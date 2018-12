Dha Yurt Bülteni - 23

Kaynak: DHA

GEÇMİŞ OLSUNA GELDİLER ŞEHİT HABERİNİ VERDİLERDİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde takip ettikleri PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in baba evi olan Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar Köyü'nde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi. Polis memuru Nazım Tuncer'in saldırıda yaralanıp hastaneye kaldırılması üzerine Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü ve jandarma komutanı aileye önce geçmiş olsuna geldi, ancak ziyaret sırasında şehit haberi gelince acı haber anne babaya bildirildi.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Polis memurunun terör saldırısında yaralandığı haberini vermek üzere anne ve babasının yaşadığı Uşak'ın Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü'ndeki evine Banaz İlçesi Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar ambulans eşliğinde gitti. Kaymakam Çağlar, baba Mehmet Tuncer (61) ile anne Ayşe Tuncer'e (60), oğulları Nazım Tuncer'in terör saldırısında yaralandığı haberini verip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak bir süre sonra hastanede tedavi alınan polis memuru Nazım Tuncer'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu haberi geldi. Önce geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çağlar, ardından da anne ve babaya oğullarının şehit olduğu haberini verdi.Kızılhisar Köyü'nde çiftçilik yapan aile oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Anne ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. İki katlı evin balkonun dev Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler eve akın etti. Anne ve babaya başsağlığı dileğinde bulunuldu. Şehidin bazı yakınları baygınlık geçirince evin önünde bekletilen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal da şehidin baba evine gelerek başsağlığı diledi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli, evli 2 çocuk babası olan Nazım Tuncer'in yarın (Salı) Kızılhisar Köyü'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şehit evinden detay görüntüler-Bayraktan detay-Ambulanstan görüntü-Evin dışında toplanan köylülerden görüntü-Protokol üyelerinden görüntü-Şehit Polisin fotoğrafıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/ BANAZ(Uşak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================================BAKAN AKAR: SİNCAR'IN YENİ BİR KANDİL OLMASINA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİRMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK'nın Irak'ın kuzeyinde varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir. Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi.Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2019 yılı mali bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için başta FETÖ/PDY, PKK, KCK, YPG, DEAŞ terör ögrütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Bakan Akar, bu mücadelenin yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.Bakan Akar, "Suriye ve Irak'ta yuvalanan başta PKK, YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri ve yabancı güçler milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmek suretiyle bölge insanına eza ve cefa çektirmiştir. Bölgenin yapısını değiştirmeye çalışan terör örgütleri çevreye de zarar vermiştir. Mülteci akınına maruz kalan Türkiye, halen 3,5 milyon Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesi hareket dahil her türlü gayret gösterilmektedir" dedi.'DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE'Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Akar, "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK'dır. Bu harekat ile 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı ile de 4 bin 500'den fazla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzi, araç ve binalar hedef alınmış, sivil masum kişiler, dini kültürel yapılar, tarihi eserlerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat gösterilmiştir" diye konuştu.'MÜNBİÇ'TE TERÖRİSTLER KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLECEKTİR'Bakan Akar, münbiç yol haritasıyla ilgili ise şöyle konuştu:"Amacımız PKK/YPG'nin tamamen Münbiç'i boşaltması, ağır silahların toplanması, eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin Münbiçlilere devredilmesi ve Suriyelilerin güven içinde evlerine dönmesidir. ABD tarafından PKK/YPG'nin Münbiç'ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütünün Münbiç'te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Konu yakinen takip edilmektedir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde diğer bölgelerde olduğu gibi yeri zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir."'PKK, IRAK KUZEYİNDE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR'Irak'ta DEAŞ'a karşı önemli başarılar elde edildiğini ve DEAŞ harekatının sonuna gelindiğini kaydeden Akar, "Ancak PKK, Irak'ın kuzeyinde varlığını sürdürmektedir. Irak hükümetinden beklentimiz, PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının da sonlandırılması için bizimle işbirliği yapmasıdır. Irak, Suriye ve tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız da devam edecektir. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 13 Aralık 2018'de bir hava harekatı icra edilmiştir. Bu harekat sırasında da sivil halk ve çevrenin zarar görmemesi için gayret gösterilmiştir. Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.EGE VE AKDENİZ'DEKİ SORUNLAREge ve Akdeniz'deki sorunları da barış içinde çözüme kavuşturmak istediklerini vurgulayan Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğimizi, Doğu Akdeniz'deki tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerine izin vermeyeceğimizi, bölgede Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansının olmadığını her vesileyle dile getiriyoruz. Bu konuları yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede TSK, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Akar'ın konuşmasıHaber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI: 3 YARALIADANA'da otomobil ve cipin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan 3 kışı, sıkışarak yaralandı.Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Caner Dörtler'in (24) kullandığı 01 EOZ 26 plakalı otomobil, İsmet Şevik'in (31) yönetimindeki 01 CMR 83 plakalı cip ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde ve cipte yaralananların araçlarda sıkıştığı fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Dörtler ve yanındaki Gökhan Doğru (25) ile cip sürücüsü Şevik'i sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan Doğru'nun durumum ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yerinden görüntüKaza yerindeki itfaiye araçlarından görüntüKazaya karışan cip ve otomobilden görüntüKaza yerindeki polislerden görüntüGenel ve detay görüntülerSÜRE: 01'15" - BOYUT: 140 MBHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltıANKARA ve İstanbul'da 26 araç çalarak toplam 600 bin TL vurgun yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara ve İstanbul'da toplam 26 aracın çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Polisin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda araçları çaldıkları belirlenen çete elemanları tesbit edildi. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, çete üyelerinin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını ve 1 çalıntı aracı parçaladıklarını saptadı. Bu yöntemle yaklaşık 600 bin TL değerinde vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.ŞİFRELİ DİL KULLANMIŞLARÖte yandan çetenin liderliğini cezaevinde bulundan Ayhan N.'nin yaptığı belirlendi. Çetenin, özellikle immobilizer sistemli araçları özel cihazlar vasıtasıyla çalarak change (kimlik bilgileri değiştirilen) yaptıkları ekipler tarafından tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları Tokat'ın Turhal ilçesinde change yaptıkları ve bu işlemi şifrelemek amacıyla 'Kese yapmak' ifadesini kullandıkları ortaya çıktı.ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİAnkara'ya getirilen şüphelilerden 9'unun toplamda sekiz eylemde aktif rol oynadıkları saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden salıverilirken, mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler tarafından ele geçirilen 26 aracın ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Çete üyelerinin evlerine yapılan operasyonlardan görüntüEle geçirilen araçların dron ile havadan görüntülenmesiGüvenlik kamerası görüntüleriHaber-Kamera: ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================TIR'IN DORSESİNİN KAPAĞI AÇILDI TONLARCA HAMSİ YOLA DÖKÜLDÜBURSA'nın İznik ilçesinde hamsi yüklü TIR'ın dorsesinin kapağının açılması üzerine tonlarca hamsi otoyola döküldü. Trafiğe kapanan otoyol, dökülen hamsilerin belediye ekiplerince kepçe ile toplanıp, yıkanmasının ardından ulaşıma açıldı.Olay gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yüklediği 18 ton hamsi ile Adapazarı istikametine giden Serhat Altun (25) yönetimindeki 55 AFK 72 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dorsenin kapağı açıldı. Dorsenin kapağı açılınca kasalanmadan nakledilen hamsiler bir anda yola döküldü. Yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ikazı üzerine duran TIR sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. İznik Belediyesi'ne ait kepçe ile yere dökülen hamsiler temizlenerek, karayolu yıkandı. İznik Belediyesi Zabıta ekipleri sürücü Serhat Altun'a, sağlıksız bir şekilde hamsi taşıdığı için cezai işlem uyguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yola dökülen hamsilerden görüntüler-İznik belediyesi ekipleri hamsileri temizlerken-Trafik polisi yol güvenliği alırken-DetaylarSÜRE: 2.17 BOYUT: 256 MBKaber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),=========================================Erdoğan: Hala Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor (3)CUMHURBAŞKANI KENTTEN AYRILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla kentten ayrıldı.Haber: KONYA,=================VİYADÜK AYAĞINA ÇARPAN TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜARTVİN'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ahmet Taş (35), hayatını kaybetti.Kaza, saat 21.00 sıralarında Hopa ilçesi Cankurtaran tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş kontrolündeki Artvin'den Rize istikametine seyir halinde olan 27 ARR 34 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karayolunda inşatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü TIR alev aldı. Kaza sonrası alev alan TIR'a, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesiyle araçtan çıkarılan Taş'ın yapılan kontrolde, vücudunun büyük oranda yanıklar oluştuğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Taş'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden sürücünün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.Haber: Adem GÜNGÖR/ HOPA(Artvin),===================================Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi (3)TUTUKLANDISakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Kadir Sakçı'yı öldürüp oğlunu yaralayan Hikmet Usta tutuklandı. Eşi, kızı ve bir oğlu serbest bırakılırken, bir oğlu ve arkadaşı R.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Haber: HENDEK(Sakarya),=========================