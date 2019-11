DHA YURT BÜLTENİ - 22

Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

Hatay'da, cezaevi firarisi Ahmet Kaya (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı (41) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Kaya, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesinde Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi. Cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'nın oturduğu eve gitti. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya bıçakla Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından yaraladı. Sibel Kaya kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sibel Kaya hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Firari Ahmet Kaya, polisin düzenlediği operasyonla akşam saatlerinde Antakya Akevler Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Ülkeyi yönetenleri bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün akşam saatlerinde İzmit'te, Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sendika üyesi işçiler katıldı. Çerkezoğlu, "Her ne kadar ülkeyi yönetenler, 'Kriz yok' deseler de 'Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir' deseler de biz her gün çarşıya, pazara, manava gittiğimizde, evimize elektrik faturası, su faturası geldiğinde krizin olup olmadığını çok net bir biçimde görüyoruz. Yaşanan bu ekonomik sıkıntıların bizler açısından 3 tane temel sonucu oldu. Bunlardan birincisi işsizlik, ikincisi her birimizin geliri değer olarak çok ciddi biçimde geriledi. Üçüncüsü de gelir dağılımı adaletsizliği bu ülkede daha da büyüdü. Bugün gelir dağılımı eşitsizliğinde, yani ürettiğimiz değerin paylaşımında bütün OECD ülkeleri içerisinde Meksika ve bugün emekçilerin eylemlerine sahne olan Şili'den sonra ne yazık ki gelir dağılımı eşitsizliğinin en kötü olduğu üçüncü ülkeyiz" dedi.

Çerkezoğlu, "Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlara vardı. Her 4 gencimizden biri işsiz. Büyük kentlerde her 3 genç kadından biri işsiz. Bu kadar büyük genç işsizliği ve kadın işsizliği artık ekonomik veri olmaktan çıktı" diye konuştu.

Çerkezoğlu, "İşsizlik artarken istihdam da azalıyor. Yani işsizliğin sebebi iş gücüne katılımdaki artış değil, istihdamdaki azalmadır. Biz buradan bu ülkeyi yönetenleri bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'nde, Mustafa Köse'ye ait, 6 kişinin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Yenişehir Karayolu'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinde seyir halinde olan 16 AEL 740 plakalı otomobil sürücüsü Şükrü Ayan (56), karşı yönden gelen İbrahim Sevim (47), yönetimindeki 16 H 2475 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve traktör hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü Ayan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

ANTALYA,