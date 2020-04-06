DHA YURT BÜLTENİ-22

70 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Turhal ilçesinde yaşayan Ziynet Yeğen, koronavirüse yakalandı.Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeğen, 5 günlük sürenin ardından yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Yeğen, sağlık görevlilerinin alkışları arasında 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

-Taburcu olan kadının görüntüsü

-Alkışlarla uğurlanması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

=============================

80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi

BURSA'nın İznik ilçesinde boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin (80), tedavisinin 7'nci gününde son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Gergin, boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle 29 Mart tarihinde İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtileri gösteren Gergin'e test yapılarak karantinaya alındı. Gergin'e yapılan test sonuçları iki gün sonra pozitif çıkmasının ardından geçen 31 Mart'ta tedavisine başlanıldı. Hastanede tedavisi uygulanan ve karantina altında tutulan Gergin'in son yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Bunun üzerine Gergin, tedavisinin 7'nci gününde taburcu edildi. Nazmiye Gergin'in ilerlemiş yaşına rağmen koronavirüs hastalığını yenmesinde, kronik bir rahatsızlığının bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi.

'KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİ YEDİM'

Sağlık çalışanları tarafından İznik Devlet Hastanesi'nden alkışlarla uğurlanan Nazmiye Gergin, hasta nakil aracı ile kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Gergin, "Hayatım boyunca bakkaldan, çeşitli dükkanlardan alışveriş yapmadım. Köyümde her şeyi kendim yetiştirdim, doğal beslendim. İznik Devlet Hastanesi'ndeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederim. Bu hastalıktan hiç korkmayın, doktorlar çok güzel bakıyorö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Hastaneden alkışlarla uğurlanması

-Detaylar

-Röportaj

Haber ve Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

================================

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti. Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaşlı adama araç içerisinde maske takılması

-Yaşlı adamı ambulansa bildirilmesi

-Yaşlı adamı ambulansla hastaneye götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

====================================

Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmci Meltem Fidan (28) ve Hasan Şimşek (37), düğünlerini ileriki bir tarihte yapmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında birer şahitle evlendi. Genç çift daha sonra sokağa çıkma sınırlandırılması bulunan 65 yaş ve üstü akrabalarına el öpmeye giderek sürpriz yaptı.

Farklı turizm firmalarında çalışan Meltem Fidan ve Hasan Şimşek, Marmaris'te bir toplantıda tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen turizmciler, üç ay önce evraklarını tamamlayarak düğün tarihini kararlaştırdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yasaklar açıklanınca, çift düğünü başka bir tarihe ertelenerek nikah kararı aldı. Fidan ve Şimşek, bugün(Pazartesi) öğleden sonra saat 16.00'da Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'ne geldi. Maskelerini takan çift, birer şahitle nikah memuru Mahmur Mengilli tarafından nikahları kıyıldı. Çift, nikahı cep telefonuyla videosunu çekerek uzakta bulunan akrabalarına gönderdi. Belediyeden çıkan çift, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan akrabalarına sürpriz nikahı duyurmaya ve el öpmeye gitti.

'HAYAT NORMALE DÖNÜNCE DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ'

Hasan Şimşek, "Dünyayı etkileyen virüs salgını var. Bu salgını atlatıp normal hayatımıza döneceğiz. Normal yaşama döndüğümüzde çok güzel bir düğün yapacağım" dedi.

Meltem Fidan ise, "Marmaris'te yaşıyorum. Bugün düğünümüz olacaktı ama bu tedbirlerden dolayı yapamadık. Sürpriz nikahımızı yaptık ve şimdi dışarı çıkamayan büyüklerimize ziyarete gideceğiz" diye konuştu.

Çift, Marmaris'te bir süre kaldıktan sonra Muğla'nın Göcek Mahallesi'nde hayatlarına devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nikahı kıyılan çiftin Marmaris Belediyesi çıkışında kaldırımda röportaj

-Nikahta gelinin cep telefonuyla çektiği video

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

===============================

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Kütahya'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA,

================================

Bodrum'da sokak hayvanlarına 11 bin kilo mama dağıtıldı

DÜNYAYI etkisi altına alan Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, tüm ülkede olduğu gibi turizm merkezi Bodrum'da da geçici süre ile işletmeler kapatıldı ve vatandaşlar sosyal izolasyon için evlerine kapandı. Bodrum Belediyesi vatandaşların evlerinde kalmasını desteklediği bu süreçte, sokaktaki can dostlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, ilk etapta temin ettiği 11 bin kilo kuru mamayı mahalle gönüllülerine dağıtmaya başladı.

Bodrum'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, kafeterya ve restoranlar olmak üzere birçok işletmenin geçici süreliğine kapanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının yiyecek ve suya ulaşması zorlaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle mahalle mahalle dolaşarak gönüllülere mama yardımı yapmaya başladı. Sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerde beslenme noktalarını tespit eden ekipler ihtiyaç duyulan yeni yerleri de belirledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilk etapta yaklaşık 11 bin kilo kuru mama temin edildi. Bu mama paketleri, yarımada genelindeki gönüllülere teslim edildi. 30 farklı gönüllü noktasına teslim edilen 460 paket (6 bin 900 kg) köpek maması ile 282 paket (4 bin 230 kg) kedi maması kısa süre içinde sokak hayvanları için belirlenen odak noktalarına bırakılmaya başlandı.

Küresel pandemi nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, restoran ve kafeterya gibi işletmelerin de kapanmasıyla can dostların sahipsiz kaldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünya sadece bizden ibaret değil. Biz sokak hayvanlarımız için de gönüllülerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsinler ancak bu zor günlerinde imkanı olanlar, kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı da ihmal etmesinler. Çünkü dünya o can dostlarla güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye ekiplerinin mama dağıtımından genel,detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA