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DHA YURT BÜLTENİ - 22

9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Bircan Eliş (9), ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak, hayatını kaybetti.

14.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:50
DHA YURT BÜLTENİ - 22

9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Bircan Eliş (9), ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak, hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Bircan Eliş'in, iddiaya göre ağaca asılı olan ip boynuna dolandı.

İpten kurtulamayan Eliş, hareketsiz kalırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bircan Eliş'in nefessiz kalarak, yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ve otopsinin ardından Bircan Eliş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay anında küçük kızın annesinin çalıştığı serada, babasının da bir iş için gittiği memleketi Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

CENAZESİ URFA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynarken, ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak yaşamını yitiren Bircan Eliş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenaze nakil aracına alınan küçük kızın cansız bedeni toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Germen köyüne götürüldü. Bircan Eliş'in annesi Sakine ve babası Kamil Eliş ile yaklaşık 1 yıl önce Serik'e yerleştiği belirtildi. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Bircan Eliş'in başarılı bir öğrenci olduğu da kaydedildi.

Bu arada olayla ligili başlatılan soruşturma kapsamında Bircan Eliş'in ağaca hangi amaçla çıktığı, ipin ağaçta neden bulunduğu araştırılıyor.

'ANLATMASI ÇOK ZOR BİR DURUM'

Çakallık Mahallesi Muhtarı Cemal Gül, "Beni aradılar, geldim. Çocuk ağaçta siyah ipte asılıydı. Şok oldum. Oğlumla aynı sınıfta, biliyordum çocuğu. Bakamadım. Ama 112'yi aradık. Büyük ihtimal çocuk oraya çıktı, oynamak isterken takıldı. Zaten olay anlatılacak gibi değil. Çocuğun yaşı küçük, salıncak kurma ihtimali düşük. Taşa çıkıp, takılmış olabilir. Söylemesi çok zor, anlatması çok zor bir durum. Sonuçta çocuk yaşamını yitirdi. Ben 112'yi aramıştım ama zaten yapacak bir şey yoktu. Adli Tıp'tan sonra Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Allah kimseye göstermesin. Bu işler hakikaten çok zor. Allah mekanını cennet etsinö dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
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