DHA YURT BÜLTENİ - 22

Polis memurunu başından vuran şüpheli, adliyeye sevk edildi

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ve burada yaşanan arbede sırasında polis memurlarından Alaattin Özdemir'in silahını belinden alarak Özdemir'i başından vuran Murat D. ile olaya karışan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında Özdemir'in tabancasını alan Murat D., polis memuru Özdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan polis memuru Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Murat D. ve olaya karışan şüpheliler emniyete götürüldü. Polis memuru Alaattin Özdemir'i kendi silahıyla vuran Murat D.'nin ifadesinde, suçunu itiraf ettiği, olayı neden gerçekleştirdiği sorusunu cevaplamadığı öğrenildi. Polis memurunu vuran Murat D. ile olaya karışan S.D.(34), İ.D.(59), T.B.(53) ve M.Y.(49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasından görüntü

-Emniyet araçlarından detaylar

Süre: 0.45 Boyut: 85 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. (24) ile onun kuzeni D.A. (19) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyette susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.B. ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Deniz B., kullandığı 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin ailesinin oturduğu sokağa geldi. Kenarda eşini gören Deniz B. otomobili sağa çekerek yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan D.A. tarafından otomobile tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan ve bahçe duvarına çarparak duran otomobilin içinde ağır yaralanan Deniz B., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Deniz B.'nin, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi belirlendi. Deniz B.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Olayın ardından Deniz B.'nin eşi M.B. 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrasında, tüfekle ateş açanın, M.B.'nin amcaoğlu olan D.A. olduğu belirlendi. Şüpheli D.A. da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddeden M.B. ve D.A., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

'BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ'

Deniz B. ve şüpheli M.B.'nin evli ve 2 çocuklarının bulunduğu, sık sık şiddetli tartışma yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle M.B.'nin evi terk ederek ailesinin yanında yaşamaya başladığı, öldürülen Deniz B.'nin, eşi ve ailesine yönelik tehditlerini sürdürdüğü, bir süre önce evlerini kurşunladığı, bu nedenle hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Deniz B.'nin dün sabah saatlerinde M.B.'nin babasının yolunu keserek tehdit ettiği, ardından eşi M.B.'yi arayarak telefonla, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediği öne sürüldü.

CENAZEYİ AİLESİ ALACAK

Diğer yandan, Deniz B.'nin ailesinin yurt dışında yaşadığı ve bugün akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alacakları belirtildi. Deniz B.'nin cenazesinin nerede toprağa verileceği ise henüz netleşmedi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Deniz B.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.'nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı. Açılan ateşin ardından Deniz B.'nin otomobiliyle kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise aracın arkasından birkaç el daha ateş ettiği görüldü. Deniz B.'nin bulunduğu otomobilin bir süre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, M.B.'nin ise tüfeği eline alıp, otomobilin yanına geldiği görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deniz B.'nin vurulma anı (Güvenlik kamerası)

Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

133 MB/// 01.12"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde direkler arasındaki kabloları kesmeye çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı. Arkadaşının öldüğü yönünde belediyeye şaka amaçlı anons yaptırmasıyla haberlere konu olan Serdar U. adliyeye götürülürken el sallayıp, gülümsedi.

Mengen'de jandarma, Serdar U., Güngör G. ve Serdar B.'nin kiraladıkları araç ile Bolu ve Mengen'de telefon ve internet hattı kablolarını çalacağı bilgisine ulaştı. Gökçesu beldesine bağlı Mamatlar köyünde kabloları kesmeye çalışan kişiler jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede 7 direk arasındaki 550 metre kablonun kesildiği ve rulo şeklinde biriktirildiği tespit edildi.

GÜLÜMSEYİP EL SALLADI

İlçe jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mengen Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Serdar U., adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen kameramana el sallayarak gülümsedi. Jandarma Serdar U.'nun elini indirmeye çalıştı.

DAHA ÖNCE HABERLERE KONU OLDU

Şüphelilerden Serdar U., 20 gün önce bir arkadaşıyla koyun için iddiaya girmesi nedeniyle arkadaşının öldüğü yönünde belediyeye anons yaptırmasıyla haberlere konu olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

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Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'kız arkadaş' yüzünden çıkan kavgada, F.Ç. adlı öğrenci, sol bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayındır Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler MYO'da meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencisi F.Ç. ile adları henüz tespit edilemeyen öğrenciler arasında, ders bitimi koridorda tartışma çıktı. 'Kız arkadaş' yüzünden çıktığı belirtilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç., sol bacağının diz üstünden bıçakla yaralandı. F.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan F.Ç., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı öğrenci

Ambulans polis

Diğer öğrenciler detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)