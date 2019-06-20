DHA YURT BÜLTENİ - 22

Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar, polis kovalamacasında yakalandılar

AKSARAY'da, bir yolcu otobüsü kimliğ belirsiz kişiler tarafından yolu kesilerek durdurulup, yolcu Kadriye S., zorla araçtan indirilerek kaçırıldı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.

Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün 06 BFJ 470 plakalı otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğunu açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Genç kızın zorla otobüsten indirilmesi

Yerde sürüklenmesi

Otomobile alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu (3)

KAYIP İBRAHİM ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş (70) cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış bir şekilde cesedi bulundu..

Bartın Valisi Sinan Güner, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altında bulunan dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cesedin çıkartılması

-Ambülansa konulması

BARTIN

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Suat Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karaköprü Maşuk TOKİ yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Suat Yılmaz yönetimindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 sürücü ve otomobildeki Yavuz Tuncay yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan araçlar

Yaralılar araçtan çıkarılması

Ambulansa konulan yaralılar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4.30MB

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Elazığ'da silahlı kavgaya çevrede korku yarattı

ELAZIĞ'da, iki grup arasında silahlı kavga çevrede panik ve korkuya neden oldu. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, bir şüpheli havaya açılan ateş sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Olgunlar Mahallesinde bulunan bir özel hastanesinin önünde 2 grup arasında belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Tarafların karşılıklı olarak silahlarla ateş açmaları çevrede panik ve korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona erdirildi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi otoparkın duvarına çıkarak, koşmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açtı. Uzun uğraşın ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin duvar üstünde koşmasından görüntü

Polislerin kovalamasından görüntü

Şüphelinin duvardan atlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2 MB

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Datça'da 'plajların kiralanması' konuşuldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, vatandaşların taleplerini dinlemek ve sorunlara çözüm yolları aramak amacıyla hakla buluşma toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçe merkezindeki bazı plajların Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla işletmelere kiralanması gündeme geldi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından Kumluk Plajı'ndaki bir çay bahçesinde yapılan toplantıya, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, esnaf ve tüccarlar ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda, özellikle ilçe merkezindeki bazı plajların Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla işletmelere kiralanması konusu damgasını vurdu. Datça Kaymakamı Mesut Çoban toplantının açılışında kısa bir konuşma yaparak, öncelikle istek, şikayet ve taleplerin dinlemesi amacıyla vatandaşlara söz hakkı verdi.

Ev hanımı 58 yaşındaki Gülkadın Kocadurmuş konuşmasında plajların halka ait olduğunu belirterek, "Arkadaşlar, biz kendi doğup büyüdüğümüz yerde, kamu alanlarında ücretsiz denize giremeyecek miyiz? diye sordu.

SAHİLİ KİRALAMAK, DÜKKAN KİRALAMAYA BENZEMEZ

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, kıyıların kiralanması ile ilgili şikayetler üzerine yaptığı konuşmada, MUÇEV yetkilileriyle konuyu görüştüğünü söyledi. Çoban, "Şunu söylemeliyim ki, kıyıları ya önünde işletmesi olan esnaf kiralayacak ya da hiç kimse kiralamayacak. MUÇEV, bir başkasına kiraya vermeyecek. Bu sahili kiralamak, dükkan kiralamaya benzemez. Esnafa söylüyorum, kimsenin girişine çıkışına, güneşlenmesine, oturmasına karışamazsınız. Ancak varsa şezlongunuz, varsa şemsiyeniz, verdiyseniz çayın parasına karışabilirsiniz" dedi.

HAKSIZ İŞGALE, YAPTIRIM UYGULANACAK

Datça'da, MUÇEV ile belli bir sözleşemeye dayalı olarak yapılan kiralamaların dışında işgal altında olan yerlerin de bulunduğunu hatırlatan Çoban, "Bunları teker teker tespit ediyoruz. Ecri misillini uygulayacağız. Varsa cezası, cezasını yazacağız. Çünkü bu sorunlarla ben muhatap oluyorsam, kimse kusura bakmasın, gereğini yapacağız. Hakkı olmayan yeri işgal edene, gerekli yaptırımı uygulayacağız. MUÇEV ile ilgili sözleşemeye dayalı kiralamanın haklı ya da haksız olduğunu burada tartışmıyoruz. Bu sözleşme iptal edilene kadar geçerlidir. Ancak şunu bir kez daha söylüyorum ve garantisini veriyorum. Esnaf kiralarsa kiralayacak, kiralayacaksa kiralayacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Datça'da düzenlenen halkla buluşma toplantısından görüntü

Datçalı evhanımı Gülkadın Kocadurmuş konuşmasından görüntü

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşmasından görüntü

Toplantı yapılırken, masa ve sandalyelerin işgali altındaki Kumluk Plajı'ndan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),

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ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu



ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında, yaklaşık 7 bin öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine, Çanakkale Vali Yardımcı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Kanber Koç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile protokol üyeleri ve öğrenci yakınları katıldı. Tören, öğrencilerin geçişi ve aileleri selamlaması ile başladı. Komik paylaşımların yer aldığı pankartlarla hem protokolü hem de aileleri güldüren öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak geçişlerini tamamladı. Ardından program Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Çanakkale Mehteran Takımı gösterisi, mezun olan öğrenciler adına konuşma ile devam etti.

'BU MİLLET SİZDEN HİZMET BEKLİYOR'

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, bugün mutlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Artık sizler milletimize emanetsiniz. Bu millet sizden hizmet bekliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki eğitim belli süreyle sınırlı değildir. Beşikten mezara kadar ilim anlayışının temsilcileri olarak bugünden sonra çok daha olgun bir şekilde hayatın gerçekleriyle karşı karşıya geldiğinizde daha yoğun çalışmanız gerektiğini lütfen inanın" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Mini konser, diplomaların dağıtımı ve 7 bine yakın öğrencinin keplerini havaya fırlatmasıyla mezuniyet töreni sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mezuniyet töreninden genel ve detay görüntü.

-Mezun olan öğrencilerden genel ve detay görüntü.

-Rektör Prof. Dr. Sedat Murat açıklama görüntüsü.

-Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından diploma ve hediye takdiminden görüntü.

-Mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE