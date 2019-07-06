DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kilis'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniği



KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu. Polisin durdurup arama yaptığı otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kilis'te, polis ihbar hattını arayan bazı kişiler, 06 EC 842 plakalı otomobilin bomba yüklü olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen otomobili saat 22,00 sıralarında Murtaza Caddesi üzerinde durdurdu. Polis ekipleri otomobili durdurmasının ardından caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan detaylı aramada otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polisin bir saatlik çalışma sonrasında yol normale dönerken, kentte önlemler artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Alınan tedbirler

Araçtan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

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Ereğli'de 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' coşkusu



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçılar Gülşen ve Volkan Konak, hayranlarını coşturdu.

Ereğli Belediyesi'nin 5 yıl aradan sonra 21'incisini düzenlediği 3 gün sürecek festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sivil toplum örgütü temsilcileri, yabancı dans ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tüm dünyada sevgi, barış ve dostluk istediklerini ifade ederek, "Misafirlerimizle 20 yıldır haykırdığımız gibi hep birlikte 'sevgi, barış ve dostluk' dedik. Üç gün boyunca savaşsız bir dünya istediğimizi haykırıyoruz. Termik santralsız bir Türkiye istediğimizi, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin ön planda olduğu çağdaş, Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir ülke özleminde olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz" dedi. Barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından konser alanındaki festival meşalesi yakıldı. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri ile festival devam etti.

GÜLŞEN VE VOLKAN KONAK SAHNE ALDI

Festivalin ilk akşamında ünlü sunucu Yavuz Seçkin Barış Manço kostümüyle sahneye çıktı. Taklitleriyle izleyicileri güldüren Yavuz Seçkin, festivalin ilk akşamında Gülşen ve Volkan Konak sahneye çıkacağını duyurdu. Ardından ilk olarak sahne alan Gülşen, sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Gülşen, izleyicileri şarkılarıyla coşturdu. Ardından sahne alan Volkan Konak, şarkıları ve şiirleriyle alanı dolduran binlerce kişiyi kendine hayran bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kortej yürüyüşü

-Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın konuşması

-Güvercinlerin bırakılması

-Festival ateşinin yakılması

-Yavuz Seçkin'in taklitleri

-Gülşen Konseri

-Volkan Konak konseri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı



KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı ile Mehmet Baydur Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ZK 057 plakalı otomobil ile 38 ABG 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Şehir Hastanesi'nde tedaviye Okan Yılmaz (23) ve Ceyhun Öner (24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: KAYSERİ,

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Yalnız yaşayan yaşlı adam bağ evinde ölü bulundu



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı (71), bağ evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Azatlı yolundaki Hilmi Özkarakaş'a ait bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı ziyarete gelen yakınları yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bağ evine gelen ekipler, yaptığı kontrolde 3 çocuk babası Hilmi Özkarakaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

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Devrilen çapa makinasının altında kalan sürücü öldü



ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devrilen çapa makinasının altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Hasanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Yakan (22) yönetimindeki çapa makinası sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakan, Acil Servis'te yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Haci BOZKURT/ SİNCİK(Adıyaman),

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