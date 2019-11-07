DHA YURT BÜLTENİ - 22

Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye 'nin Resulayn kentinde, hayatın normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Meskun mahal operasyonlarının devam ettiği Resulayn'da, yer altının teröristler tarafından diğer noktalarda da olduğu gibi tünel ve sığınaklar ile köstebek yuvasına dönüştürüldüğü görüldü.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kenti, 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından teröristlerden temizlendi. Teröristlerden kurtarılmasının ardından hayatın normale dönmesi için çalışmaların başlatıldığı Resulayn'da, TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Resulayn sokak sokak taranarak teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar tespit ve imha ediliyor.

Meskun mahal operasyonunun devam ettiği kentte, yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Teröristler tarafından tahrip edilen Resulayn Devlet Hastanesi'nin yeniden faaliyete başladığı kentte, ihtiyaç için mobil TIR'lar ile de Sağlık Bakanlığı tarafından Suriyeli sivillere sağlık hizmeti sunuluyor. Kızılay, AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine gıda ve yaşam malzemesi desteği verdiği Resulayn'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtılıyor. Suriyeli siviller yardımlarından dolayı teşekkür ettikleri Türkiye'nin işgale son vererek teröristlerden kendilerini kurtardığı için minnettar olduklarını vurguladı.

YEREL MECLİS OLUŞTURULDU

Öte yandan, hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü Resulayn'a bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa da gitti. Resulayn'da inceleme yapan Erin ve Mustafa, yetkililerden bilgiler aldı. Öte yandan teröristlerden temizlenen ilçede bugün 25 kişiden oluşan yerel meclisin de ilk toplantısı gerçekleştirildi. İlçede yaşayan tüm etnik unsurların temsilcilerinin bulunduğu meclisin bundan sonraki süreçte teröristlerden kurtarılan ilçeden zorunlu olarak giden sivillerin geri dönüşünü katkı sağlayacağı belirtildi. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütünden kurtarılan Resulayn'da, meskun mahal operasyonlarının başlamasının ardından güvenli hale gelen alanlara şu ana kadar 30 bin kişinin döndüğünü ve bu sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağını kaydetti.

HER YER KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından görev yapan Suriye Milli Ordusu askerleri ise teröristlerin sızma ve saldırı ihtimaline karşı görev yapmaya devam ediyor TSK ve SMO askerlerinin meskun mahal operasyonlarını sürdürdüğü kentte teröristler tarafından yapılan onlarca tünel ve sığınağa da ulaşıldı. Köstebek yuvasını andıran Resulayn'da bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan tünellerin birçoğunun labirent şeklinde yapıldığı ve farklı noktalara çıkış ile teröristler tarafından hem hava bombardımanından korunma hem de kaçış amaçlı inşa edildiği belirlendi. Bazıları betonarme bazıları ise doğal mağaralardan oluşan tünellerin 1-2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde inşa edildiği görülürken, kimisine merdiven yardımıyla inilen tüneller tespit edilerek imha ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Resulayn'da toplanan SMO birlikleri

Kazılan tüneller

Suriye Milli ordusu tünelde arama yapması

İlçede önlem alan SMO askerleri

Hasan Kırmızıtaş onos

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Şafak SAĞI-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 676 MB

================

Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (3)

BAKAN ALBAYRAK, ORDU'DA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Maliye Bakanı Albayrak, 1 yılda yüzde 25'e ulaşan TÜFE'nin 8,55'e seviyesine indiğini, bunun daha da iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin borçlulukta dünyadaki en iyi ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Albayrak, "En büyük kırılganlığımız olan cari açıkta artık cari fazla veriyoruz ve cari fazlada da cumhuriyet tarihi rekoru kırıyoruz. Finansmanda dünyadaki en başarılı hazineciliğini yapıyoruz. Yastık altını ekonomiye kazandırmak, yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirmek için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihalelerine önem verdik. Bunun sonucu olarak 2019'da tarihi bir seviye ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Finansman tarafında bütün ekibimizle başarılı bir performans ortaya koyduk. 2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında 117 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemesinin, sene sonunda 99 milyar TL olmasını öngörüyoruz" dedi.

'YILI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ'

Rakamlarla ekonomik göstergelere de değinen Bakan Albayrak, "25 Ekim itibari ile yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra son 10 yılın en önemli istihdam artışlarından biri gerçekleşti. İpotekli konut satışında ise yine Haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, Eylül'de 58 bin seviyesine ulaştı. 1 yıl önce Ekim ayında 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, bu yılın Ekim ayında yaklaşık yüzde 20 artarak 89,8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın en yüksek Eylül rakamına ulaştı. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki, inşallah yılı pozitif büyüme ile kapatacağız" diye konuştu.

Bakan Albayrak, sağlıklı büyüme için 3 kamu bankası ile sunulan İVME paketinin başarı ile yoluna devam ettiğini, kullandırılan kredi toplamının ise 10 milyar TL'yi geçtiğini, demiryolu altyapısıyla ilgili adımları da hızlı atacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

-Görüntü Dökümü

-Bakan Berat Albayrak'ın konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

Süre: 6: 57 DK Boyut: 1 GB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

====================

Bakan Kurum, cami inşaatının temel atma törenine katıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta yapılacak Selahaddin Camii'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, Milli Egemenlik Caddesi'nde yapımına başlanan Selahaddin Camii inşaatını incelemek üzere geldiği Zonguldak'ta Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın okuduğu duanın ardından inşaatın temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun şekilde illerde valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle vatandaşların sorunlarını yerinde görerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Camilerin insan hayatının merkezinde olduğunu ifade eden bakan Kurum, "Zonguldak'ın şanına yaraşır 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atma töreni için geldik. 18 ay gibi kısa sürede, 12 bin metrekarelik sahilde içerisinde bulunan, otoparklar, kütüphane, dinlenme alanları ve konferans salonunun olduğu camimizi Zonguldak'a kavuşturmuş olacağız. İnşallah açılışını da cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapar ve bölgemize, şehrimize önemli bir eseri kazandırmış oluruz." dedi. Bakan Kurum, Zonguldak'ta eski kömür yıkama tesisinin bulunduğu lavuar alanına cami ile birlikte 70 bin metrekarelik düzenleme projesi gerçekleştirileceğini de anlattı.

56 BİN METREKARE ALANDA SAHİL DÜZENLEMESİ YAPACAĞIZ

Bakan Murat Kurum, Zonguldak'ta yıl sonuna kadar 56 bin metrekarelik alanda sahil düzenlemesi yapılacağını söyledi. Bu proje için ihalenin TOKİ tarafından yıl sonuna kadar yapılacağını anlatan bakan Kurum, şöyle dedi:

"2020 yılında da sürecimizi tamamlayıp Zonguldaklı kardeşlerimize bu alanı teslim etmiş olacağız. Fener Caddesi gerçekten Zonguldak'ın işlek caddesi. Vatandaşlarımızın her zaman vakit geçirdikleri, kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir alan. Bu alanda da hem zemini hem dükkan cephelerini, hem aydınlatmayı bir sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Belediyemize 2,5 milyon lirası hibe, 2,5 milyon lirası da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla kredi olmak üzere bu projeyi de yıl sonuna kadar inşallah tamamlayıp, önümüzdeki yıl içerisinde tamamlamış olacağız.Bu çerçevede gecemizi gündüzümüze katarak çevre düzenlemesinden millet bahçesine, kentsel dönüşümden alt yapı projelerine kadar vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa Zonguldak'a destek olmak ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde, koymuş olduğu manifesto çerçevesinde şehirlerimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a ayrı bir önemi, hassasiyeti var. Buradaki tüm projeleri yakinen takip ediyor."

Bakan Kurum, tören sonunda davetlilere ve vatandaşlara balık ekmek ikram etti. Bakan Kurum ardından belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bakan Kurum'un inceleme yapması

-Bakan Kurum'un basın açıklaması

-Dua edilmesi

-Balık ekmek dağıtması

-İnşaattan detay

Süre: (5: 06) Boyut: (570 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

================

Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O.'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı. 'Uyuşturucu madde ticareti', 'bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti', 'kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından savcı tarafından sorgulanan doktor Ü.O., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANTALYA

=================

Sarıkamış deniz şehitleri anıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 7 Kasım 1914'te Sarıkamış'a ulaştırılmak üzere mühimmat ve teçhizat götürürken Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan 221 mürettebat anısına tören düzenlendi.

Sahilde bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Sarıkamış Platformu Kurucu Başkanı Recep Ergül, Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerin 1. Dünya Savaşı içerisinde birbirinden çok farklı iklim ve coğrafyaya sahip cephelerde savaşmak zorunda kaldığına söyledi. Sarıkamış ile ilgili kitaplar yazdığını anlatan Ergül, "Gemiler, Karadeniz açıklarında seyrederken Osmanlı bandıralı bu gemilerimiz Rus topçuları tarafından batırıldı. Dolayısıyla Iğdırlı Ali Çavuş ve arkadaşlarının hayalleri hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ancak onlar, yüz beş yıl sonra bugün, bu vefalı toplum tarafından unutulmamışsa, vatan için yaptıkları bundan sonra da unutulmayacak demektir. Onlar geri dönmeyi düşünmeyenler. Onlar onbinler, yüzbinler, bu topraklar için can veren erler. Sanılmasın ki belirsiz mezarlarda kaldılar, Hür ufuklarında vatanın hem gece, hem gündüzüne doğacak aylara yıldız oldular. Ruhları şad olsun" dedi.

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de kuvvetli bir donanma olmadan askeri zaferlerin mümkün olamayacağına ifade ederek, "Gemiler, Sarıkamış Harekatına malzeme desteği sağlamak amacıyla, İstanbul'dan asker, yiyecek, cephane, askeri araç, harita, iki uçak, dört pilot ve Kafkasya'da isyan çıkarmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa tarafından eğitilen Çerkez liderlerle Trabzon'a yola çıktı. Amaç, Trabzon'a gelmek, tek şose, Trabzon'dan Erzurum'a bu malzemeleri iletmekti. Gemilerde, iki alay olduğu bilinen ama tam sayısı bilinmeyen asker vardı ama en değerli ve en çok ihtiyaç duyulan altmış bin kışlık giyecek vardı" diye konuştu.

Törene katılan Sarıkamış Gazisi, Ahmet Mithat Alaybeyi'nin torunu emekli büyükelçi Önder Alaybeyi de duygu dolu anlar yaşadı. Tören sonunda protokol ve davetlileri, gemilerinin batırıldığı noktada denize çelenk bıraktı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtından detaylar

-Anıta çelenk sunumu

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Önder Alaybeyi'nin konuşması

-Bingür Sönmez'in konuşması

-Denize çelenkin bırakılması

Süre: (7: 15) Boyut: (1.30 GB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

=================================