fırsat oldu. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile birlikte Kapaklı'nın sorunlarını konuştuk. Sorunlarla ilgili hızlı ve süratli bir çalışma yürütüyoruz. En kısa zamanda gerçekleştirme imkanı olacaktır. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. Gazetecinin, " Kapaklı için müjde var mı ?"' sorusu üzerine Şentop, "Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir çok konuyu konuştuk. Müjde için vakit var. Vakti gelince de Başkanımız Mustafa Çetin sizlere açıklayacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şentop'un belediyeye gelişi

Şentop'un karşılanması

Şentop'un çıkışı

Şentop'un açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-



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Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde bindiği eşekle çalılık alandaki patika yolda ilerleyen 50 yaşındaki Halil Deste, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde mahsur kalan yaralı Deste, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçilik yapan Halil Deste (50), üzerine bindiği eşekle patika yolda ilerlerken dengesini kaybetti. Eşekten düşen Deste, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, kolunda ve bacağında kırık bulunan Deste, düştüğü alanda mahsur kaldı.

Kardeşinin düştüğünü gören Hüseyin Deste'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve sarp arazide güçlükle Deste'ye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deste, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deste'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye ekiplerinin, yaralıya müdahale edip sedyeye alması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla belirlenip, kurtarıldı

BALIKESİR'de su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla tespit edildikten sonra, kaldırım taşı sökülerek, kurtarıldı.

Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan su gideri içine döşenen plastik boruya 2 aylık yavru kedi girdi. Ancak kedi borunun içinde ilerleyince sıkışıp, kaldı. Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar, kedi sesi geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedinin yerini tespit edebilmek için kamera kullandı. Kamerayla borudaki yeri tespit edilen kedi için önce kaldırım taşları söküldü. Ardından beton, hilti ile kırıldı. Yavru kedi sıkıştığı su borusundan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekiplerinin kediyi çıkarma görüntülerinden genel detay görüntüler

-Plastik borunun içinin kamera ile izlenme görüntüsü

-Kedinin kurtarılması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Kaynak: DHA