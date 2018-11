Dha Yurt Bülteni 23

15 Kasım 2018 Perşembe 23:52



CAM SİLEN KADIN, 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek aşağı düşen Çimen K. (28), ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ayperi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Çimen K., 3'üncü katta bulunan evinde camlarını silmeye başladı. Camı silerken dengesini kaybeden Çimen K., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yere düşen kadını gören ailesi, hemen yardıma koştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen K. tedaviye alındı. Çimen K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. SEYİT RIZA VE ARKADAŞLARI TUNCELİ'DE ANILDIELAZIĞ'da 1938 yılında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları, Tunceli'deki anıtına karanfil bırakılıp, mum yakılarak anıldı.Elazığ'da idam edilen Seyit Rıza ve 7 arkadaşı için Tunceli'de anma töreni düzenlendi. Seyit Rıza'nın ismini taşıyan meydandaki anıt önündeki anmaya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP milletvekilleri Dilşad Canbaz ve Kemal Bülbül ile vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin duasının ardından törene katılanlar, Seyit Rıza'nın anıtına karanfil bırakıp, idam edilenlerin anısına mum yaktı. Alevi dedesinin duasının ardından törene katılanlar, Seyit Rıza'nın anıtına karanfil bırakıp, idam edilenlerin anısına mum yaktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Kalabalığın Seyit Rıza heykeli önünde toplanması- Alevi dedesin kısa konuşması ve duası- Sezai Temelli ve milletvekillerinin mum yakması- Vatandaşların mum yakmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA==============================MALATYA'NIN 'KRİSTAL KAYISI'LARI SAHİPLERİNİ BULDUMALATYA'da düzenlenen '8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali' ödül töreniyle sona erdi.Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışma'da; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülünü aldı. Ulusal Yarışma'da, 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı. 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, "Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim" dedi.Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Film' ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin'in yaptığı 'The Teacher' filmine verildi.ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARIUlusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı:En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Murat Çetinkaya'nın 'Sonsuz' filmi aldı. En İyi 2'nci Kısa Film Ödülü'nü 'Kimse Elimi Tutmasın' Yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3'üncü Kısa Film Ödülü'nü 'Pantolon' Yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Her Şey Yolunda' Yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı. Kazananların ödüllerini Jüri Başkanı Emre Konuk verdi. Bu yıl ikinci kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu verdi. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu 'Bir Düş Gördüm' projesine takdim etti. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Aralık' isimli proje oldu. Kazananı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz açıkladı.ULUSLARARASI YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'THE LOAD' (YÜK)Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Film Ödülü Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Uluslararası Yarışma Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise Julia Achilli tarafından 'Aga' adlı filme verildi.ULUSAL YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'ANONS'Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın kazananları, Kristal Kayısı Ödülleri'ni birbirinden değerli isimlerden aldı. Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Festival Onursal Başkanı, Malatya Valisi Aydın Baruş geldi. En İyi Film Ödülü'ne Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi layık görüldü. Film ekibi, ödülünü Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. 'Aydede' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı. 'Ulusal Uzun Metraj Yarışma Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Banu Sıvacı'nın yönettiği 'Güvercin' filmi oldu. Sıvacı, ödülünü Prof. Dr. Ulvi Saran'dan aldı. 'En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü'ne 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü. Ödül, Jüri Başkanı Reis Çelik tarafından verildi. 'Aydede' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Banu Fotocan ise ödülünü tüm sokak hayvanları için almak istediğini söyledi. 'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü' ise 'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'in oldu. Öner'e ödülünü Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi. 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü', 'Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'ın oldu. Ödülü, Atalay Taşdiken verdi. 'En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü'nü ise 'Anons' filmi ile Krumm Rodrigues aldı. Ödülü Gökhan Tiryaki verdi. Ödül gecesinde SİYAD Ödülü'nün sahibi 'Sıra dışı bir olayı günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle, özgün bir sinema diliyle anlattığı için' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi oldu. Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü ise Mustafa Karadeniz'in yönettiği 'Çınar' filminin oldu. ŞANLIURFA'DA TEFECİLERE OPERASYON: 8 TUTUKLAMAŞANLIURFA'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, geçen Salı günü kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, borç-alacak defteri ve tapu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İŞ YERİ ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİEREĞLİ(Zonguldak),- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında, tente imalatı yapan iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 20.00 sıralarında Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tente imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Sanayi sitesinin yakınında bulunan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yükselen dumanları görünce yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde patlamalar meydana geldi. Bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, iş yerinden yükselen dumanları görünce hemen müdahalede bulunduklarını anlatarak, "Vatandaş ihbarı olmadığı için arkadaşlar hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Olay yerine geldiğimizde tenteci yani petrol ürünü olan muşamba, branda dükkanında hızlı bir şekilde müdahaleye başladık. Çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldık."Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, iş yerinden yükselen dumanları görünce hemen müdahalede bulunduklarını anlatarak, "Vatandaş ihbarı olmadığı için arkadaşlar hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Olay yerine geldiğimizde tenteci yani petrol ürünü olan muşamba, branda dükkanında hızlı bir şekilde müdahaleye başladık. Çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldık."Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.Görüntü Dökümü-İtfaiye ekiplerinin yangına ilk müdahalesi-Patlamanın meydana gelmesi-İtfaiye ekiplerinin patlamalara müdahalesi-Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekiplerinin müdahalesi-Soğutma çalışmaları-Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş ile röp.Süre: (4.10) Boyut: (768 MB)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),