DHA YURT BÜLTENİ-22

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

MARMARA Denizi'nde, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.36'da, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığındaki depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

ÇINARCIK (Yalova),

İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'NİN MEŞRU PARTİSİNİ TERÖRE ALET ETMESİNLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü araç dağıtımı töreni ile organize sanayi bölgesindeki tesis açılış törenine katıldı. Törene bakanlarını yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri ile halk katıldı.

Açılış öncesi konuşan Bakan Soylu, demokrasiye en büyük darbeyi terör örgütü PKK'nın vurduğunu söyledi. Bakan Soylu, CHP gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmemeleri gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"'Kayyum demokrasiye darbedir' diyorlar. Demokrasiye en büyük darbeyi PKK vuruyor. Korkutarak, o belediyelerin imkanlarını teröre götürüp veriyorlar. Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden? 20 Kasım'da Ankara bir toplantı yaptılar. Orada mı karar verdiklerini zannediyorsunuz? Hayır, 19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceklerine orada karar verdiler. Bunların hepsi figüran, bunlar orada verilen kararı kendileri karar veriyormuş gibi değerlendiriyor. Ortaya koydukları tiyatro artık bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmesinler. Ne olursunuz bu ülkenin bir evladı olarak yalvarıyorum. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içine koymaya çalışmasınlar. Büyüyelim, çocuklarımız özel okullarda okusun. Ağrı'da, Hakkari'de, Gaziantep'te, Balıkesir'de Avrupa'ya parmak ısırtalım, dünyaya parmak ısırtalım. Bu yaptıklarımızla. Bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz ama siyasetin meşruiyeti üzerinden eğer terörü sarıp sarmalarsak, sıvazlarsak, üzerine bir şey çekip kapatmaya çalışırsak bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını bize de gelecek nesillere sorarlar. Bu feryadım bir İçişleri Bakanı olarak değil, ülkenin geleceğinden emin olan bir kardeşiniz olarak feryat ediyorum."

'SADECE ÜLKEDE DEĞİL, DÜNYADA HUZUR VE GÜVEN AMAÇLIYORUZ'

Türkiye olarak sadece ülke içinde değil dünya genelinde huzur ve güven amaçladıklarını da belirten Bakan Soylu, "Bizim derdimiz sadece Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturmak değil. Bizim derdimiz bir taraftan Ortadoğu'yu huzura kavuşturmak, bir taraftan Afganistan, Pakistan gibi en zor zamanınızda bize yardımcı olan ülkelerin huzur içerisinde olmasını sağlayabilmek. Bizim derdimiz bir taraftan Balkanları, bir taraftan etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturabilmektir" dedi.

'TERÖRLE VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR'

Terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin de kararlı şekilde yürütüldüğünü ve ülkenin başka bir noktaya yürüdüğünü söyleyen Soylu, "Bunlarla birlikte terörle mücadelede de aynı anlayışı sergiliyoruz. Bugün Gaziantep'te hangi huzur ve güven varsa, Diyarbakır'da, Şırnak'ta Hakkari'de aynı huzur ve güven var. Ülkemiz bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor. Bunu hep birlikte, bu moralle, sabah açtığımız fabrikaların ortaya koyduğu üretimle, ihracatımızı çok daha iyi bir noktaya getirme kabiliyetiyle beraber yapıyoruz. Bizim devlet olarak yaptığımız alt yapıyı hazırlamaktır. Huzuru, güveni oluşturmak, ulaşımı sağlamak, üretimde insan kaynağını iyi tesis edebilmeyi gerçekleştirebilmektir. Bu yönde çaba sarf ediyoruz. Güvenlikte çok önemli adımlar attık. Bugün sağlam durduk, 6 aydan sonra Gaziantep'teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Usullerini de biliyor arkadaşlar" diye konuştu.

BAKAN GÜL: ARABULUCUKTA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPTIK

Törende konuşan Adalet Bakanı Gül ise, haksızlıkların giderilmesi için arabuluculuk sisteminde düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Eğer mahkemede üreticinin, yatırımcının bir anlaşmazlığı olursa, iş mahkemeye düştüğünde, mahkemede sürünerek hakkını almak için zaman geçiyorsa, orada da bir haksızlık vardır. Bu nedenle hem arabuluculuk sisteminde çok önemli bir düzenleme yaptık. Arabuluculuk sistemi ile işçi işverenin helalleşmesi anlaşması yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalarda arabuluculuk getirdik. Çünkü mahkemelerde bu işin uzamasının kimseye faydası yok. Yüzde 50 bandında 2 davadan birisi mahkemeye gitmeden, ihtilaf çözülüyor. Bu sistemleri geliştireceğiz. ve yine ceza adaleti anlamında da bugün infaz sisteminde 18 ay mahkeme ceza verse sanık cezaevine girmiyor. Adeta yapanın yanına kar kalan bu anlayışı da değiştirmek için çalışmamızı yapıyoruz. 10 ay bile ceza alsa, eğer mahkeme hapis cezası verdi ise onun belli bir süresini o sanığın cezaevinde geçilmesi lazım. Aksi takdirde vatandaş suça maruz kalıyoruz mağdur oluyor ama elini kolunu sallaya sallaya gidince adalete güven azalıyor. Hem ekonomik hem ceza konularında adaletin daha da güçleneceği yargı reformu uygulamamızı artıracağız. Böylece ekonominin çarkları hızlı dönecek adaletin bu anlamdaki tecellisi de inşallah gecikmeksizin yerine gelecek. Bu çabayı da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz."

Her iki bakan temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde şehitler için mevlit okutuldu, yıllardır aralarında kan davası bulunan iki aşiret ise barıştırıldı.

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan yerleşim alanları terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Tüm çağrılara karşın teröristlerin işgaline son vermemesi üzerine Türkiye, 9 Ekim günü Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn, terör örgütünden arındırıldı. Meskun mahal operasyonlarının sürdüğü kentlerde güvenli hale getirilen alanlara sivillerin geri dönüşü sağlandı. Halen her iki kente zorunlu olarak göç eden sivillerin dönüşü devam ederken bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Tel Abyad ile Resulayn'da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Teröristlerden arındırıldıktan sonra merkezi önemli ölçüde güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde bugün Cuma namazının ardından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu. Tel Abyad ilçe merkezinde bulunan Mescidi İman Camisinde kılınan namaz sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Namaz için gelenler de olası bombalı saldırıya karşın Türk askerleri tarafından dedektör ile yapılan üst aramasının ardından camiye alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, askerler ile Suriyeli kanaat önderlerinin katıldığı cuma namazının kılınmasının ardından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Türk ve Suriyeliler için mevlit okutuldu. Dualar edilen program sonunda cami çıkışında mevlide katılanlara Türk askerleri tarafından lokum ve çikolata dağıtıldı.

KAN DAVALI AŞİRETLER BARIŞTIRILDI

Cuma namazı ve mevlit programının ardından 17 yıl önce Tel Abyad'da çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından, kavgaya karışan Meşhur ve Siyale Aşireti arasında başlayan kan davasının sonlanması için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile beraberindekiler, Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklıktaki Hatuniye Köyü'ne hareket etti. Köy girişinde kalabalık tarafından karşılanan Vali Erin ve beraberindekiler alana kurulan çadırlardan birisine girdi. Burada iki aşiret mensupları ile görüşmeler yapan Vali Erin, kan davasının sonlandırılmasına yönelik çabalarına teşekkür etti. Duaların edilmesinin ardından iki aşiret kan davasını sonlandırdıklarını ilan etti, birlikte 70 koyun kesilerek ve 1 ton bulgur kullanılarak hazırlanan barış yemeğini yedi.

ÇOCUKLARIN ASKER SEVGİSİ

Öte yandan Tel Abyad'a yeniden dönen Suriyeli ailelerin çocukları kendilerini vatanlarına yeniden kavuşturan Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulunuyor. Sokaklarda karşılaşınca sevgi gösterisinde bulunup, öperek teşekkür eden çocuklara Türk askerleri de aynı şekilde karşılık vererek çikolata ve şeker ikram ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ithal et açıklaması Erzurumlu besicileri sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda, '2020 yılında küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 TL destek verileceği ve zorunlu olmadıkça et ithalatı yapılamayacağı' açıklaması Erzurum'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının uygulanması halinde besiciliğin kalkınacağına inandıklarını söyleyen Erzurum Yakutiye Süt Birliği Başkanı Mücahit Harmandar, "Besicimize, üreticimize destek verilirse bir yıl içinde bizim fazlamız olur. Belki ihracat yapacağız. Devletimiz önceden özellikle Doğu bölgesinde ücretsiz suni tohumlama yaptırdı. Bu suni tohumlamadan olan buzağılar şimdi 4- 5 yaşına girdi. Hayvan ırkı değişti. Et Balık Kurumuna tonaj olarak fazla et veriyoruz. Hayvanlarımız güzelleşti, İthal et girişi kesilirse her şey yerine oturacak. Doğu Bölgesinde tarım ve hayvancılıktan başka bir işimiz yok. Buraya özel bir süspansiyon yapması lazım ki çiftçimiz kalkınsın yoksa imkanı yok. Şu anda durumumuz iyiye gidiyor. İthalat kesilir yeniden çiftçimize destek verilirse bu bölgede hiç bir sıkıntı olmaz" dedi

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi çiftçiyi desteklemek amacıyla bazı projelere yaptılar. Bu projenin yanında Cumhurbaşkanımızdan isteğim yem fiyatları da düşürülsün. Böylece hayvancılık bayağı ilerler" dedi.

Erzurum'daki besicilerden bazıları da bu haberi sevince karşıladıklarını ama buna takviye olarak yem fiyatlarının da düşürülmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Erdoğdu'nun Çeşme'deki villası mühürlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden iddiaya göre yaklaşık 900 bin liraya satın aldığı villası, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde bulunan Günkent Sitesi'nde, nisan ayında yaklaşık 900 bin liraya villa satın aldı. Site sakinleri, villasında tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi'ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 cm eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını öne sürdü.

Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu'ya ait villa, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu. Site sakinleri konuyla ilgili açıklama yapmazken, yönetim tarafından alınan karar ile 'Site sınırları içerisine konuyla ilgili bilgi alacak kimsenin giriş yapamayacağı' bildirildi. Öte yandan villanın eklenti bölümlerinin önümüzdeki süreçte yıkılacağı öğrenildi.

Tadilata bağlı mühürlemenin bölgede sıklıkla gerçekleştiğini söyleyen Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, "Bahçeli evlerin ve site alanlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Site içinden ev satın alan vatandaşlarımız özellikle bu ev eskiyse tadilat yaptırmak istiyorlar. Bölgede bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Site yönetimiyle bir anlaşmazlık olduğunda gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekirse tadilat durduruluyor" dedi.

Ildır bölgesindeki villa değerlerinin 500 bin ila 1,5 milyon lira arasında değiştiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Özgür Avşaroğlu ise "Her sitenin kuruluşunda alınmış olan kararlar vardır. O kararlarda site içerisindeki durumlar çerçevelenmiştir. O çerçevenin dışına çıkıldığı zaman site yönetimi ile mülk sahibi problem yaşayabilir. Site içerisinde bir eviniz varsa site yönetimine danışmadan, yönetimin almış olduğu kararları bilmeden herhangi bir şeye girişilmemesinde fayda vardır" diye konuştu.

ERDOĞDU: KOMŞULARIM NE YAPMIŞSA BENZER TADİLAT

İddialarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise "Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim" dedi.

CHP'li Erdoğdu, Çeşme'de bulunan villasında kaçak tadilat yaptığı iddiasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erdoğdu, "Çeşme Ildır'da aldığım kooperatif evinde yaptırdığım cam balkon ve depo/kulübe için kaçak inşaat diye kıyamet koparıyorlar. Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim. Dün akşam Çeşme Belediye Başkanımız Muammer Ekrem Oran'la görüşüp benim evim dahil bu sitedeki imara aykırı tüm yapılaşmalarla ilgili hukuken ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını istedim. Ne yapıldığını görmek ve konunun takipçisi olmak üzere bugün İzmir'e gidiyorum" dedi.

