Dha yurt bülteni - 22

ÇETEYİ FETHİYE'DEN YÖNETMİŞ

Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı (2)

Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve yıllık ortalama 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonun Muğla'nın Fethiye ilçesi ayağında çete lideri olduğu ileri sürülen Ayten A. gözaltına alındı. Ankara'ya götürülen Ayten A.'nın, bu kentteki çete üyelerini kamera sistemi ile Fethiye'de tatil yaptığı kiralık evinden bilgisayardan izleyerek, yönettiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla fuhuş çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Ayten A.'yı Muğla'nın Fethiye ilçesi, Tuzla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gözaltına aldı. Ayten A.'nın yaşadığı denize 20 metre mesafedeki, zemin ile birlikte 3 katlı bir apartmanın son katındaki kiralık dairesinde hem tatil yaptığı hem de buradan fuhuş çetesini yönettiği ileri sürüldü. Ankara'nın Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kısmını satın aldığı, bir kısmını da kiraladığı 5 katlı bir apartmandaki dairelerde, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Ayten A.'nın kamera sistemi sayesinde çeteyi Fethiye'deki evinden bilgisiyardan takip edip, yönlendirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ayten A., Ankara'ya götürüldü. Mahalle sakinlerinin Ayten A.'yı tanımaması dikkati çekti.

'YALNIZ YAŞAYAN BİR KADIN'

Uzun yıllardır Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Fatma K., polisin Ayten A.'nın evine yaptığı operasyonu gördüğünü belirtip, "Çok şaşırdım. Çünkü, bu apartmanda bugüne kadar hiçbir şüpheli durum dikkatimizi çekmemişti. Genelde burada yazlıkçılar yaşar. O nedenle apartmandaki dairelerin çoğu sezon bitince boş olur. Apartmanlara da öyle fazla, giren çıkan pek kimse olmaz. Gözaltına alınan Ayten A. bildiğim kadarı ile yalnız yaşayan bir kadındı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuhuş çetesi lideri olduğu ileri sürülen Ayten A. hem tatil yapıp hem de çeteyi yönettiği evin dışardan görüntüsü

-Mahale sakinlerinden Fatma K. ile röp.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Yoğun bakımda ölen diş hekiminin eşi: Ey cemaat eşim cinayet kurbanıdır

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (49) cenazesi toprağa verildi. Gözyaşı döken eşi Halis Urhan, cenaze töreninde, "Ey cemaat beni dinleyiniz. Eşim hastalıktan ölmedi. Eşim cinayet kurbanıdır" dedi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda 12 Eylül 2018 tarihinde, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, bir gün sonra hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek Alanya Başkent Hastanesi'nde ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın kolundaki atardamar kesildi. Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildi. 27 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Bir çocuk annesi Urhan'ın 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından kesildi.

Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Gamze Uğurlu Urhan, dün saat 11.30'da, girdiği septik şok nedeniyle bilincini kaybetti ve kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Urhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Urhan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine getirildi. Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

'EŞİM CİNAYET KURBANIDIR'

Namazın ardından Urhan'ın cenazesi Oba Mezarlığı'na götürüldü. Birçok sağlık çalışanının da katıldığı cenazede Halis Urhan, "Ey cemaat beni dinleyiniz. Eşim hastalıktan ölmedi. Eşim cinayet kurbanıdır" diyerek, eşine ilk tedaviyi yapan doktorun 'katil' olduğunu öne sürdü.

'BUNA CİNAYETE TEŞEBBÜS DİYORUM'

Cenaze töreninden sonra da mezarlıkta kalan Halis Urhan, uzun süre eşinin kabri başında bekledi. Daha sonra gazetecileri açıklama yapan Halis Urhan, "Eşim bir kırık kol için platin takma operasyonunda bir doktor damarda hasar oluşturup, ondan sonra onu saklayıp, başka bir uzman doktora haber vermeyip, bunu saklıyorsa o doktorun bu yaptığında kasıt arıyorum. Buna cinayete teşebbüs diyorum. Ben buna hata demiyorum" diye konuştu.

'7 YAŞINDA ÇOCUĞUM ANNESİZ KALDI'

Eşinin başına gelenlerin ihmal olduğunu savunan Halis Urhan, şöyle dedi:

"Bunların hepsi cinayete teşebbüs. Eşimi son hastanede kan içinde buldum. Sorduğumda 'kaşıdı' dediler. Benim eşim doktor, öyle yarayı falan kaşımaz. Bunların hepsi ihmal, bunların hepsi cinayete teşebbüstür. Bu ihmaller sonucu eşim şu anda mezarda. Hepsi baştan sonra bir ihmal, kusur. Bu memlekette adalet varsa ben adalet istiyorum. Adalet nerede arıyorum hala. Eşim bu ihmaller sonucu mezarda yatıyor şu anda. Komaya soktular, 49 yaşında vefat etti. Benim 7 yaşında bir çocuğum var. Annesiz kaldı. 1 yıldır ben annesiz kızıma bakıyorum. Her gece birbirimize sarılarak ağlayarak yatıp uyuyoruz. Benim kızım ben üzülmeyeyim diye annesinden bahsetmek istemiyor. Eşimi bir ara eve göndermek istediler. Ama ben direndim, savaştım. Hastanede kaldı ama eşim dayanamadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazından görüntü

Tabutun taşınması

Defin sonrasında eşinden detay görüntü

Halis Urhan'ın konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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TARİHİ SURLARI YIKAN AVUSTURYALININ EVİ KAMULAŞTIRILACAK

Antalya Valiliği tarihi mirasımızı koruma altına alıyor

AVUSTURYALI Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılması üzerine evin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı. Antalya Valiliği tarihi mirasımıza sahip çıkacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran ve surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılmasına neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın evi kamulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu tarafından oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise Side Müze Müdürlüğü'nün suç duyurusunun ardından Walter Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığı tarafından devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, surların yıkıldığı alandaki toprağın alınmadan duvarın da örülemeyeceğini belirterek, "O toprak, sonuçta arkeolojik bir toprak. Surların yıkıldığı alan da çok tehlikeli, eğimli bir bölge. Taşların toplanması ve restorasyon için ciddi önlem alınması gerekiyor. Birçok risk var ve bu işlerin yapılması için de evin kamulaştırılması gerekiyor. Çünkü mülkiyet şahsa, surlar ise kamuya ait. Şahıs, surlara ulaşabilmek için mülkiyetini kullandırma izni vermiyor. Ben kendi mülküme geçemeyeceksem o alanı nasıl onaracağım? Onun için kamunun eline geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -

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Sokak ortasında bıçaklı kavga kamerada

ÇORUM'da iki gurup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda ara sokakta henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki farklı grupların da kavgaya karışmasıyla büyüyen kavgada, 2 grup tekme tokat bir birbirine girdi. Kavgada elinden bıçaklanan 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de aldıkları yumruk darbesiyle hastanelik oldu. Kavgada yaralanan 3 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgada taraflar, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntü Dökümü

Tekme tokat kavga anı

-Yaralıların ambulansa alınması

-Detaylar

(SÜRE: 1 DK21 SN (BOYUT 61 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli, Ege Denizi'yle buluştu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı.

Derin Doğa Dalış Merkezi'nin önerisi, ayrıca Çeşme Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi sonrası, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Makri Adası yakınında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakıldı. Böylelikle, balıkların burada yuva yapması da amaçlandı. Heykellerin deniz dibine indirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe; Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Şubesi Başkanı Yıldız Yılmaz, PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, 'derneğin İzmir'deki diğer ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile derneklerin yönetici ve üyeleri, ayrıca çok sayıda vatandaş katıldı. Kamyonetle taşınan heykeller önce kıyıya oradan da tekneyle Makri Adası'na getirildi. İki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken, o anlar etkinliğe takip etmeye gelenlerce cep telefonlarıyla görüntüledi. Heykellerin denize batırılması öncesinde açıklama yapan PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Heykellerin suya batırılmasından görüntü

Su altındaki heykellerden fotoğraf

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,