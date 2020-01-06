DHA YURT BÜLTENİ - 22

Vali Tutulmaz: Her alanda çaba gösteriyoruz

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, jandarma ve polisin geçen yıl yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "İddiamız Afyonkarahisar'ın en huzurlu illerden birisi olması. Her alanda çaba gösteriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 2019 yılında jandarma ve emniyet görev alanlarında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da hazır bulundu. Emniyet ve asayişin toplumun olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisi olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın asayiş ve huzurun en iyi olduğu illerden biri olduğunu kaydetti. Vali Mustafa Tutulmaz, "2018 yılında toplamda 21 bin 695 olay yaşanırken, 2019 yılında 22 bin 368 olay yaşanmıştır. Asayiş olaylarında ise 2018 yılında 19 bin 809 olay yaşanırken, 2019 yılında bu rakam 20 bin 254 olmuştur. Terör olaylarına baktığımızda yüzde 40'lık bir azalış söz konusu. Trafik olaylarında yine yüzde 4'lük azalış var. Yıl boyunca yapılan başarılı operasyonları basınla paylaştık. 2019 yılında 188 basın açıklamasıyla basını bilgilendirdik" dedi.

Asayiş olaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aktaran Vali Mustafa Tutulmaz, "Kişilere karşı işlenen tehdit, hakaret, taciz gibi olaylarda yüzde 4'lük bir artış var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplamda yüzde 9 bir azalış var. Millete karşı işlenen suçlarda yüzde 10 azalış, kabahatlerde yüzde 4 artış, aydınlatılan olaylarda yüzde 5'lik artış, faili meçhullerde yüzde 16'lık azalış, kasten öldürme olayları toplamda 21 iken 29 olmuş, cinsel taciz ve taciz olaylarında yüzde 14'lük bir artış var. Hayvan hırsızlığında yüzde 52 azalış, evden hırsızlık olaylarında yüzde 20, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 8'lik azalış var. Haberleşme ve enerji nakil kablosu çalınması olaylarında yüzde 58'lik azalış mevcut. Otodan hırsızlık olayları yüzde 25 azaldı. Kapkaç- yağma olayları yüzde 8, yankesicilik olaylarında yüzde 60 azalma söz konusu" diye konuştu.

SİLAH VE KESİCİ ALETLER ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş olaylarında yapılan başarılı operasyonlarda ele geçirilen malzemeler hakkında da bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

"Bu yaşanan olaylarda ele geçirilen malzemelere bakıldığında ise tabanca sayısı 282'ye ulaşmış, yüzde 38'lik bir artış var. Av tüfeği 490. 2018'e göre yüzde 23'lük bir azalış var. Kurusıkı tabancada da yüzde 11'lik artış var. Afyonkarahisar'da bıçak ve diğer kesici alet taşımada bir alışkanlık var. Son 2 yılda yapılan çalışmalar ile bu oran azaltıldı. Yüzde 49'luk bir azalış var."

KAÇAKÇILIK OLAYLARINDA DA ÖNEMLİ BİR BAŞARI VAR

Kaçakçılık olaylarında önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığıyla yasa dışı ekim olaylarında yüzde 7'lik yakalama artışı, organize suçlarda yakalama oranında yüzde 17'lik artış, silah ve mühimmat kaçakçılığında yakalama olaylarında yüzde 75 artış, petrol piyasası kanuna muhalefetten yakalama olaylarında başarı oranında yüzde 28'lik bir artış var. Akaryakıt kaçakçılığı, tabanca, av tüfeği yakalama olaylarında önemli başarılar elde edildi" dedi.

YOL ARAMALARINDA DAHA ÇOK SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen uyuşturucu madde miktarları hakkında bilgi veren Vali Tutulmaz, "Bilhassa esrarda ele geçirilen artış oranı yüzde 595. Uyuşturucu ile ilgili bu oranların çoğunluğu yol üzerinde geçen araçlarda yapılan incelemeler ve kaçak ekimlerle ilgili tespit edilen miktarlardır. Ecstasy ele geçirilmesi olaylarında yüzde 30'luk artış, sentetik ecza yakalanmasında yüzde 95'lik azalış var. Tarihi eser kaçakçılığında yüzde 28 artış, izinsiz haşhaş ekimlerinin yakalanması olaylarında yüzde 69'luk artış, skunk uyuşturucu maddesini yol üzeri aramalarda bu yıl çok fazla yakaladık. Bu yakalama olaylarında yüzde 2426'lık bir artış var. Eroin yakalanmasında da yüzde 154'lük artış söz konusu" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU İLE KARALI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini kaydeden Vali Tutulmaz, şunları söyledi:

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bu rakamlarda ilimizi doğrudan etkileyen operasyonlar ve yol üzerinden geçerken yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler mevcut. Doğrudan etkileyen operasyonlar özellikle sokak satıcılarına yönelik olanlar. Bugüne kadar jandarma ve emniyetimiz sokak satıcılarına yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlar başarılı bir yol aldığımızı gösteriyor. 2020 yılında da kararlı tavrımız devam edecek."

TRAFİK KAZALARI

Trafik durumuyla ilgili verileri de paylaşan Vali Mustafa Tutulmaz, "2019 yılı rakamlarına bakıldığında, ölümlü kaza sayısı jandarma bölgesinde 18 iken, 11'e düşmüş, yüzde 39'luk bir azalma var. Emniyet bölgesinde 26 iken, 19'a düşmüş, yüzde 27'lik bir azalış var. Toplamda ise 44 olan rakam, 30'a düşmüş, yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Yaralamalı kaza sayısında ise jandarma ve emniyet bölgesinde toplamda yüzde 6'lık bir azalış var. Ölü sayısı ise 2018 yılında 83 iken 2019 yılında 41'e düşmüş. Yüzde 35'lik azalış mevcut. Yaralı sayısında da toplamda yüzde 8'lik bir azalış var. Kontrol edilen araç sayısında yüzde 46'lık, ceza uygulanan araç sayısında yüzde 39'luk, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 22'lik artış, alkolden işlem yapılan sürücü sayısı 2018'de 958 iken, 2019'da 1398 olmuş. Burada da yüzde 46'lık artış var. Sürücü belgesi alınan sürücü sayısında toplamda yüzde 25 azalış var. 2020 yılında da çalışma ve gayretlerimiz devam edecek. İddiamız Afyonkarahisar'ın en huzurlu illerden birisi olması. Her alanda çaba gösteriyoruz. Son 2 yılda eğlence ve düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının azalması gibi olumsuz olan her durumda çalışmalarımız devam edecek."

Vali Mustafa Tutulmaz konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın toplantısından detay

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın gazetecilere yaptığı açıklama

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (4)

ÖĞRENCİ SERVİSİ VE MİNİBÜSLER YOLDA KALDI

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle mahalleye girişin yapıldığı yol suyla doldu. İlçe merkezinden Çandır'a öğrenci taşıyan servis araçlarıyla şehir içi yolcu minibüsleri suyla kaplanan yoldan geçemedi. Bunun üzerine öğrenciler ve minibüstekiler cep telefonuyla yakınlarını arayıp, yardım istedi. Kamyonet tipi yüksek araçlarla bölgeye gelen öğrencilerin yakınları ve diğer aileler, yakınlarını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Servis minibüsünün şoförü, çocukları riske atamayacağını, ailelerini arayıp durumu haber verdiğini, onların da gelip çocukları olay yerinden aldığını söyledi. Öte yandan sel suları nedeniyle mahsur kalan iki araç da kurtarıldı. İlçede şiddetli yağışın yeniden etkisini artırdığı belirtildi.

9 MAHALLEDE ZARAR OLUŞTU

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tarım alanlarında incelemelerini sürdürdü. Yapılan ilk tespitlere göre Çandır, Kayaburnu, Aşağıçatma, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı, Yanköy, Belek ve Nebiler mahallelerinde 30 dekar seranın iskelet sisteminde çökme, 60 dekar serada ise plastik örtünün yırtılması nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Yaklaşık 2 bin dekar ekili ve dikili tarım arazisinin sel suları altında kaldığı kaydedilirken, çoğunlukla kabak, biber, çilek, domates, nar ve narenciyeyle bazı sebzelerin zarar gördüğü aktarıldı. Ayrıca sel tehdidiyle karşı karşıya olan 88 küçükbaş hayvanın AFAD ekiplerince kurtarıldığı da belirtildi.

EN YÜKSEK YAĞIŞ SERİK'E DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saat içinde Serik ilçesine metrekareye 174 kilogram, Manavgat ilçesine 138 kilogram yağış düştü. İbradı ilçesine metrekareye düşen yağış miktarı ise 103 kilogram oldu. Manavgat Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Şelalenin seyir teraslarının bir bölümü sular altında kalırken, ırmak kenarındaki kafeteryalara da su doldu. Korkuteli, Elmalı ve Gündoğmuş ilçelerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balık tutan balıkçı

Teknelerden görüntü

Marinadan görüntü

Dalgalardan

Sokakta yürüyenler

Şemsiye ile yürüyenler

Bekleyen araçlar

Araçların suda ilerlemesi

Kamyonetle gidenler

Aracın suda ilerlemesi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),

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Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek

Antalya'da yaşayan Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) destek çağrısına, Konyaaltı Belediyesi'nden yanıt geldi. Yaşlı kadını harabe evinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, evi tamamen yenileyeceklerini söyledi.

Konyaaltı ilçesinde Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın, oturduğu evin çatısının akması, tuvalet ve mutfağının dışarıda olması nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesinin DHA tarafından gündeme getirilmesiyle Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yaşlı kadını ziyaret etti. Elif Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılardan haberdar olur olmaz ziyaret etmek istediğini kaydeden Başkan Esen, "Teyzemizin yaşadığı evle ilgili büyük sıkıntıları var. Evin eksiklerini, yarın sabah itibarıyla belediyemizin ekipleri giderecek. Evini çok daha rahat ve konforlu bir yer haline getireceğiz. Alzheimer hastası teyzemiz yeşil kart sahibi. Sağlıkla ilgili gerekli desteği de vereceğiz. Bir sorun yaşadıkları zaman hemen müdahale edeceğiz. Elif teyze hepimizin teyzesidir. Türk toplumunun en önemli özelliği düşene el uzatmaktır. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. En kısa sürede çok daha güzel konforlu bir evi olacak" dedi.

KIZINDAN BAŞKAN ESEN'E TEŞEKKÜR

Elif Yıldırım'ın kızı Gülenay Yıldırım ise annesinin 1 yıldır ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Yürüyemiyor ve Alzheimer hastası olduğu için unutkanlığı var. Büyük zorlukla yaşıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Semih başkanımız bugün bizleri çok mutlu etti. İlgilerinden dolayı başkana çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini esirgemiyor" diye konuştu.

Başkan Esen, daha sonra evin etrafında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elif Yıldırım, evinin tadilatı süresince kızı Gülenay Yıldırım'ın yanında kalacak. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de kısa sürede Elif Yıldırım'ın evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin içinden detay görüntüler

Yaşlı kadının detay görüntüleri

Belediye Başkanı ile yaşlı kadın arasında diyalog

Başkanın konuşması

Kızının konuşması

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: ANTALYA

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Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

GÜLİZAR H., İDDİALARI REDDETTİ

Şanlıurfa'da, dini nikahla evlendiği Ömer K. tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Gülizar H. iddiaları reddetti.

Evli olduğunu bilmediği ve 2 ay birliktelik yaşadığı Ömer K.'nın eve gelmemesi üzerine ayrıldığını ardından da suçlamalarla karşılaştığını ileri süren Gülizar H., "Benim adım Berivan değil, Gülizar'dır. Ben Ömer K. ile 2 ay evli kaldım. Daha sonra 2-3 eşinin olduğunu öğrendim. Bunun üzerine evi kendisi terk edip gitti. Ardından 20 bin lira beni borçlandırdı. Uzun süre eve gelmeyince birbirimizden koptuk. Defalarca eve gelmesini istedim gelmeyince ayrıldık. Ben onun evli olduğunu bilmiyordum. Kendisinden hiç bir para ve altın almadımö dedi.

Annesinin yaşadığı evlilikten dolayı can güvenliğinin olmadığını belirten Gülizar H.'nin kızı Emine S. ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Açıklamada bulunan anne Gülizar H.,

Kızı Emine S., açıklamada bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA