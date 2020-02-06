DHA YURT BÜLTENİ - 22

Van 'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 ölü, 3 kayıp (8)

BAKAN KOCA YARALILARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çığ düşmesi sonucu yaralıların tedavi edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu. Hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, daha sonra yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, çığ düşmesi sonucu iki hastanede 47 yatan hasta bulunduğunu belirterek, "Yoğun bakımda 6 kişinin yatışı yapıldı. Yoğun bakımda takip edilen hastaların genel durumları iyi, herhangi ciddi bir durumları yok. 4 hastamıza ameliyat yapıldı, 4 hastamıza da müdahale edildi. Ancak bu hastaların herhangi bir sorunu yok. Kritik hastamızın olmadığını söyleyebiriim" dedi.

İSTANBUL'DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın kırımı ile ilgili de bilgiler verdi. Koca, kazada ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtirken, hastanelere götürülen yaralı sayısını ise 179 olarak açıkladı. Bakan Koca, "Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı ise 3 kişi. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımınız endişe edicek durumları yok. Hastanelerimizde takip edilen 179 hastanın da genel durumları iyi, ciddi bir durumları yok." ifadelereni kullandı.

İSTANBUL METRO İNŞAATINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca İstanbul Pendik'te metro inşaatında meydana gelen kazada ise 4 işçinin yaralandığını bildirdi. 3 yaralının durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca, 1 yaralının ise biraz daha ağır olduğunu, ancak genel olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Mehmet CEYLAN/ VAN,

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Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

ADIYMAN'ın Kahta ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin taşındığı Battal Yalçıner yönetimindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan işçiler Ercan Arslan, Ekrem Cevheroğlu, Emrah Çavdar, Hasan Karadaş, Kadir Çavuş, Abdullah Öncü, İbrahim Kilinç, Abdulsamet Harmanşah, Ekrem Sayan, Mustafa Ertaş, Zeynel Abidin Yörük, Mahmut Delibaşı, Halit Yıldırım ve Zafer Eringin yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kahta Devlet Hastanesi

-Yaralı işçiler acil serviste

-Yaralı işçilerin tomografiye gönderilmesi

-Acili dolduran yaralı işçilerin arkadaşları

-Acil servis

-Genel görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,

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Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü

NİĞDE'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Niğde'de akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu. Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Hasar gören araçtan görüntü

Yola savrulan çatı parçalarından görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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