DHA YURT BÜLTENİ - 22

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla evde rehin alan, düzenlenen operasyon sonucu yakalandıktan sonra da kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan polislere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek tüküren emekli astsubay Ebubekir D. (46), polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcının talimatına istinaden yapılan işlemler sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığa sevk edilen Ebubekir D.'ye 'aile içi şiddet' suçundan adli kontrol kararı verilirken, 'görevli memura hakaret suçundan' çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sevk işlemleri sırasında şüphelinin maske, onu götüren polis memurlarının ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Diğer yandan Ebubekir D.'nin yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Antalya'ya giriş- çıkışlar yasaklandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Antalya il sınırına gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi. Öte yandan Bursa İnegöl'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı uygulanmaya başlandı. Yasağı 5 dakikayla kaçıran bir sürücüyü jandarma güçlükle sakinleştirdi. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı son önlemlerle ilgili 81 il valiliğine genelde gönderdi. Genelde çerçevesinde Antalya'ya giriş- çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Kentin en önemli güzergahı olan kuzey giriş noktası Antalya- Burdur Karayolunun 32'nci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında yasak saatler 00.00'ı gösterdiği anda uygulanmaya başlandı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00 kadar olan sürede, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Antalya olan sürücülerin geçişine izin verdi. Bazı sürücüler saniyelerle kaçırdıkları geçiş hakkının ardından, geri dönmek zorunda kaldı.

00.00 ÖNCESİ GELENLER KONTROLLÜ ALINDI

Yasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Gerekli prosedürleri yerine getiren vatandaşlar şehre alınırken, getirmeyenler ise geri gönderildi.

'BURSA'YA GERİ DÖNECEĞİZ'

Saatler gece 00.00'ı gösterdiğinde ise özel araçlarıyla gelen vatandaşlar şehre alınmayarak geri gönderildi. Bursa'dan geldiğini dile getiren Yusuf Çalışkan, 6 saattir yolda olduğunu kaydetti. Çalışkan, "Yasağı yolda öğrendim. Saat gece 00.10'da geldim buraya ama maalesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onlar buraya kadar gelecekler onları alıp Bursa'ya geri döneceğiz" dedi.

'UŞAK'A GİDECEĞİZ, GECE YARISINDAN ÖNCE UYGULAMA NOKTASINA GELDİK'

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Uşak'a gideceğini ifade eden İbrahim Kandemir ise "Gece 00.00 olmadan Antalya'daki uygulama noktasına geldik. Damadım gelip bizi buradan alacak. Biz gece yarısından sonra çıkamayacağımız için uygulama noktasına geldik. Damat aldıktan sonra Uşak'a gideceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bursa İnegöl'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Fehmi Özbay, kolluk kuvvetlerine durumunu izah ederken, sinirli tavırlar sergiledi. Bursa İnegöl'den 7 saat yol geldiğini ve yasağı yolda öğrendiğini dile getiren Özbay, "Buraya geldiğimde 5 dakika geçmişti. Kızım Antalya'da doğum üzerine hasta. Bursa'dan çıkarken izin aldım, şimdi de buradan içeri giremeyeceğim söyleniyor. Geçici seyahat belgem de yok, valilik vermedi. Gidebilirsin dedi. 65 yaş üstü kimse olmadığını, aracın özel binip gidebilirsin dediler. 5 dakikayla kaçırdım" ifadelerini kullandı.

Özel araçların gece 00.00'da çok fazla görülmediği uygulama noktasında, tıbbi ve ticari araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçlar detay

-Uygulama noktası detay

-Ateş ölçümü detay

-Polis ve jandarma detay

-Yusuf Çalışkan röp1

-İbrahim Kandemir röp2

-Geç kalan araçların geri dönmesi detay

-Fehmi Özbay polis ve jandarma ile tartışması detay

-Fehmi Özbay röp3

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni genelge sonrası Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri şehrin tüm giriş noktalarını kapattı. Şehre girmek isteyen çok sayıda araç geri çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin açıklamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin tüm giriş çıkışları kapatıldı. Araçlarıyla Sakarya'ya gelen, transit geçen veya Sakarya'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar yeni genelge ile ilgili bilgilendirilirken, şehir dışından Sakarya'daki ikametlerine gelenlere 14 gün karantinada kalmaları konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra tebliğ kağıdı imzalatıldı. Bilecik sınırında uygulama yapan jandarma ekipleri ise bazı araçları geri çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis uygulaması, polisin vatandaşlara bilgi vermesi

Genel detay

Tebliğ kağıdı imzalatma

Jandarma ekiplerinin aracı geri çevirmesi

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN(Sakarya),

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Kararı duyunca pijamasıyla yola çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladığı Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle jandarma ve polis il sınırında yolu kapattı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bursa'dan yola çıkan ve yasağın başlamasından sonra kente gelen baba ile kızın girişine izin verildi.

Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Alaplı Tüneller mevkiinde yolu kesti. Bariyerle yolun bir kısmını kapatan ekipler, araçları durdurdu. İlçede yaşayan ve karardan önce yola çıkmış sürücülerin kaydı alınarak geçişlerine izin verildi. Bazı sürücüler ise geri gönderildi.

Kontrol noktasında durdurulan Oktay Özkan, kararı duyar duymaz kızı İpek Özkan ile birlikte Bursa'dan yola çıktıklarını belirterek, "Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gidiyorum. Bursa'dan yola çıktım. Kararı duyunca yola çıktık. Memur beylere durumu anlattım. İyi karşıladılar sağ olsunlar. Geçişimize izin verdiler." dedi.

Pijamasıyla yola çıkan İpek Özkan ise, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yapınca hemen yola çıktık. Gördüğünüz gibi pijamalarla yola çıktım." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarmanın yolu kapatması

-Jandarmanın araçları geri çevirmesi

-Bazı araçların geçmesi

-Pijamasıyla gelen İpek Özkan

-Polisle konuşmaları

-Babası Oktay Özkan ile röp.

-Kızı İpek Özkan ile röp.

-Anons

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

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Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamasının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 00.00'dan sonra kentin 5 ayrı noktasında denetimler yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Ali Karabağ da uygulamaları yerinde denetledi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta istisnalar haricinde araç giriş çıkışına 15 gün süreyle kapatılacağını açıklamasının ardından gece yarısından sonra uygulama başlatıldı.

5 AYRI NOKTADA DENETİMLER YAPILDI

Ekipler, kentin 5 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı. Yasağın uygulandığı gece yarısından sonra 50 personelle yapılan denetimlerde,özellikle başka illerden gelen yolcular, polis ekipleri tarafından araçtan indirilip, sosyal mesafe uygulandıktan sonra ateş ölçerle, ateşleri ölçüldü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yolcularla görüşerek, koronavirüs salgınına karşı kendilerini evlerinde 14 gün izole etmelerini istedi. Gelen yolcular, sağlık taramasından geçirilmesi için Van Otobüs Terminaline yönlendirilirken, Vali Bilmez, gelen yolcuların seyahat belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

VALİ BİLMEZ, UYGULAMALARI DENETLEDİ

Vali Bilmez, daha önce toplu taşıma araçlarına kısıtlama geldiğini, ancak gece yarısından sonra da tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Van'da da giriş ve çıkışların izne tabi olduğunu belirterek, "Bizim de uygulamamız gece saat 00.00'dan itibaren başladı. Van'ın 5 ayrı noktasında denetimler yapıldı. Denetimler yapılırken, gelen yolcuların ateşi olup olmadığını, hem de seyahat izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediliyor. Polislerimiz görevinin başında. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının da dularlı davrandığını görüyoruz. Diğerlerini de ikaz ediyoruz. İnşallah bu müsibeti toplum olarak hep birlikte aşacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yol kontrolloeri

Genel ve detaylar

Vali Bilmez'in açıklaması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Koronavirüs tedavisi gören CHP'li eski vekil yaşamını yitirdi

BALIKESİR Şehir Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan 18'inci Dönem İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez (72), hayatını kaybetti.

CHP Balıkesir 26'ncı Dönem Milletvekili Mehmet Tüm, Yusuf Kenan Sönmez'in ölümünü sosyal medya hesabından duyururken, "Koronavirüs teşhisiyle Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 18'inci Dönem Milletvekilimiz, değerli abimiz Kenan Sönmez'i kaybettik, çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu Kenan ağabey" mesajını paylaştı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, "CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez'i koronavirüs nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Akçay'da iş yeri olan, Edremit Merkez İlçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucu başkanlığını da üstlenen Sönmez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürülmüş ve yaklaşık 10 gün önce Edremit Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

YUSUF KENAN SÖNMEZ KİMDİR?

Yusuf Kenan Sönmez 1948 Zonguldak doğumlu Türk siyasetçidir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme, Muhasebe Bölümü mezunudur.

Özel Sektör Yöneticiliği, Serbest Ticaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı: Adliye ve cezaevlerinde koronavirüs vakası yok

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

Başsavcı Tiryaki, Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan hiçbir personel ve ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü-tutuklularda pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı. Bilim Kurulu'nun koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri uyguladıklarını belirten Tiryaki, kendilerine bağlı adliye ve ceza infaz kurumlarında ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, yeterli miktarda koruyucu maske ve eldiven dağıtıldığını, ayrıca birimlere ateş ölçer gönderildiğini söyledi. Ateş ölçer cihazlar ile rutin olarak gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını, durumu şüpheli görünenlerin kuruma girişlerine izin verilmediği ve sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini aktaran Tiryaki, açık ve kapalı tüm ceza infaz kurumlarında görüşlerin ertelendiğini, kuruma alınan hükümlü/tutukluların koronavirüs teşhisi kapsamında sağlık taramasından geçirildikten sonra kuruma kabullerinin yapıldığını ve ilk kez kurumlara gelen tutuklu ve hükümlülerin ise 14 gün sürelerle izolasyona tabi tutularak ve üçüncü kişiler ile temas etmeyecek şekilde ayrı bir bölümde tutulduğu, bu süre zarfında sağlık durumunun gözlemlendiğini, 14 günün sonunda sağlık durumunda şüpheli bir tespitte bulunulmaması durumunda kalacağı koğuşa alımının sağlandığını anlattı.

TEDBİRLER SIRALANDI

Tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabullerinden önce son dönemde yurt dışına gidip gitmedikleri yönünde kolluk marifetiyle araştırma yapıldığını da dile getiren Tiryaki, tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Ceza infaz kurumlarında hizmet veren ve hükümlü/tutuklular ile irtibatı bulunan tüm personelin, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonunun sağlandığı ve bu doğrultuda personelin 14 günlük süreler ile 4 vardiya dönüşümlü olarak evlerine gönderilmeyerek ve üçüncü kişiler ile irtibat kuramayacakları şekilde izole edilip, uygun koşullardaki kamuya ait yurtlarda barındırılması. Ceza infaz kurumlarında tüm hizmetlerin iş akışının aksatılmadan yeteri kadar personel tarafından esnek çalışma sistemi şeklinde devam edilmesi. Adliyemize ait tüm araçların düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor. Nitekim Bilim Kurulu'nun virüs salgını ile mücadele kapsamında belirlediği tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesi bugüne kadar Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda görev yapan hiçbir personelimiz ile hükümlü/tutuklularda pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Elbette ki karşı karşıya bulunduğumuz virüs salgını millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmayacaktır. Bunun bilincinde olarak tüm personelimiz ve ceza infaz kurumlarında bize emanet edilen hükümlü ve tutuklulardan öncelikle Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirlere bir fiil uymalarıdır. Bu tedbirler kararlılıkla uygulandığında inanıyoruz. Bu virüs salgınını millet olarak birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Buradan saygıdeğer Tarsuslu hemşehrilerimize ve ceza evlerinde bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerimizin saygıdeğer ailelerine kalplerinin müsterih olmasını, emanetlerinin devletimizin şefkatli ellerinde olduğunu ve onlar için devlet olarak alınması gereken tüm tedbirlerin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı kurumlarımız nezdinde titizlikle uygulandığını ve kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor."

Haber: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Kaynak: DHA