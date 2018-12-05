Dha Yurt Bülteni -23

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:46



05 Aralık 2018 Çarşamba 23:46

İYİ PARTİ'Lİ ÖZDAĞ'DAN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASIİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, "CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak, seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Zonguldak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yerel seçimlere doğru Türkiye ve İYİ Parti' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Özdağ, büyük baskılara rağmen 7 aylık kısa sürede girdikleri genel seçimde 5 milyon seçmenin desteklerini aldıklarını söyledi. İYİ Parti'nin 40 milletvekiliyle TBMM'de en etkin mücadeleyi veren parti olduğunu belirten Özdağ, "Bugün İYİ Parti genel seçimlere girdiği halinden daha güçlüdür. Elimizdeki imkanlar daha fazladır. Teşkilatlarımız bir seçim geçirmiştir. Eksik yanlarımızı, fazla yanlarımızı gördük. Öz eleştirimizi yaptık. Şimdi bunlardan çıkardığımız derslerle daha güçlü bir şekilde gidiyoruz" dedi.31 Mart seçimlerinin AK Parti'nin kurulduğu günden beri girdiği en zor seçimler olacağını ileri süren Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleri hakkında da konuşan ise şöyle dedi:"31 Mart'ta yapılan seçimlerde AKP Türk halkından çok daha ağır bir uyarı alacaktır. İYİ Parti Türk milliyetçilerinin, vatanperverlerin bir araya geldiği ve toplumun yüzde 51'ine değil yüzde 100'üne hitap eden bir parti olarak bütün siyasi partilerin değişik tarihlerde oy verdiği seçmende oy alma iddiası ve kararlılığıyla bu seçimlere giriyor. Genel başkanımız adaylarımız teker teker açıklamaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu çok daha hızlanacak ve CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ümit Özdağ'ın konuşması-Salondan detaylarSüre: (3.40) Boyut: (321 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,=======================MUHARREM İNCE: BİZİM DEVLET YÖNETİMİMİZDE HEP BİR GÜÇLÜ İKİNCİ ADAM OLMUŞTURYALOVA'da partisinin Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılan CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türklerin binlerce yıllık geleneğini yok ettiğini ileri sürerek, "Muhafazakarlara sesleniyorum. Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Binlerce yıllık Türk tarihinin geleneğini yıktı attı" dedi.Çiftlikköy'de bir AVM'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan CHP'li Muharrem İnce, Yalova'dan hiçbir şekilde bundan sonra herhangi bir yere aday olmayacağını söyledi. İnce, "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Ama şunu unutmayın. Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova'da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bende size bu şekilde yardımcı olacağım" diye konuştu.'ERDOĞAN BİNLERCE YILLIK TÜRK TARİHİNİ YOK ETTİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türklerin binlerce yıllık geleneğini yok ettiğini ileri süren İnce, "Son bir yılda, son bir ayda yaşananlara baktığımda kendini muhafazakar Osmanlıcı olarak tanıtanlara bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde Erdoğan Birinci Dünya Savaşı'nın sonucuyla ilgili bir törene gitti. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili bir tören. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ne oldu? Bir numaralı gerekçe Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı Osmanlı'dan sonra yeni bir devlet kurmuş olmasına rağmen Osmanlı'ya saygısından ötürü o törene gitmezdi. Gitmezdi. Osmanlı'nın yıkıldığı bir savaşın bitiş törenine gideceksin sonra da gelip buralarda yerliyim, milliyim diyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde konsolosluklarda insanlar öldürülüyor. Parçalara ayrılıyor, kasap gibi ve hala çıkıyor işte be dünya lideriyim. Şuyum, buyum tartışmaları yapıyor. Muhafazakarlara sesleniyorum. Türklerin binlerce yıllık tarihine şöyle geri dönüp bir bakın. Bilge Kağan'ın yanında veziri vardı Tonyukuk. Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Alparslan var 1071'de Malazgirt'te. Nizamülmülk var veziri. Fatih Sultan Mehmet var. Kanuni Sultan Süleyman var ama Sokullular var, Köprülüler var yanında. Cumhuriyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ama yanında bir İsmet Paşa var, Fevzi Çakmak var. Binlerce yıllık Türk tarihinin geleneğini yıktı attı. Başbakanlığı kaldırdı. Attı, gitti. Bu muhafazakar oluyor. Biz değerlerimize sahip çıkmıyor oluyoruz öyle mi? Komik bunlar komik. Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir'de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak'a 'Orduyu Sakarya'nın doğusuna çek' dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Muharrem İnce'nin karşılanması-Muharrem İnce'nin konuşması-DetaylarSüre: 4.00 Boyut: 448 MBHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,==============================DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLUNDA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU, TIR ŞARAMPOLE GİRDİDENİZLİ'de Antalya karayolu Cankurtaran Mevkisinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yoğun sis nedeniyle trafik akışı etkilenirken, sürücüler herhangi bir kazaya karşı yavaş, dikkatli ve park lambalarını yakar şekilde ilerlemeye çalıştı. Gökpınar Mevkisinde bir TIR şarampole girdi, sürücü yara almadan kurtuldu.Denizli-Antalya karayolunda sis özellikle Şahintepesi ile Cankurtaran Mevkisinde arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgede etkili oldu. Trafik polisleri sisin yoğun olduğu karayolunda sürücülerin dikkatli olması için beklerken, trafik akışı da olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü siste sürücüler, kaza yapmamak için araçlarının park lambaları ve farlarını açıp karayolunda ilerlemeye çalıştı.TIR ŞÖFÖRÜ: YOL SABUN GİBİYDİSis ve yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunun Gökpınar Mevkisinde bir tırda kaza yaptı. Bülent Cömert, yönetimindeki 31 F 5960 plakalı tırla Antalya istikametine giderken, yolda kayıp, demir bariyerleri parçaladıktan sonra şarampole girdi. Tırın ön kısmının şarampole girdiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Diğer araçların sürücülerini uyaran tır sürücü Cömert, "Yol sabun gibiydi. Ne olduğunu anlayamadım. Tır birden kaydı ve bariyerlere çarptım. Özellikle sisli havalarda araçların sürücüleri yavaş ve park lambaları yanık şekilde gitsinö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Yoğun sisten görüntü-Park lambaları açık ilerleyen araçlardan görüntüler-Tabelalardan görüntüler-Polisten ve şarampole giren tırdan görüntü-Tır sürücüsü Bülent Cömert'in konuşmasıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,===============================MERSİN'DE 21 BİN 700 PAKET 'KAÇAK SİGARA' ELE GEÇİRİLDİMERSİN'de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasına gizlenmiş 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramada, kamyonetin karoser kaplamasının altına saklanmış 21 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Polis, kamyonet sürücüsü A.A.'yı gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Dedektör köpeğin kamyonet kasasının zeminine tepki vermesi- Gizli bölmenin açılması- Bölmedeki sigaraların görüntüsüSüre: 00'49" Boyut: 89 MBHaber-Kamera: MERSİN,================================