Dha Yurt Bülteni - 23

Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu: Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz (3)'HİZMET EDEN KİMSE ONA OY VERMEK LAZIM'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dikmen'de kanaat önderleri ve halkla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, CHP seçmenine seslenerek, "CHP'li vatandaşlarımız için söylüyorum, sırf partisinden diye hizmet yapmayacağını bile bile o partinin adayına oy vermek zorunda kalmasınlar. Bu çok kötü bir psikoloji, ama bu o vatandaşımızın suçu değil. Vatandaşlarımızı bu duruma düşürenlerin kabahati. Hizmet eden kimse, ona oy vermek lazım." dedi.'BOŞ SÖZLERLE ATATÜRKÇÜLÜK DEMEK, ATATÜRK'TEN GEÇİNMEK DEMEKTİR'Çankaya'da 30 senedir hizmet göremediğini belirterek CHP'yi sert sözlerle eleştiren Çavuşoğlu, "Şimdi değiştirme zamanı. Ankara'nın, İzmir, Aydın ve Muğla gibi karanlığa doğru gitmesine müsaade edemeyiz. Atatürk bize hedef gösterdi. 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarın' dedi. Boş sözlerle Atatürkçülük olmaz. Boş sözlerle Atatürkçülük demek, Atatürk'ten geçinmek demektir. Buna da müsaade etmememiz lazım. Bugün zayıf duruma düşmeye başladıkça terör örgütleriyle olmaya başlıyorlar. Bu çalışmayla bu tembellikle nasıl iktidara geleceksin. İktidara gelmedikçe marjinalleşiyorlar. Şimdide tek umudu dağdaki PKK, ne kadar bölücü varsa onlardan umut bekliyorlar. Ben CHP'ye bölücü demiyorum. Fakat, o partinin içinde PKK'ya destek veren var. Bunlardan bu memlekete hiçbir şey olmaz. Bu seçimde çok güzel bir ders vereceğiz. Çankaya bize Atatürk'ün emanetidir. Bunlar hiçbir emanete sahip çıkamazlar. Çankaya'nın hali ortada" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Fatih POYRAZ - Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,=========================Çatıda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildiIĞDIR'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri il birlikte polisin de TOMA aracıyla müdahale ettiği yangın yoğun çalışma sonunda söndürüldü.Yangın, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta 5 katlı Barış Apartmanı'nın çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki apartmanında çatı katına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının yeterli olmaması nedeniyle ihbar üzerine polis, TOMA aracıyla gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce incelemelerde bulunarak çalışmaları izledi. Zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Alevlerden görüntü-TOMA ve itfaiyenin müdahalesi-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,=======================Trafik kazasında 'alacak verecek' şüphesiBURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı Suriye uyruklu Hasan İdres yaralandı. İdres'in, kazadan sonra kaçan ve Suriyeli olduğu öğrenilen minibüs şöförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan Suriye uyruklu sürücü, 16 MN 004 plakalı minibüsle yol kenarında oğlu Fahri İdres ile yürüyen Hasan İdres'e çarptı. Suriye'nin Halep kentindeki çatışmada bacaklarından yaralanıp bir ay önce İnegöl'e taşındığı öğrenilen İdres, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, şoför ise olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan Fahri İdres, babasının yanında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan İdres, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazanın arından polisin yaptığı araştırmada Hasan İdres'in, kendisi gibi Suriyeli olan ve ismi açıklanmayan şoföre 800 TL. borcu olduğu ve iikilinin bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Kazanın bilinçli olarak yaşandığından endişe eden polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:-------------------------Yaralının ambulanstan indirilmesi-Hastaneye götürülmesiHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),=========================Özhaseki: Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemediler (ek)ÖZHASEKİ VE SANATÇILAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİCumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneği'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği orotoryo gösterisini izledi. Özhaseki'ye eşi Neşe Özhaseki'de eşlik etti. Gösteride Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatından kesitler sergilendi. Özhaseki, etkinlikte TRT sanatçısı Bahadır Özüşen'in yorumladığı 'Benzemez kimse sana' şarkısına eşlik etti. Etkinlikte TRT sanatçıları Nurullah Akçayır ve Gülşen Kutlu, Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi. Özhaseki, etkinliğin sonunda salondaki davetlilere Mevlana ve Necip Fazıl Kısakürek'ten şiirler okudu. Özhaseki ve sanatçılar, programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla 'Gönül dağı' isimli türküyü söyledi. Program, Hanımca Derneği Başkanı Meyra Arslan'ın, Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'ye tablo hediye etmesiyle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Özhaseki'nin salona gelişi-Orotoryo gösterisinden görüntüler-Özhaseki'nni şiir okuması-DetaylarHaber-Kamera: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN/ ANKARA,======================================Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulunduANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.Haber: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,===============================Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ağır yaralıKIRIKKALE'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.Kaza, akşam saatlerinde Keskin ilçesindeki Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Tacettin Pala (81) yönetimindeki 51 AF 164 plakalı traktörle Kayseri yönüne giden Yusuf S. (25) yönetimindeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari arala kavşakta çarpıştı. Traktör sürücüsü Tacettin Pala, hurda yığınına dönen aracın altında sıkışırken, hafif ticari araçtaki sürücü Yusuf S. ile yolcu Halit S. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, traktör altındaki yaralı Tacettin Pala'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanan Kayseri- Kırıkkale yolu yapılan çalışmaların ardından açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,====================Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması: 36 askeri personel gözaltındaANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 30'u muvazzaf askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 30 şüphelinin sorgusu sürüyor.Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 22 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30'u muvazzaf 36 askeri personel gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelilerden 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 30'unun Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu kaydedildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 askeri personelin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı vurgulanan açıklamada, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.Haber: ANTALYA,===================Trafik kazasında 'alacak verecek' şüphesiBURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı Suriye uyruklu Hasan İdres yaralandı. İdres'in, kazadan sonra kaçan ve Suriyeli olduğu öğrenilen minibüs şöförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan Suriye uyruklu sürücü, 16 MN 004 plakalı minibüsle yol kenarında oğlu Fahri İdres ile yürüyen Hasan İdres'e çarptı. Suriye'nin Halep kentindeki çatışmada bacaklarından yaralanıp bir ay önce İnegöl'e taşındığı öğrenilen İdres, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, şoför ise olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan Fahri İdres, babasının yanında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan İdres, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazanın ardından polisin yaptığı araştırmada Hasan İdres'in, kendisi gibi Suriyeli olan ve ismi açıklanmayan şoföre 800 TL. borcu olduğu ve iikilinin bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Kazanın bilinçli olarak yaşandığından endişe eden polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),===================Bitlis'te okullara kar tatiliBİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi.Bitlis'te akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİBitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.Haber: BİTLİS,=================