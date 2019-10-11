Dha yurt bülteni - 22

NUSAYBİN'DE KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (11)

Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan ve roketli saldırılarda toplam 11 sivilin şehit, 63 kişinin de yaralanmasının ardından Vali Mustafa Yaman Başkanlığında güvenlik birimleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinde Nusaybin'deki halkın ve ilçenin güvenlik konuları görüşüldü.

MARDİN

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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Mermer'in cenazesini Konya Havalimanı'nda annesi Necla, babası Recep Mermer, yakınları, protokol üyeleri ve askerler karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehit Mermer'in cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi Necla Mermer ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konan şehit Mermer'in cenazesi yarın Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'ta öğle namazından sonra düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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Askeri ucağın gelişi

Şehidin cenazesinin indirilmesi

Ailesi ve yakınlarından detay

Cenazenin, araca alınması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, burada babası Kemal Bebek, annesi Rabia Bebek, kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

ŞEHİDİN EŞİ: ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM

Şehidin eşi Gülseren Bebek ile kızı Ezgi Yağmur Bebek, cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.

Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, yarın öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAHRAMANMARAŞ

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Bakan Albayrak: Çok tarihi günlerden geçiyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, teröristlerden tarafından ateşlenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermisi nedeniyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye'nin Tel Abyad kentinden PKK/PYD-YPG'li teröristlerce ateşlenen havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine yapılan cenaze törenine katıldı. Salihli Vergi Dairesi'nde basın açıklaması yapan Bakan Albayrak, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında maalesef dünyada en çok kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek. Artık bu ülkenin birliği ve beraberliği, kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi yürütüyor. Uzaktan akıl vermek kolay. Bazıları geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorlar. Türk milletinin tarihini anlamak için son 1000 yıla bakmak lazım. Bu coğrafyada son bin yıldır nasıl sınavlar, nasıl güçlü refleksler gösterdiğimizin bilinmesi lazım" dedi.

'SAMİMİYETSİZ, İKİ YÜZLÜ BATI DÜNYASI'

Şehidin ailesinin metanetli bir duruş sergilediğini vurgulayan Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten çok güçlü, metanetli bir duruşla yine şehit anne ve babası vakarı gösterdiler. Her ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında, 4 tane de gazimiz var. Metanetleri, cesaretleri dört dörtlük maşallah. Allah'ın onlara da en kısa sürede acil şifalar vermesini diliyorum. Sözde terör örgütlerini koruma adı altında bugün verilen mücadelede, kimlerin sivilleri hedef aldığı, masum 9 aylık bebek Muhammet başta olmak üzere, kimin bombalar attığını bütün dünya artık görüyor. On yıllardır bugün için hazırlanan planı ordumuz, bu millet darmadağın edecek. Bugün DEAŞ'a karşı en şedit mücadele vermiş ordu Türk Ordusu'dur. Bu gerçekleri terörle mücadele lafını diline dolayıp, siviller üzerinden demagoji yapan, yalan propaganda yapan birilerine, samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım."

'BU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ'

Barış Pınarı Harekatı'nı, terör yapılanmasının paramparça edileceği, sivillerin ve insani değerlerin en üstte tutulduğu operasyon olarak niteleyen Bakan Albayrak, "Ama siyaset, ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, millet olarak dik durduğumuz sürece, tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek, 1000 yıldır olduğu gibi. Bizler tüm bu alanlarda çok daha güçlü ve sağlam mücadeleyle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rabbim bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazamızı mübarek eylesin, zaferle taçlandırsın inşallah" dedi.

Bakan Albayrak, buradaki açıklamasının ardından Salihli Belediyesi'ni de ziyaret ederek, helikopterle kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Albayrak'ın vergi dairesinde karşılanmasından görüntü

Albayrak'ın basın açıklamasından detay görüntü

Albayrak'ın Salihli Belediyesi ziyaretinden görüntü

Haber: Cemil SEVAL - Emre SAÇLI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ MANİSA,

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Botan Nehri'ne giren Mahmut, boğuldu

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Siirt merkezde meydana geldi. Kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren Mahmut Soğunç, iddiaya göre Botan Nehri'nde yüzmek istedi. Nehre giren Mahmut, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mahmut'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken, durum polise de bildirildi. Bu sırada Mahmut gözden kayboldu. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Botan Nehri'nde yaptıkları aramada Mahmut'un cansız bedenine ulaştı. Mahmut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Botan nehrinde görüntü

Nehir kenarında bekleyen ailenin görüntü

Ailenin boğun çocuğun yerinin yetkililere bildirmesi

Arama kurtarma çalışmasından görüntü

11 Yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılmasının görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 177 MB

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Sürücü rahatsızlanınca otomobile çarptı: 3 yaralı

İZMİT'te sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü, refüje çıktıktan sonra bir otomobile arkadan çarptı. Muavin otobüsü bariyerlere çarparak durdururken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kilez Deresi mevkiinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen 35 PK 971 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ahmet Duru, bir anda fenalaşarak aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun önündeki refüje çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 JB 970 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada otobüsün direksiyonuna müdahale eden muavin Yalçın Mankır, aracı yaklaşık 100 metre sonra yolun kenarındaki bariyerlere çarptırarak durmasını sağladı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan ismi öğrenilemeyen sürücü, acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada direksiyon başında fenalaşan otobüs şoförü Ahmet Duru ve kazada yaralanan muavin Yalçın Mankır da ambulanslar ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular, bölgeye getirilen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde bir şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Trafik, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza öncesinde otobüsün sürücüsünün kontrolünden çıkma anı yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün aniden kontrolden çıkarak yolun sol şeridinden sağa geçmesi ve akaryakıt istasyonunun refüjüne çıkması, ardından otomobile çarpması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza anı(güvenlik kamerası)

Olay yerinden görüntüler

Hurdaya dönen otomobil

Yaralıların ambulansa alınması

Otobüsün görüntüsü

Otobüs yolcuları ile röpler.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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