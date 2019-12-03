DHA YURT BÜLTENİ-22

Başına dayadığı tabancayla ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö. (24) oturduğu apartmanın önünde tabancayla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yeşil Çayır Caddesi üzerindeki apartmanın girişinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö., 2. kattaki dairesinden çıkıp apartman girişine indi. Burada belindeki tabancayı çekip başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan ailesi aşağıya indiklerinde genci kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Mehmet Mete Ö. ihbarla gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Çetin: Temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın

Çukurova Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gülen Yüzler Bisiklet Festivali, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Başkan Soner Çetin, Adana'da bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Gülen Yüzler Bisiklet Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Adana Ekstrem Sporları Kulübü'nün de destekleriyle düzenlenen festivale yaklaşık 500 kişi katıldı. Çukurova Belediyesi önünde başlayan festivalde bisikletçiler Türkmenbaşı Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İller Bankası Kavşağı'nı takip ederek Kenan Evren Bulvarı'ndan Huzurevleri Mahallesi'ne geçip Çukurova Belediyesi önüne geldi.

BİSİKLET KULLANIMI YAYGINLAŞMALI

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ın da katıldığı festivalde konuşan Başkan Soner Çetin, Adana'nın bisiklet kullanımı ile ilgili altyapı çalışmalarında yıllarca ihmal edildiğini belirtti.

Başkan Soner Çetin, "Avrupa'da bisiklet kullanımı çok yaygın. Çünkü bu konuda altyapı çalışmaları tamamlanmış. Bulvar ve caddelerin yanına bisiklet yolu yapılmış ve insanlar birbirine saygılı davranıyor. Bunu Adana'da da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir ilçe belediyesi olmamıza karşın bisiklet istasyonları kurmak için araştırmalarımız devam ediyor. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Akay, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile bu konuyu özellikle görüşeceğizö dedi.

Kente daha fazla bisiklet yolu kazandırmak zorunda olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, gelecek yıl festivali daha da geliştireceklerini vurguladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da, uzun zamandır özlemini duyduğu bir festivale katıldığını söyleyerek, siyasetçi olarak spora çok fazla zaman ayırmadığını ifade etti ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalde kura ile 3 sporcuya bisiklet, 30 sporcuya kask ve tüm sporculara özel bir hastaneden check-up hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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Çukurova Belediye Başkanı ve festivale katılanların bisiklet sürmesi

Çekilişten görüntü

Bisiklet ve kaskların verilmesi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in konuşması

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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Bursa Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)

Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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NASA'da görevli Türk bilim insanı, 'Derin uzayda bilim'i anlattı

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Diyarbakır'ın Dicle Üniversitesi'nde 'Derin uzayda bilim' konulu konferans düzenledi.

Dicle Üniversitesi'nce düzenlenen 'Derin uzayda bilim' konferansı, 6 yıldır NASA'da görev yapan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın katılımıyla düzenlendi. Üniversitenin Konferans ve Kongre Merkezi'ndeki konferansa Rektör Prof. Dr. Talip Gül, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Konferansta sunum yapan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzayla nasıl iletişim kurduklarını katılımcılara anlattı. Yıldız, "Siz dünyayla ay arasındaki 5 katı mesafedeki uzaklığa bir şey gönderdiğinizde, bu derin uzay oluyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bütün frekansların tahsislerini yapan bir yer. Frekans tahsisi denince akla gelenler arasında arabada radyosu olur. FM radyo frekansını aldık. O, FM radyo frekansında başka kimse yayın yapamaz. ya da polis telsizlerini, itfaiye telsizlerini dinleyemezsiniz. Uzayla olan iletişimi ya da telekomünikasyon uyduları var. Yani bu frekanslar mutlaka birileri tarafından tahsis edilmiştir. Tahsis eden bu kuruluş da ITU'dur. Çok uzaklara gönderilen araçlar var. Bu araçların frekansları için bir aralık belirlemiş. 'Bu aralık sizindir' diyor. Bizim için derin uzay terimi de buradan geliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Konferansın yapıldığı yer

Konferansa katılanlar

Yıldız'ın sunumu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA-Rihan ALP/DİYARBAKIR,

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1'inci derece arkeolojik sit alanında define ararken fotokapana takıldılar

AMASYA'da, 1'inci derece arkeolojik sit alanında dedektörle define arayan 3 kişi, fotokapanlarla tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın merkeze bağlı Yassıçal köyünde, Zeus Altarı ve Nekropolü'nün kalıntılarının yer aldığı 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye fotokapan cihazları yerleştirdi. Bir süre sonra alanda dedektörlerle kazı yapan kişiler, fotokapana takıldı. S.E., M.S.S. ve S.M. adlı kişiler, kazı yaparken, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 3 define arama dedektörüne de el koyuldu. S.E., M.S.S. ve S.M. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Kazı malzemeleri

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI AMASYA-DHA