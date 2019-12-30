DHA YURT BÜLTENİ - 22

Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık (93), hayatını kaybetti. Nevin Yanık, eve gelip, eşinin ölüm haberini alınca "O ölmemiştir, beni görünce gözünü açar" deyip, gözyaşlarına boğuldu.

Perşembe'ye bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin- Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında Nevin Yanık evde değilken, tuvalette olan Hüseyin Yanık dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

'BANA GÖSTERİN, MUCİZE OLUR'

İtfaiye soğutma çalışması yaptığı ev kullanılmaz hale gelirken, Nevin Yanık bölgeye geldi. Evi gören ve acı haberi alan Nevin Yanık'ın içeri girmesine izin verilmedi. Fenalaşan Nevin Yanık, "O ölmemiştir, nolur bana gösterin, beni görünce gözünü açar, mucize olur" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Hüseyin Yanık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ev yanarken görüntü (cep telefonu)

-Yangına itfaiye müdahale ederken görüntü

-Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan'ın yangınla ilgili açıklaması

-Yanan evde tüp patlama esnasında görüntü (cep telefonu)

-Eşine ağlayan kadından görüntü

-Diğer detaylar

Haber: Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu),

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Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı

BURSA'da, özel bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, çalışanları tabancayla tehdit ederek 30 bin TL aldı. Soyguncu, içinde bomba olduğunu, birinin dışarı çıkması halinde patlatacağını söylediği çantayı kapıya bırakıp, kaçtı. Paniğe kapılan bankadakilerin ihbarı üzerine gelen bomba imha ekiplerince incelenen çanta boş çıktı. Soyguncu aranıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen maskeli kişi, tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi. Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki 30 bin TL'yi doldurtan soyguncu, bir kişi dışarı çıkmaya çalışırsa bombanın patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları gönderildi. Bomba düzeneği bulunduğu şüphesi nedeniyle bankadakiler dışarı çıkamadı, polis ekipleri de içeri giremedi. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Banka önünden detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce bebeklerini SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Yıldız çifti, 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. İkinci kez aynı hastalık nedeniyle bebeklerini kaybetmek istemeyen aile, oğullarının tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyor.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Necati ve ev hanımı Ayten Yıldız'ın 23 aylık Yusuf isimli bebekleri, 2017 yılında SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk sahibi çiftin 6,5 ay önce Umut Furkan ismini verdikleri bir bebekleri daha oldu. Aile kontrol için gittikleri Pamukkale Üniversitesi'nde 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da SMA hastası olduğunu öğrendi.

Maddi durumunun yetersiz olduğunu belirten Necati Yıldız, ikinci kez aynı hastalık nedeniyle bebeğini kaybetmek istemediğini söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Yıldız, "Bu gerçekten çok zor bir hastalık. Şu anda ilacının gelmesini bekliyoruz. Prosedürler çok uzun, aşabilirsek ilacını alacağız. İlaçlarını almak ta yetmiyor. Ekstra evde kullanmamız gereken cihazlar var. İki üç ay sonra kullanmamız gereken bu cihazlar yaklaşık 80 bin lira tutuyor. Ben iki yıl önce bir evladımı bu hastalıktan yitirdim. Umut Furkan'ı da kaybetmek istemiyorum. Bebeğimizin SMA hastalığı ortaya çıktığından beri doğru dürüst çalışamıyorum. Umut Furkan'ın tedavisi için sık sık Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne gitmemiz gerekiyor. Devletimizden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Anne Ayten Yıldız ise "Bir bebeğimizi kaybettik. Bunu da yitirmek istemiyoruz. Devletimizden ilaç ve cihaz istiyoruz. Çok zor durumdayız. Birinci acıyı yaşadık, ikincisini yaşamak istemiyoruz. Oğlumuzun tedavi edilip sağlığına kavuşmasını hayal ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Umut Furkan bebekten görüntüler

-Anne Ayten Yıldız'ın bebekle ilgilenmesi

-Necati Ayten Yıldız çiftinden detay görüntüler

-Necati Yıldız ile röp.

-Ayten Yıldız ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında, 'Adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın Huzur Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, kaçtı. İzini kaybettiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bir süre sonra Yılmaz'ın halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını belirlediği halk otobüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanıp, gözaltına alınan Cuma Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yılmaz, cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü;

-Polis ekiplerinin aramasından detaylar

-Şüpheliden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mahkeme kararıyla 3 eve eş zamanlı baskınlar yapan polis ekiplerince 6 şüpheli gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda tavana ve krem kutularına gizlenmiş 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin eve girmesi

-Evde yapılan arama

-Krem kutularında bulunan uyuşturucu

-Tavana gizlenen haplar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-