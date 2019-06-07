DHA YURT BÜLTENİ - 22

GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI



GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Orhan Köse (45) yönetimindeki 35 V 5839 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya (32), Elif (21), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) ile Dilber (34), Emine (8) ve Yusuf Ay (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ambulans ve sağlık görevlileri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER - Kadir ÇELİK/ NURDAĞI(Gaziantep),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SEYYAR KEBAPÇI TEZGAHINA ÇARPTI: 2 YARALI



GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Bozkurt yönetimindeki 27 BD 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve tezgah önünde sıra bekleyen Latif Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan otomobil

Tezgah

Polis çalışması

Vatandaşların arabayı çavirmesi (Cep Tel Görüntüsü)

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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KIRIKKALE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU



BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda polis ekiplerinin havadan ve karadan denetimleri sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Trafik yoğunluğu

Polis ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AKÇAY, ARAÇ GİRİŞLERİNE KAPATILDI

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Bayramı tatilin nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.

Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-E-87 karayolunden genel ve detay görüntüler

-Trafik polislerinin Akçay'ın araç girişine kapatma görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA