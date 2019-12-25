DHA YURT BÜLTENİ - 22

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve 9 işçi yaralandı.

Çanakkale- İzmir E-87 karayolunda seyreden A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde yol üzerinde duran M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü A.F. ve 9 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, minibüste toplam 14 işçinin olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT ( Balıkesir ),

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Adana sele teslim oldu (10)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SIKINTILAR GİDERİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Adana'mızdaki sıkıntıların giderilmesi için bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Adana Valiliği'nde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çelik, "Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adana'mızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar. Yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürecek" diye konuştu.

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Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5), dünyada nadir görülen ölümcül 'NCL' olarak bilinen beyin erimesi hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet'in tedavisi için 3 milyon lira ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu.

Türkiye'de ender görülen NCL (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) olarak bilinen beyin erimesi pençesindeki Emircan Abay'a teşhis geç konuldu. Hastalık, bu kez minik Ahmet'i pençesine aldı. Tedavi masrafları yüksek olan hastalıkla mücadele edemeyen eğitimci çiftin yardım talebine Batman Valiliği kayıtsız kalmadı.

İLK BAĞIŞ VALİDEN

Batman Valisi Hulusi Şahin, önceki gün makamında baba İhsan Abay ile görüşerek, oğlu Ahmet'in tedavi ihtiyacının karşılanması için komisyon kuracaklarını söyledi. Kurulan komisyona 10 bin lira bağış yapan Vali Şahin, "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir. Minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ailenin başka ihtiyaçları varsa onlar da karşılanacak" dedi.

'AHMET'İN DE EMİRCAN'IN DURUMUNA DÜŞMESİNİ İSTEMİYORUM'

İhsan Abay, oğlu Ahmet'in tedavi masrafının 3 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını biliyorduk. Milletimizin de el atmasıyla inşallah oğlumuz Ahmet Çınar'ı kurtaracağız. Ahmet çınar için 4 aydır uğraşıyoruz. Bugün Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in desteğiyle yardım toplama komisyonu kurduk. Para toplanırsa Ahmet Çınar'ın tedavisi yapılacak. Ahmet'in de Emircan'ın durumuna düşmesini istemiyorum. Hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaç olan 3 milyon TL'nin toplanmasıdır" diye konuştu.

İhsan Abay, oğlu Ahmet için kampanya kapsamında Batman Ziraat Bankası şubesinde açılan hesaba destek olmalarını talep etti.

Görüntü Dökümü

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Ahmet Çınar'ın görüntüsü

Ailenin görüntüsü

Baba İhsan Abay ile röportaj

Hasta yatalak çocuğunun görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - Yeniden

PAKDEMİRLİ: KASIT VE İHMAL VAR MI, ARAŞTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'nde henüz kontrol altına alınamayan 2 önemli yangın olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masasının oluşturulduğu Trabzon Valiliği'ndeki açıklamasında, yangınlarda can kaybı olmadığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Yangının çıkmasının akabinde devletin tüm kurumları konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Ben de yangınla ilgili tüm gelişmeleri takip ettim. Yangın konusunda en tecrübeli ekibimizi de sahaya sevk ettik. 650 personelle yangına müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürülemedi. Yangında öncelik can, elbette bir ağacın yanmasını istemeyiz; ama öncelik, yerleşim alanlarına verildi. Dernekpazarı, tehlike atlattı. Yanan bağ evleri var. 55 yangın çıkmıştı. Diğer illerde de Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de kayda değer 20 yangın daha vardı. 38'i söndürüldü, 17 yangın halen devam ediyor. 17 yangının 15'i kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var. Dernekpazarı yangını önemli, arazinin sarp olması çalışmaları güç hale getiriyor. 9 evi tahliye etmiştik, vatandaşlar evlerine döndüler. Araklı yangınını ise çok sıkıntılı görmüyoruz, 2 ev tahliye edildi. 260 hektar alan zarar gördü, bunun 10 hektarı fındık bahçesi" diye konuştu.

'7 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI'

Trabzon'un yangın istatistiklerini kontrol ettiklerini ve yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Trabzon, genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. Özellikle bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bahçelerde, çalı ve çırpı temizliği yapan vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Önümüzdeki saatlerde hava durumunun daha iyi olmasını bekliyoruz, rüzgar azalınca çalışmalar daha da kolaylayacak. İnşallah yarına bırakmadan yangınla mücadelemiz sürecek. Yangını en kısa sürede söndürmeye kararlıyız. Öte yandan hava araçlarının uçamadığı ortamdayız. Bu nedenle havadan müdahale olmadı" dedi.

YANGIN BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEK

Açıklamasının ardından valilikte toplantıya giren Bakan Pakdemirli'nin yangın bölgelerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtildi.

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Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)

BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Pakdemirli incelemeler

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/TRABZON-DHA

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Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı (2)

AK PARTİLİ YAZICI ZEVE ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve beraberindeki Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Tuşba İlçesi Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile birlikte, Van'da 1915'te Ermeniler tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti.

BURADA BÜYÜK BİR İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞ

Burada dua eden ve ardından açıklamalarda bulunan Yazıcı, kadın, erkek ve çocukların Ermeni çeteler tarafından katledildiği mekanlardan birisinde bulunduklarını söyledi. Bu anıtın 1986 yılında yapıldığını belirten Yazıcı, "Burada malesef büyük bir insanlık suçu ve mezalim işlenmiş. 2 bin 500 dolayında Osmanlı vatandaşı burada katledilmiştir. Hatta kimi söylemlere göre burada bulanan bir camiye toplamışlar, camiyi de yakmak, kılıçtan geçirmek suretiyle hunharca katletmişler 1915 yıllarında" diye konuştu.

BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Bu anıta gelip bunları tekrar insanlarla paylaşmak istediklerini belirten Yazıcı şöyle konuştu:

"Ermeniler malesef hem insanlık suçu işlemiş bulunmalarına rağmen dünyanın değişik yerlerinde ve özellikle son olarak Amerika'da kongrede sözüm ona kanun tasarısı geçirtmeyi başarmışlar ve stratejik ortağımız dediğimiz Amerikalılarda daha önceki yıllarda bir ucunu gösterip geri çekerlerdi. Böyle bir araca dönüşmüştü. Bu defa da sözüm ona süreci tamamlamak suretiyle kanun çıkarttı. 'Ermeniler katledilmiş' deme cüretini göstermişlerdir. Bu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çünkü tarihi olgular tarihi gerçekler parlementoların yapacağı düzenlemelerle yasal tasarruflarla kanıtlanamaz. Bu hayatın akışına aykırıdır. Bu tür tarih olayları tarihçiler ve mekanlarda elde edilen bulgular ortaya koyar. Her defasında bu konuyu gündemine alan devletlere, gruplara, kümelere en üst düzeyden seslenmek suretiyle 'Bu tarihçilerin işidir. Boş işlerle uğraşmayı bırakın' dememize rağmen maalesef bazı ülkeler böyle parlemento düzeyinde tasarruflar ihdas eder olmuşlar. Bunun bizim nezdimizde hiçbir hükmü olmadığı gibi tarih olgular nezdinde de gerçeklikle bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bir kez daha burada katledilmiş olanlara ve bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zeve Şehitliğinden genel

-AK Partili Yazıcı ve beraberindekilerin gelişi

-Yazıcı'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar