DHA YURT BÜLTENİ - 22

Trenin raylarda yürürken çaptığı kişi ağır yaralandı

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde demiryolu üzerinde yürüyen Serkan Çelik(30), yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Çerkezköy 'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçide 600 metre mesafede meydana geldi. İstanbul-Kapıkule seferini yapan yolcu treninin makinisti Kızılpınar bölgesine yaklaştığında rayların üzerinde bir kişinin yürüdüğünü gördü. Makinist siren çalarak kaçması için kişiyi uyarmaya çalışırken, bir yandan da treni durdurmaya çalıştı. Ancak çabalar yetersiz kalınca, tren hızla rayların üzerinden çekilmeyen erkan Çelik'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazanının olduğu bölgeye ambulansla giremeyince rayların üzerinde sedye ile koşarak yaralıya ulaştı. Durumu ağır olan Çelik sedye ile trene bindirilirken, tren geri geri gelerek yaralıyı hemzemin geçitte bekleyen ambulansa taşıdı. Çelik, Çerkzeköy Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makinist ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi 'ne götürüldü. Trende bekleyen yolcular yaşananları panik ve korku dolu gözlerle izlerken, tren bir saatlik rötarın ardından tren yoluna devam etti.

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-

Lösemi hastası Baran'a için moral konseri

Balıkesir 'in Hamdibey Mahallesi'nde yaşayan lösemi hastası 14 yaşındaki Baran Durak için Mahalle Muhtarı Rafet Taşkara öncülüğünde moral konseri düzenlendi.

Lösemi hastası Baran Durak'a moral için Ayvalık Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konserde ilk olarak, Sebahat Cihan Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Çağrı Çalışır yönetiminde, öğrenciler sahne aldı. Güzel Sanatlar Lisesi ekibi, ünlü besteleri başarıyla yorumladı. Beğeniyle izlenen konserin ikinci bölümünde, Ayvalık Roman Orkestrası konser verdi. İzleyenlerin arasında Belediye Meclis üyesi Tülay Çankaya 'nın da bulunduğu konserde, Hamdibey Mahallesi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Hamdibey Mahallesi'nin Baran için tek yürek olduğunu belirten Muhtar Rafet Taşkara, moral gecesini tekrarlamayı planladıklarını söyleyerek, "Lösemi hastası Baran Durak için Hamdibey Mahallesi olarak tek yürek olmuş bulunmaktayız. Buradan çağrı yapıyorum. Ayvalık ve Türkiye genelinde Baran Durak kardeşimize yardımcı olmaya çalışalım. Aile mağdur durumda. Biz Hamdibey Mahallesi olarak muhtarı ve müzisyenlerin başkanı olarak Baran kardeşimizle ilgili ne yapabilir diye düşündük ve kendisine böyle bir moral gecesi düzenlemeye karar verdik. Sağ olsun, bütün müzisyen arkadaşlarımız bize destek verdiler. Ayvalık'ta durumu iyi olan kişilere çağrı yapmak istiyorum. Aileye destek çıkmak isteyenler baba Serdar Durak ile irtibata geçebilirler. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorumö dedi.

"BARAN'IN BİR AN ÖNCE İYİLEŞMESİNİ VE ARAMIZA DÖNMESİNİ DİLİYORUZö

Baran'a moral konserine katılan Ali Çetinkaya Orta Okulu Türkçe Öğretmeni Evren Nesil Dinçer, "Baran bizim öğrencimiz. Biz onun bir an önce iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Bu gecede ona destek olmak için geldik, herkesi de ona desteğe bekliyoruzö dedi.

Öğretmen Ayşegül Çoksarı, "Güzel günler göreceğini düşünüyoruz. Hayatının baharında, dilerim bir an önce iyileşir, onu çok seviyoruzö dedi.

Oğlu Baran'ın İzmir 'de tedavi gördüğü için konsere katılamadığını ama herkese selam ve sevgilerini yolladığını belirten Baba Serdar Durak, " Bu geceyi hazırlayan kardeşim, mahalle muhtarımız Rafet Taşkara ve diğer müzisyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Bize bu yardımı layık gördükleri için herkese teşekkür ederimö dedi.

Baran'ın öğretmeni Nesil Dinçer ile röp.

Muhtar Rafet Taşkara ile röp.

Haber-Kamera: KAYA/AYVALIK (BALIKESİR)

SoloTürk'ten Yalova 'da nefes kesen prova

Türk Hava Kuvvetleri 'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Yalova'da prova uçuşu yaptı. F-16 uçağı ile yapılan prova uçuşunu Yalovalılar cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Yalova'da 30 Haziran Pazar günü gösteri uçuşu yapacak. Bu gösteri için kent semalarında prova uçuşları yapan SoloTürk, kentte heyecan yarattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı 'nda toplanan vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Uçuşu, SoloTürk ekibinin üç üyesi de yerden koordine etti. Vatandaşlar, ekibin üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

PROVA UÇUŞU ŞEHİT ONBAŞINA ADANDI

Öte yandan Solo Türk akrobasi ekibinin dün de Yalova'da keşif uçuşu yaptığı bildirildi. Keşif uçuşunun, terhisine 5 gün kala Diyarbakır 'da kaza kurşunuyla şehit olan ve Yalova'da son yolculuğa uğurlanan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adandığı belirtildi. Keşif uçuşunun şehidin son yolculuğa uğurlandığı esnada yapıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, -

Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı

Zonguldak 'ta yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bir firmanın yük asansörü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Asansörün üzerinde bulunan Hüseyin A., (40) yük asansörünün halatlarının birisinin üzerine gelmesi sonucu asılı kaldı. Yaralanan Hüseyin A., iş arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hüseyin A., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, -

Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu: 40 gözaltı

Diyarbakır merkezli 15 ilde, kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğratıp dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alanlara yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, 41 şüpheli aranıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen 1'inci dalga operasyonunda ise 127 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır merkezli 15 ili kapsayan, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli maaşı, bakıcı maaşı, ÖTV'siz araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet sahte belgeleri hazırlayanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

40 YENİ GÖZALTI

Çalışma kapsamında, Diyarbakır ve 15 ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların sahte belge hazırlayanlar tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ekim 2018'de düzenlenen birinci dalga operasyonunda 127 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 25 Haziran günü 2'nci dalga operasyonu başlattı. 2'nci dalga operasyonunda aralarında sağlık çalışanları, memur ve öğretmenin de bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alınırken, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarını işleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğrattıkları belirlendi.

Haber: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, -

İkametgahını 9 gün geç aldığı için muhtarlığı iptal edildi

Burdur 'un Bucak ilçesinde 31 Mart'ta seçilen Mürüvet Şimşek'in muhtarlığı, ikametgahını seçildiği yere 9 gün geç aldırdığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edildi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bucak'ın Kocaaliler beldesi Karşıyaka Mahallesi'nden aday olan Mürüvet Şimşek, seçimi kazanarak muhtar oldu. Ancak YSK, Şimşek'in ikametgahını seçildiği mahalleye 9 gün geç aldırdığı gerekçesiyle seçimi iptal etti.

Mürüvet Şimşek, "Mahalle halkının desteğiyle muhtarlığa seçildim. Ancak ikametgah zorunluluğu nedeniyle seçimler iptal edildi. Yasaya göre en az 6 ay öncesinde ikametgahı seçildiğim mahalleye aldırmak gerekiyormuş. Fakat biz 9 günle kaybettik. 9 gün önce aldırmış olsaydım sıkıntı yoktu. Üç aylık bir süre de olsa mahalleme hizmet ettim" dedi.

İkametgahını seçildiği mahalleye 9 gün geç aldırdığı için YSK tarafından muhtarlığı iptal edilen Mürüvet Şimşek, gelecek yıl 7 Haziran 2020 Pazar günü yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçiminde tekrar aday olacağını, seçilmesi halinde tekrar mahalleye hizmet edeceğini söyledi.

Haber: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), -