DHA YURT BÜLTENİ - 22

CEZAEVİNDEN ÇIKIP DEHŞET SAÇTI: 2 ÖLÜ



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'a (52) tüfekle ateş açtı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan amca-yeğen yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı. Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ahmet ve Süleyman Alkan ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ahmet Alkan'ın hayatını kaybettiği özel hastaneden detay görüntüler

-Süleyman Alkan'ın tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nden detaylar

-Hastane önündeki Polis ve Jandarma araçlarından detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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ÇANAKKALE'DE 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE'de, yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 48 kaçak göçmeni yakaladı.

Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Kadırga Burnu mevkiinde yine lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen toplam 48 kaçak göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sahil Güvenlik Botu'ndan rıhtıma inen kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

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Seferihisar'da orman yangını (5)

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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YILDIZ TİLBE VE KORAY AVCI EREĞLİ'Yİ COŞTURDU



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne alan sanatçılar Koray Avcı ve Yıldız Tilbe, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin üçüncü ve son akşamında sahneye ilk olarak Koray Avcı çıktı. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Koray Avcı'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. İzleyiciler, Koray Avcı'nın duygusal şarkılarına cep telefonu ışıklarıyla eşlik etti. Şarkı arasında eline aldığı tarakla saçlarını tarayan Koray Avcı, "Eğer bir kadın saçlarını uzun tarıyorsa bilin ki bir sıkıntı var. Eğer uzun tarıyor ve ayna karşısında tarıyorsa bir b...k yediniz demektir ama kısa tarıyorsa sorun yok demektir" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koray Avcı'ya Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hediyeler verdi.

YILDIZ TİLBE COŞTURDU

Koray Avcı'nın ardından sahne alan Yıldız Tilbe ise dansı ve seslendirdiği unutulmaz parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yıldız Tilbe'nin elbisesinin altına giydiği spor ayakkabı ise dikkatlerden kaçmadı. Zaman zaman eğlendiren zaman zaman da duygulandıran Tilbe'nin şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli hediyeler verdiği Yıldız Tilbe'ye teşekkür etti. Festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Koray Avcı'nın konseri

-Sahnede saçlarını taraması ve konuşması

-İzleyicilerden detaylar

-Yıldız Tilbe'nin sahne alması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK,

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