DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bursa 'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirileceğinin duyurulmasının ardından, Bursa'daki fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır " denildi. Kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından, Bursa'daki vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fırın ve marketlerdeki kuyruklardan görüntüler

-Trafik yoğunluğundan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: BURSA,

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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.