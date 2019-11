DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Öğleden sonra, iddiaya göre Bartın İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki bir fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi. Bu sırada alevler ormana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına orman işletmesine bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Sarp kayalık arazide devam eden alevler İnkum'da evlerin 10 metre yanına kadar geldi. 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi.

Evlerinden çıkan vatandaşlar büyük korku yaşarken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz (2)

BAKAN VARANK'TAN SANAYİCİLERİ MÜJDE

Konya Organize Sanayi'nde iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının son başvuru tarihini 15 gün daha uzattıklarını açıkladı. Bakan Varank, "Ön başvurular için son tarihi 22 Kasım olarak açıklamıştık. Ama madem sanayicimiz süre uzatımı istiyor, bize de buna olumlu yanıt vermek düşer. Sizlerin talebi üzere, başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı aldık.ö dedi.

Konya'da 'Geleceğe Nefes' etkinliğinde fidan dikim töreninin ardından Konya Organize Sanayi'nde ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada iş insanları ve sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. Bakanlığın, Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla pilot bir projeye başladığını ifade eden Bakan Varank şöyle konuştu: "Hedefimiz, sanayide elektrik motorlarının değişimiyle ilgili farkındalık oluşturmak, fabrikalarımızı harekete geçirmek. Proje planladığımız gibi ilerlerse, enerji tasarrufu sayesinde firmalarımızın rekabet gücü artacak ve yerli elektrik motorları sektöründe ölçeğimizi artıracağız. Hazır yerlilik demişken, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mıza da değinmeden olmaz. Programla, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri ve öncelikli ürünleri belirledik. Hem alıcıyı hem de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Ön başvurular için son tarihi 22 Kasım olarak açıklamıştık. Ama madem sanayicimiz süre uzatımı istiyor, bize de buna olumlu yanıt vermek düşer. Sizlerin talebi üzere, başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı aldık. Bu vizyoner programdan ve sunduğu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Makine sektöründen sonra; diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Biz oldukça heyecanlıyız. Siz de bu heyecanın bir parçası olun, tam ekonomik bağımsızlığa giden yolu birlikte inşa edelim.ö

NASA'da çalışan bilim insanı Pinto, Merkür tutulmasını terasından teleskobuyla izledi

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan bilim insanı İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto (58), Merkür geçişini evinin terasından takip etti. Geçişin Uzay ve Havacılık araştırmaları bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyen Pinto, "Bu olanlar Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağlıyor. Bugün Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde. Bir dahaki geçiş ise ortalama 2032 yılında gerçekleşecek" dedi.

Uzay ve havacılık camiasının başlıca araştırma konularından biri olan Merkür geçişi, 11 Kasım tarihinde Türkiye saati ile 15.30'dan itibaren gerçekleşmeye başladı. Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen tutulma, meraklıları tarafından heyecanla takip edildi. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi bilim insanı İtalyan asıllı Fabrizio Pinto (58) da, Merkür tutulmasını evinin terasından takip etti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki teleskobuyla geçişi an be an kaydetti. Tutulmanın Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağladığını belirten Pinto, "Şu anda Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde ve bu her zaman olan bir şey değil ortalama 15 yılda bir görülüyor o yüzden önemli bir konu. Bir sonraki Merkür Geçişi 2032 yılında olacak" dedi.

'ÇEKİM KUVVETİ DÜNYAYI ETKİLEYEBİLECEK KADAR DEĞİL'

Merkür tutulmasının bilim camiasındaki öneminden söz eden Dr. Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Einstein'in 'Genel Görelilik' teorisinin bu yıl 100'üncü yılı ve Einstein bu teorisini Merkür'ün geçişini ispatlamak için kullanmıştır. Bu yüzden Merkür'ün geçişi tüm bilim camiası açısından çok önemli. Merkür Güneş'e en yakın gezegen ve Güneş çok büyük olduğu için bu hareketi etkiliyor. Merkür geçişinin günlük yaşama çok fazla bir etkisi yok çünkü çok küçük bir nokta şeklinde Güneş önünde duracak. Bu geçişin insanlar üzerinde bir etkisi olmayacak. Çekim kuvveti dünyayı etkileyebilecek kadar değil. Ay tutulması olduğunda dalgalanmalar ve gel-git oluyor ancak Merkür oldukça uzakta. Bu geçişin çıplak gözle görülmesi mümkün değil ama ekipmanla takip edilebilir. Merkür geçişi, Türkiye'den Amerika'ya kadar geniş bir alanda izlenebilecek. Türkiye'de başlangıcı görünecek, bitişi ise Amerika yönünden izlenebilecek. Türkiye'nin batısındaki iller geçişin bitimini daha rahat gözlemleyebilecek."

Mezitlili kadınlar, salep yetiştirecek

MERSİN'in Mezitli ilçesinde kadınlar, son yıllarda bilinçsiz toplanması nedeniyle tükenme aşamasına gelen ve ekonomik değeri son derece yüksek olan salep bitkisini yetiştirecek.

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen yetiştirme çalışmalarında Akademisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, kadınlarla birlikte yeni çıkmaya başlayan salep fidelerinin toprağını kazıyor, zararlı otları temizliyor. Bir yandan türkü söyleyip diğer yandan tarlalarının bakımını yapan kadınlar, ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.

Dondurmanın katkı maddesi olarak kullanılmasının yanında içecek olarakta tüketilen salebin kilosunun 500 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılgör, "İçecek ve dondurma sektörünün ihtiyacı için salep yetiştiriciliği büyük önem taşıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle üreticiye para kazandıracak salep üretiminin devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Lezzeti yanında sağlık açısından yararlarıyla da önemli bir ürün olan salebi kadınlarımızla birlikte üreterek tarımsal katkı olmasını hedefledik. Kadınlarımız yeni hedeflerle hemen adapte olacak yapıya ve motivasyona sahip. Kadınlarımızla bir model yaratmak istiyoruz" dedi.

Tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek vermeye özel gayret gösterdiğini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Özellikle üretenler kadın olunca pozitif ayrımcılık yaparak bir kat daha fazla destek sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde enginar üretimi ile gündeme gelen kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Sağlık ve vitamin deposu olan, salep üretimi kısa vadede çok büyük ekonomik kazanç sağlayacak. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın salep üretimine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Kütahya'da 250 bin fidan dikildi, 3 hektarlık orman yandı

KÜTAHYA'da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşurken, aynı saatlerde Tavşanlı ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektarlık alanda ağaçlar yanarak küle döndü.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kütahya'da 250 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikme programına Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrenciler ve halk katıldı.

25 NOKTADA 250 BİN FİDAN

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türkiye'yi Guinness Rekorlar kitabına taşıyacak ağaçlandırma seferberliğinde 81 şehirde 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasının sağlandığını söyledi. Kütahya'da 25 farklı noktada 250 bin adet fidan dikildiğini kaydeden Keskin, katılanlara teşekkür etti. Kütahya Valisi Ömer Toraman ise dünyada orman arazi varlığını genişleten nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunda şüphesiz milletimizin ve vatandaşlarımızın tabiata karşı ilgileri kadar, köklü bir teşkilata sahip olan Orman Genel Müdürlüğünün büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kütahya'da bu güzel günde ülke genelinde 11 milyon fidanın dikileceği kampanyada önemli bir görev aldık. 250 bin fidanı da Kütahyalı gençlerimizle beraber toprakla buluşturacağız. Bunun hayata geçirilmesinde destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Türk milleti büyük bir millet. Bugün dünya rekorunu kıracağızö

Konuşmaların ardından programa katılanlar fidan dikilerek sularını verdi.

ORMANDA YANGINI 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikiminin yapıldığı saat 11.30 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Çakıllı köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 4 su tankeri Tavşanlı ve Emet'ten gelen 100 kadar personelle alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Anızdan çıktığı tahmin edilen yangını ilk görenlerden İsmail Yavuz, hemen ihbar ettiklerini belirterek, "Dumanı ve alevleri görünce köylülerle birlikte çıktık. Orman ekiplerinin de hızlı gelmesi ve erken müdahale ile hızlı bir şekilde kontrol altına alınıp söndürüldü, şimdi soğutma çalışmaları yapılıyorö diye konuştu.

Orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

