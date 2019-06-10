DHA YURT BÜLTENİ-22

Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan yol inşaatında karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Yol inşaatı yapan özel bir firmaya ait şantiyede çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. PKK'lı teröristlerin ateş açtığı sınırın diğer tarafı uzun namlulu silahlarla ateş altına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi önünden detaylar

HAKKARİ, -

===================

Cinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurdu



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan 2 kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, baba Mustafa Kemal S. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi. Mustafa Kemal S., eşinin dehşet dola bakışları arasında kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri söz konusu evde incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal S.'nin kızlarını neden vurduğu alınacak olan ifadesinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisten görüntü

-Evden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

============

4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Yusuf, ağır yaralandı

ERZURUM'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Yusuf Işık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Nisanur Evler A Blok'taki 4'üncü katta meydana geldi. İddiaya göre, anne Zehra Işık, oğlu Yusuf'u odasında uyuttuktan sonra ev işleri yapmaya başladı. Bir süre sonra uyanarak yatağından çıkan Yusuf, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan sarkınca bir anda aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik çocuğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Akciğer ve karaciğerinde zedelenme olduğu belirlenen küçük çocuk tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-Küçük düştüğü apartman ve kattan detay

-Olay yerindeki vatandaşlardan detay

-Polis aracından detay

-Hastane acil yazısından detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

===========================

Derecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdü

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat devam yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü, taşkınlar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Şiddetli sağanak yağışı

-Yağışta kaçan bir kadın

-Bir çay bahçesinin saçakları altına sığınan vatandaşlar

-Caddeleri gölete dönüştüren yağış

BOYUT: 244 MB SÜRE: 2 DK 12 SN

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari),

===============================

Anamur Belediye Meclisi'nden 'balık çiftlikleri' kararı



MERSİN'de, Anamur Belediyesi'nce mayıs ayı meclis toplantısında, ilçede kurulması planlanan balık çiftlikleri ve mermer ocağı ile ilgili çevreci tavır ortaya koyuldu.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın şehir dışında olması nedeni ile meclis toplantısını, Meclis Başkan Yardımcısı CHP'li üye Ahmet Çetin yönetti. Toplantıda, meclis üyelerine Anamur sahillerinde özellikle Demirören bölgesinde özel firmalar tarafından balık çiftliklerinin kurulmak istendiği; ancak bu bölgelerin nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve caretta caretta kaplumbağalarının yuvalanma ile üreme alanı olduğu için kurulmasına karşı olmalarını tavsiye eden tutanak dağıtıldı. Tutanağa parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyeleri imza attı.

Belediye Başkanı Kılınç, içme suyu projesi ile ilgili hibe görüşmeleri için Ankara'da bulunmasından dolayı tutanağı henüz imzalamazken, önceki meclis toplantısında balık çiftliklerine karşı olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin imzaladığı metinde şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Anamur sahillerinde özel firmalar tarafından Balık Çiftlikleri kurulması planlanmaktadır. Adı geçen bölge, nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku ve Caretta Caretta kaplumbağalarının yuvalama ve üreme alanlarıdır. Ayrıca bu bölge, Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca koruma altına alınmıştır. Yine bu bölge, Uluslararası Barcelona Sözleşmesi ve Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam alanlarını korumayı içeren Bern sözleşmesi, nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslar arası ticaretine ilişkin Citmes Sözleşmesi, uyarınca ve ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı ve 2872 sayılı Çevre Kanunları ile de ulusal düzeyde koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, koylarımıza yapılması planlanan balık çiftliklerinin doğaya, çevre ve Anamur'un turistik geleceğine vereceği zarar ortadadır. Gazipaşa Havaalanının açılması, D-400 karayolunun tamamlanması ile KKTC ile ilişkilerimizi canlandıracak yeni Anamur İskelesi ve Gümrük Kapısı yapımı ile birlikte Anamur ve çevresi turizm açısından ulusal ve uluslararası bir öneme sahip hale gelecektir. Orta Akdeniz'in parlayan Yıldız'ı Anamur'un önümüzdeki yıllarda turistik kalkınma açısından değerleneceği öngörülmektedir. Anamur Belediyesi meclis üyeleri olarak ilçe turizmine zarar verecek, besin değeri güvensiz olan denizimizi kirletecek, eko sistemimizi ve sağlığımızı bozacak olan balık çiftlikçiklerinin yetkililerden Anamur halkının haklı talebini yerine getirerek balık çiftlikleri projesinin iptalini talep ediyoruz."

Görüntü Dökümü

---------------------------

Metnin okunması

Metnin üyeler tarafından imzalanması

Genel ve detaylar

Süre: 02'33" Boyut 113 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

=================

Kaynak: DHA