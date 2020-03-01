DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan havayoluyla memleketi Kütahya'ya getirildi. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na inen uçaktan tören mangasının omuzlarında indirilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın cenazesini Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetinerenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gürbüz, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehidin annesi Hatice, babası Hüseyin, ağabeyi İbrahim, kardeşi Emre Yılmaz ile halk karşıladı.

ŞEHİT OĞLUNU ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Hatice Yılmaz, şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu indirildiği sırada asker selamı verdi. Şehidin cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesinin hastaneye götürüldüğü sırada korteje yaklaşık 200 araç eşlik etti. Şehit Muhammet Yılmaz'ın cenazesi yarın Ulucamii kılınacak öğle namazının ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçağın havaalanına inmesi

-Şehit cenazesinin taşınması

-Şehit annesi Hatice Yılmaz'ın asker selamı

-Karşılamaya katılanlar

-Dua edilmesi

-Şehit cenazesinin araca taşınması

-Hastaneye götürülmesi

-Yaklaşık 200 araçlık kortej

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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İdlib'de yaralanan iki asker memleketleri Zonguldak'ta

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyüne geldi.

İdlib'deki hava saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aynı köyden olan iki uzman çavuş akşam saatlerinde birlikte köylerine döndü. Kurt ve Ersoy'u köy halkıyla birlikte Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Karadeniz Bölge Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar karşıladı. Adnan Ersoy'un 2 yaşındaki kızı Asel'in 'baba' diyerek seslenmesi karşılamaya gelenleri gözyaşlarına boğdu. Köyde toplanan kalabalık, 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Uzman çavuş Erhan Kurt'un babası Metin Kurt, evinin önünde kesilen adağın kanını oğlunun alnına sürdü.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğini söyleyerek, "Biz arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bütün şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Yıkılmadık, ayaktayız. Dimdik mücadelemiz devam edecek. Arkadaşımızı da gördük, karşıladık. Tabi ki olmasa iyiydi. Ama arkadaşımızı sağlıklı gördüğümüze sevindik. Bütün arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askerlerin karşılanması

-Karşılamaya gelenlerin slogan atması

-Askerlerin selamlaşması

-Adnan Ersoy'un evine gelinmesi

-Kaymakam Çorumluoğlu ve diğer heyetin askerleri karşılaması

-Adnan Ersoy'un kızını ve eşini öpmesi

-Erhan Kurt'un evine geçilmesi

-Erhan Kurt'un karşılanması

-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile röportaj

-Adak kesilmesi

-Baba Metin Kurt'un oğlunun alnına adak kanını sürmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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BAKAN AKAR, SINIRDAKİ BİRLİKLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci ordu taktik komuta yerinde incelemede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor. Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Bakan Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı denildi.

Görüntü Dökümü:

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Akar'ın incelemelerde bulunması

Askerlerle sohbet etmesi

Haber Hayati İKİZOĞLU ANKARA,

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Ankara'da apartmanın çatısında yangın

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi 1109'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, tüm çatıyı etkisi altına aldı. Dumanları fark eden bina sakinleri, hızla apartmanı tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında apartmanda bulunan İlknur Tuğrul, dumanları fark edince korkuyla apartmanı terk ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmandan detaylar

Genel detaylar

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

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'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapmaya çalışan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yatağan- Milas yolu Karaltı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muğla Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gürkan Yener yönetimindeki 06 FM 6748 plakalı otomobil, 'U' dönüşünün yasak olduğu yol ayrımından dönmeye çalışan Soner Kocatürk'ün kullandığı 07 TEZ 26 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü Yener, Cemre Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri genel ve detay görüntüleri.

Yaralıların görüntüleri.

Kazaya karışan araçların görüntüleri.

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN(Muğla),DHA)

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Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi

SAKARYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırılarda şehit olan askerleri anmak için konvoy düzenlendi. Oto kurtarıcılar, sosyal medya üzerinden organize oldu. Konvoy oluşturulacağını öğrenen halk da etkinliğe katıldı. Serdivan'da bir araya gelen vatandaşlar araçlarına Türk bayrakları takıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Konvoyu organize edenlerden biri olan oto kurtarıcı, Şükran Sernikli, "Bu akşam şehitlerimizi anmak terörü lanetlemek açısından tüm kurtarıcı arkadaşlarımızla burada toparlandık. Şehit ailelerinin acısını biz de yaşıyoruz. Sosyal medyada biz kurtarıcılar arasında toparlanmak istedik. Ama takipçilerimiz sağ olsun halkımız çok duyarlı bu konuya. Bizleri yalnız bırakmak istemediler. Kimi yaya kimi özel araçlarıyla TIR'cı arkadaşlarımız, minibüs servislerimiz, dolmuş hattındaki arkadaşlarımız, tüm kurtarıcı arkadaşlarımız katılmak istediler" dedi.

Serdivan'da başlayan ve çok sayıda çekici, otomobil ve minibüsün katıldığı konvoy Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konvoy detay

Vatandaşlar detay.

Şükran Sernikli röp

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/ SERDİVAN(Sakarya),

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Turgutlu'da vatandaşların 'kar' keyfi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, yüksek kesimlerde yağan karın keyfini doyasıya çıkardı.

Turgutlu'ya bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerde sabah başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Yer yer 10 santimetreyi bulan karın keyfini sürmek isteyen halk, yüksek kesimlere çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar otomobilleriyle çıktığı bölgede, aileleriyle kar topu oynadı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Kar yağışının etkisini artırdığı zamanlarda dağlık yollarda otomobilleriyle ilerlemekte zorlanan vatandaşlara ise mahalle sakinleri yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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