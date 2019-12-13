DHA YURT BÜLTENİ - 22

Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş açısının düşmesi nedeniyle, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Enek Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş açısının düştüğü D-420 yolunda Yusuf Osman Sever yönetimindeki 06 BET 163 plakalı otomobille Cuma Uzun'un kullandığı 31 HJ 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ardından başka bir otomobilde, kaz yapan iki araca çarptı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhittin İşçimen (43), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerindeki yaralılar ve ambulans

Genel görüntü

Ölen şahsın fotoğrafları

Haber.Samim SELÇUK- Hüseyin BOZOK-Kamera: ALTINÖZÜ (Hatay),

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Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, akıl sağlığının incelenmesini istedi

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (45), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Harun Sazlar, olay anında psikolojik rahatsızlık etkisi altında olduğunu ve öldürme kastının olmadığını öne sürerek, mahkemeden akıl sağlığının incelenmesini istedi. Öznur Sazlar'ın avukatları ise mahkemenin görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, sanığın talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de Temmuz ayında, 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

15 KEZ BIÇAKLADI, SAVUNMASINDA 'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' DEDİ

Davanın 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar, İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Harun Sazlar, 2001 yılında Osmaniye Devlet Hastanesi'nde depresyon tanısıyla tedavi gördüğünü belirterek, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar ile evlilikleri süresince zaman zaman depresyon ilaçları kullandığını söyledi. Olay tarihinde psikolojik rahatsızlık etkisi altında olduğunu anlatan Harun Sazlar, mahkemeden akıl sağlığının araştırılmasını isteyerek, "Akıl sağlığımın araştırılmasını istiyorum. Ben olayın ağırlığı altında eziliyorum. Kesinlikle eşimi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. Olayı dahi cezaevinde bulunduğum sürece yeni yeni hatırlıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'İLAÇLARI DOKTOR KONTROLÜNDE ALMIYORDU'

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 15 kez bıçaklanarak tedavisinin ardından taburcu edilen Öznur Sazlar ise eşinin psikolojik rahatsızlık iddialarını kabul etmeyerek şunları söyledi:

"Sanığın öfke kontrol problemi vardır ancak akli dengesini etkileyecek bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Evliliğimiz boyunca sanık sakinleştirici kullanıyordu. Ancak bu doktor kontrolünde yapılan bir tedavi değildi"

SANIĞIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, sanık Harun Sazlar'ın akıl sağlığının araştırılması talebini kabul etmezken, avukatların görevsizlik verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebi içinde Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine kadar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

'TÜKENDİKTEN SONRA DA ZATEN KIYMETİ YOK'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar, adalete güvenmek istediğini ifade ederek, "Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerek. Adalete güvenmek istiyoruz. Onların taktiri diyoruz ancak çok fazla yoruldum. Tükeniyoruz, tükendikten sonra da zaten kıymeti yok. Örneği de zaten Ayşe Tuba Arslan" diye konuştu.

'BURADAN ÇAĞRIMIZ, DERS ALINSIN'

Sazlar davasını izleyen CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini söyledi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eşini 15 yerinden bıçaklayan sanığın en fazla 4 yıl ceza alacağını anlatan Çakırözer, "Eğer dava bu mahkemede devam ederse, bu sanığın en fazla alacağı ceza 4 yıl. Yani 15 bıçaklamaya indirimlerle çok kısa sürede çıkabilir olacak. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatların davaya katılmak talebi kabul edilseydi daha iyi olur. Neden iyi olurdu? Bu tür davaları ne kadar çok avukat takip ederse o kadar çok bunların önlenmesi sağlanır. Ayşe Tuba Arslan'ın avukatı yokmuş. 23 kez suç duyurusunda bulunan her seferinde uzaklaştırma kararı verilen, sonra tekrar uzlaştırmaya gönderilen birine bir tane dahi avukat tanınmamış. Buradan çağrımızda bunlardan ders alınsın" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öznur Sazlar ve avukatların adliye çıkışı

-Toplanan kalabalık

-Öznur Sazlar'ın avukatının açıklaması

-Milletvekili Utku Çakırözer'in açıklaması

-Eskişehir Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu

Antalya'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken kaybolan 2 çocuğu, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi ekipleri (JASAT) tarafından bulundu. Kayıp çocukların Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A. tarafından kaçırıldığı ve Suriyeli bir ailenin evine gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Rus anne Efimava, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kentte çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, yapılan arama sonucu, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar'ı buldu.

Operasyonda Faysal ve Senal Muhammed ile yaşadığı evde yakalanan çocukların babası Bekir A. gözaltına alındı. Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde çocukları sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp olan çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin onları bulmak için aradığını söylediği belirtildi.

Bulunan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Çocukların bulunduğu evden detay

Jandarmanın çocuklarla evde ilgilenmesinden detay

Çocukların evden çıkarılması

Çocukların jandarma karakolundan yetkililere teslim edimesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Malatya'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda, kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatıp, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ile 30 bin lira, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş borç alacak defteri, ruhsatsız tabanca ve 134 tabanca mermisi ele geçirildi. Baskınlarda bulunanlara el koyan polis, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Tutukluların adliyeden çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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