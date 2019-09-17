Dha yurt bülteni-22

Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)

13 HEKTAR YANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 3,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 13 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın söndürme ekipleri

Helikopterlerden detay

Yanan ağaçlardan detay

Vatandaş röportaj

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)

KILIÇDAROĞLU: DÜZGÜN, ADALETLİ SİYASET ANLAYIŞINI BAŞLATIYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serinhisar'ın ardından Honaz ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Yüksel Kepenek'i belediye başkanı seçtikleri için vatandaşlara teşekkür etti. Yeni, düzgün ve ahlaklı bir siyaset anlayışını başlattıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kimsenin yaşam tarzını sorgulamıyoruz ve saygılıyız. Peki siyaseti ne için yapıyoruz. Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz. Her evde tencere kaynasın, işsizlik olmasın, huzur ve bereket olsun diye siyaset yapıyoruz. Eğer biz siyaseti bu noktaya çekmezsek kavga ve dövüş arasında kimin doğruyu, kimin yanlış söylediğini vatandaş anlayamaz. Biz doğru, düzgün, namuslu ve adaletli bir siyasete çekmek istiyoruzö dedi.

DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, programına 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi ile devam etti. Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, depremde can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Depremler her yerde oluyor. 21'inci yüzyılda depremden insanların ölmemesi lazım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım. İnsan hayatı sıradan bir hayat değildir. Bizim insanı korumamız lazım. Bir deprem yaşandı ve birçok yerde sorun var doğrudur. Ama hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını çözeceğiz. Bozkurt'a yakışacak bir belediye binanız olacak göreceksiniz. Kısa süre içinde olacak. Evleri yıkılan vatandaşlar var. Bunların içinde yoksullar var. Bize oy verip vermemen önemli değil. Sen insansın ve evini yapamıyorsun. Bizim görevimiz sana ev yapmak. Evi yapacağız. Aydın, İzmir ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız el ele verdiler sizin sorunlarınızı çözeceğizö diye konuştu.

EVİ ZARAR GÖREN YAŞLI KADINA ZİYARET

Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte depremde evi zarar gören 70 yaşındaki Mevlüde Doğan'ı, 6 yaşındaki torunu Emir Doğan'la birlikte kaldıkları çadırda ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yaşlı kadına sorunlarının çözümü için destek sözü veren Kılıçdaroğlu ardından Tutluca Mahallesi'ne geçti. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, evleri zarar gören 2 aylık depremzede Güneş Hazır'ı kucağına alarak ilgilendi, daha sonra burada yaşayan vatandaşlarla sokakta oturup sohbet etti. Kılıçdaroğlu Denizli programının sona ermesinin ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılıçdaroğlu'nun Bozkurt Belediyesi'ni ziyaret etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun 70 yaşındaki Mevlüde Doğan'ın evini ziyaret etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun Tutluca Mahallesi'ni ziyaret etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte gittiği Pedasa Antik Kenti'ndeki ormanlık alanda kaybolan 72 yaşındaki İngiliz turist Wal Bruke için polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi tarafından, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan İngiliz turist Wal Bruke, bugün eşi Carol Bruke ile birlikte saat 16.00 sıralarında, Pedasa Antik Kenti'ni gezmeye gitti. Bruke çifti, bir ara Antik Kent'teki ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre sonra yorulan ve dinlenmek için oturan eşinin yanından ayrılıp, yürümeye devam eden Wal Bruke ormanda kayboldu. Carol Bruke, çevrede yaptığı aramalara rağmen eşine ulaşamayınca, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi'nden yardım istedi.

İngliz turistin bulunması için bölgeye sgeleni arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını geniş bir alanda sürüyor.

KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü. Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.

AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonlanırken Carol Bruke polis ekipleri tarafından çiftin Gümbet Mahallesi'nde kaldıkları otele götürdü. Çiftin tatillerinin bugün son günü olduğu ve saat 22.00'da İngiltere'ye döneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama kurtarma ekiplerine ait araçlaran görüntü

-Carol Bruke'un kaybolan eşinin bulunması için endişeli bekleyişinden görüntü

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-Carol Brukw'un eşiyle teflonda konuşup gözxyaşlarına boğulması

-Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

-Bölgenin havadan çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),

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Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre kafeye gelen S.K. ile kafe görevlileri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.K., üzerindeki tabanca ile kafe görevlisi Yasin G.'yi (35) sağ ayağından yaradı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Yunus D. (19) isimli bir öğrenci ise yüzünden hafif yaralandı. Saldırgan, bindiği otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli S.K., kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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