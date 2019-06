DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyaz Saray İş Merkezi önünde meydana geldi. Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı. Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sel suları ile nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Dalaman çayı içindeki adacıkta suyun boyunun sel sularıyla birlikte 2 metreyi aşması üzerine, biri çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Sel sularına kapılmaktan adacık içindeki yüksek yerlere çıkarak kurtulan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güvenli alana taşındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Gediz Mevkisindeki Dalaman Çayı içinde adacıkta meydana geldi. Hakan Hüsünbeyi (34), Nurettin Hüsünbeyi (49), Ali Kalaycı (44) ve oğlu 8 yaşındaki Hakan Kalaycı, piknik yapmak ve balık tutmak için Dalaman Çayı içindeki adacığa geçti. Çaydaki su derinliği yaklaşık 30 santimetreyken, adacığa geçen biri çocuk 4 kişi, dağdan gelen sel suları nedeniyle çay suyunun bir anda 2 metreyi aşması üzerine mahsur kaldı. Sel suyunun giderek artması üzerine adacıktaki yüksek yerlere çıkarak canlarını kurtaran 4 kişi, çevreye seslenerek yardım istemeye

çalıştı. Cep telefonlarının çekmediği bölgede 4 kişinin yardım çığlıklarını duyan mahalle halkı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Su altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dalaman çayına ulaşan itfaiye ekibi, su seviyesinin düşmesiyle adacığa geçip halat bağladı.

Adacıkta mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakan Hüsünbeyi, Nurettin Hüsünbeyi, Ali Kalaycı ve oğlu Hakan Kalaycı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Jandarma

ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.

Nurettin Hüsünbeyi, "Balık tutmak için gelmiştik. Adacığa çevreleyen çaydaki su seviyesi aniden yükselmeye başladı. Suyun boyu 2 metreyi aştı. Ne yapacağımız şaşardık. Yüksek yerlere çıkarak canımızı kurtardık. Telefonlar çekmeyince bağırarak yardım istedik. Sesimizi duyanlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye sağolsun bizi kurtardıö dedi.

Denizli'de zincirleme kaza: 4 yaralı



DENİZLİ'de, alt geçitte dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Üçgen Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İlyas Işık yönetimindeki 20 SN 780 plakalı otomobil, Delikliçınar Alt Geçidi'nde aynı yönde ilerleyen Hüseyin Danacı yönetimindeki 20 AU 709 plakalı ciple çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobil de savrularak karşı şeride geçti. Bariyerleri aşan araçlar, Mustafa Menteş yönetimindeki 20 ASN 18 ve Ferhat Türkmen yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Işık, Danacı, Menteş ve Türkmen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de 20 bin kişilik 'Senforock' konseri

ESKİŞEHİR'de rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayan Senforock Orkestrası'nın açık hava konserine 20 bin kişi katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2002 yılında kurulan ve rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan 'Senforock Orkestrası' Cumhuriyet Meydanı'nda açık hava konseri verdi. Konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra yaklaşık 20 kişilik bir kalabalık izledi. Alana sığmayanlar ise meydanın çevresindeki yolları doldurdu. Senforock Orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki konserde dünyaca ünlü rock grubu Metallica'dan, Barış Manço, 3 Hürel ve Cem Karaca'ya kadar yerli ve yabancı rock efsanelerinin şarkıları seslendirildi. Meydanı dolduran 20 bin kişi, slow şarkılarda cep telefonlarının ışıklarını yakarak müthiş bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren konserde Queen'in 'We Will Rock You' şarkısını orkestra 20 bin kişiyle birlikte söyledi.

Senforock Orkestrası Şefi Musa Göçmen, binlerce insanla buluşarak harika bir konser verdiklerini ifade ederek, "Bugün binlerce insanla buluşarak harika bir gün yaşadık. Senforock eşliğinde şarkılar söyledi. Kalabalık inanılmaz bir heyecan verdi. Çünkü bir müzik yapıyorsunuz ve bu müzik on binlerce kişiye ulaşıyor. Hep bir ağızdan şarkı söylüyor. Bu heyecanımız tüm topluma yayılıyor. Bizim istediğimizde işte bu sevgiyle birleşmek. Bu konserden sonra açık hava konserleri bir şehre yayılacaktır. Bu yaz çok açık hava konserlerimiz var. Hatay, Mersin, Denizli, İzmir, Marmaris ve ağustos ayında İstanbul ve Antalya'da devam edecek. Bu akşam çok büyük bir koro eşlik etti bize. Bütün parçalarda baştan sona yanımızdalardı. Gerçekten Türkiye'nin en büyük rock korosuyla birlikte şarkı söyledikö dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise büyükşehir belediye bünyesinde kurduğu orkestra ile gurur duyduğunu belirterek, "Orkestramız, her hafta değişik bir repertuar ile bütün sezon boyunca haftada 2 konser veren bir orkestra. Sadece senfonik müzikte yapıyor, Eskişehir'de düzenlediğimiz opera günlerinde, opera yapıyor. Müzikallere gidiyor, şimdi de senforock konserlerine başladı. Türkiye'de gençlerin çok ilgi duyduğu müzik türünü takdim ediyorlar. Türkiye için yeni bir akım bu, çok memnun oluyorum. Orkestranın aslı klasik batı müziğidir. Benim Eskişehir'de kurmakla çok iyiyi ettiğimi düşündüğüm kültür ve sanat merkezlerinin başında geliyor. Onlarla gurur duyuyorumö şeklinde konuştu.

