Dha Yurt Bülteni - 23

Kaynak: DHA

Arı kovanı yüklü kamyonet derildi, binlerce arı ilçede paniğe yol açtıBURSA'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken, vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.12 kişi arı sokması sonucu yaralanırken, ilçede de endişe yaşandı.Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi. Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edoemezken, ilçeye yayılan arılar peniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği'ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Devrilen kamyonetten görüntüler-Ekiplerin çalışmasından görüntülerHaber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Eşinin gözleri önünde bıçaklandıKARAMAN'da Zeynel Uğuz (50), eşi Emine Uğuz'un gözleri önünde aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Uğuz hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Emir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki bir telefon bayiinden meydana geldi. Zeynel Uğuz, eşi Emine Uğuz ile birlikte telefon bayisine gelip, satın almak için telefon bakarken aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. ve Emrah D. ile karşılaştı. Tarafların aralarında çıkan tartışma, kısa sürede tavgada dönüştü. Çıkan kavgada Emir A., Uğuz'a bıçakla saldırdı. Eşinin gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Uğuz, kanlar içinde yere yığıldı. Emir A. ve Emrah D. kavganın ardından olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğuz, hayatı tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Polis, kaçan Emir A. ve yanındaki Emrah D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralının ambulanstan indirilmesiAcil servise alınmasıOlay yerinden detayHaber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================Turistleri eğlence merkezine bırakan tur otobüsü otoparkta yandıNEVŞEHİR'in Kavak kasabasında Romanyalı turistleri Türk gecesini izlemek üzere eğlence mekanına götürdükten sonra park eden tur otobüsü alev alev yandı.Olay, gece geç saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında bulunan bir restoranın otoparkında meydana geldi. Romanya'dan gelen 33 turisti Kapadokya'yı gezdiren tur otobüsü şoförü Ş.B., ardından turistleri bir eğlence mekanında düzenlenen Türk gecesi etkinliğine götürdü. Türk gecesinde turistler halk oyunları gösterilerini izlerkenken, restoranın oto parkında bulunan tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında otobüs, kısa sürede alev topuna dönüştü. Otobüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte otobüs yangını söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada otobüste kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Romanyalı turistler ise, eğlence sonrası restoran önüne gelen başka bir otobüsle kaldıkları otele götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yangından görüntü-Genel detayHaber-Kamera: NEVŞEHİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)BUCA'DA VATANDAŞLARA SESLENDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında, Bayındır'ın ardından Buca ilçesini ziyaret etti. Bakan Soylu'nun ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan da yer aldı. Kasaplar Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Soylu, "Ben terörle uğraşan bir kardeşinizim. Hakkari'ye 30 defa gittim. İstanbul'da evim var. Seçim dönemi dışında 30 defa gitmişliğim yoktur. HDP benim İzmir'de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz'ö dedi.'BİZ ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ'Türkiye'nin ikinci sıçramasını yapacağını ifade eer Soylu, önlerinde ilk defa çok önemli bir zaman dilimi olduğu belirterek, "Yaptığımız yatırımların hepsini bir tarafa bırakalım. İlk kez zihniyet devrimi yaşadık. İlk kez özgüven kazandık. Eskiden dizlerimiz titrerdi. Amerika diyecek ki, 'Afrin'e giremezsin.' Girdik, ne oldu? Kandil'i Amerika idare ediyor. Avrupa fiştekliyor. Bunların saldırıları hiçbir zaman bitmedi ki. Bu coğrafyada Türkiye parmağını kımıldatmadıkça kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz. Biz eski Türkiye değiliz. Allah'ımıza şükürler olsun güçlü Türkiye'yiz. 50 yıldan bu yana 4,5 yıl boyunca seçimin olmadığı bir dönem olmadı bu ülkede. Her seçime bizi soktular. 'Ya karnım ya sırtım' dediler. Bunları göndereceğiz dediler. Türkiye ikinci sıçramasını yapacak.ö diye konuştu."BURADA BÜYÜK BİR OYUN, KUMPAS VAR""Suriyelileri aldık eve doğru ne yapacaktık? Tecavüz ediyorlardı kadınlara. Biz 400 yıl onlarla aynı kıbleye doğru namaz kılan insanlarız. Ne yapmalıydı Tayyip Erdoğan sırtını mı dönmeliydi'ö diye soran, "Yıllar önce Musevilere bu Anadolu toprakları sahip çıktı. 30 yıl önce Bulgaristan'da 300 bin insanımız Türkiye'ye geldiler. Hangi birine sırtımızı döndük? Önümüzdeki 4,5 yılı burnumuzdan getirmek için hepsi bir araya gelmişler. Kol kola girdiler. Biz 94 PKK belediyesini 08.00'de alıp kendi evlatlarımızı neden koyduk? Oradaki belediyeler teröre adam taşıdılar. Onların şah damarlarını kestik. Burada büyük bir oyun, kumpas var. Bunları iyi tanıyorum. Tırnaklarını bir yere sapladıkları andan itibaren geri adım atmazlar. Ne olursunuz bunlara bu imkanı vermeyin. Başımıza hayal edemeyeceğiniz musibetler gelir" diye konuştu.BUCA'YA HÜKÜMET KONAĞI YAPILACAKVatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Buca'ya yeni hükümet konağı yapılacağının müjdesini verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buraya çok güzel hükümet konağı yapacaktık. Hafif bir frene basmıştık yatırımlar için. Buradan söz veriyorum. İnşallah seçimden önce herkesin hayran olacağı muhteşem bir hükümet konağı yapacağız. Şimdi talimatı vereceğim. Bekçiler de Buca'nın evlatları olacak. Buca Cezaevi de buraya yakışır bir Millet Bahçesi olacak.ö dedi.'BUCA'YI ÇANTADA KEKLİK GÖRMEK MANTIĞIYLA YAPILDI'Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, CHP'nin Buca adayının sonradan değiştirilmesi hakkında, Buca'yı çantada keklik görmek mantığıyla yapıldığını vurguladı. Hamza Dağ, "İstanbul ya da Ankara'dan avukat birinin listelerde birinci sıraya konulması neyi ifade eder; 'zaten seçimi öyle de böyle de kazanacağız' diyorlar. Bucalılar bunlara ceketini koysalar da kazanamayacaklarını göstermeye var mısınız'ö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Alandan görüntü-Bakan Soylu konuşmasıHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman basınındaki iddialara yanıt: Maksatlı olduğu açıkDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklama, Almanya'da Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele kapsamında yapılan bilgilendirmenin maksatlı olarak çarptırıldığını vurguladı. Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistlerin her zamanki geleneksel Türk misafirperverliğiyle ağırlanacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:"Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir."Haber: ANKARA,==================Ağabeyinin ölümüne neden olan kardeşe, 25 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıNİĞDE'de, kız kardeşinin düğününde tabancayla havaya ateş açarak ağabeyi Hasan Koyun'un (30) ölümüne neden olan Ramazan Koyun (28), 25 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen 31 Ağustos Cuma günü Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşinin sokak düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan Hasan Koyun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda Hasan Koyun'un kardeşi Ramazan Koyun'un tabancasından çıkan kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ramazan Koyun'un sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bugün Niğde 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Koyun, "Suçsuzum, pişmanım. Kardeşimin ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum" deyip, tahliyesini talep etti. Koyun hakkında, 'olası kasıtla adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 10 ay 25 gün hapis ile para cezası kararı verildi.VURULMA ANININ KAMERAYA DA YANSIDIOlayın ardından Hasan Koyun'un vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Hasan Koyun düğünde oynarken, kardeşi Ramazan Koyun elinde tabancayla havaya ateş ettiği, bu sırada kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Koyun'un yere düştüğü görüdü.Haber: Ali KADI/ NİĞDE,==============15 Temmuz şehidinin adı Millet Kıraathanesi'nde yaşayacakANKARA'nın Bala ilçesinde 15 Temmuz şehidi Mutlucan Kılıç'ın adının verildiği Milet Kıraathanesi açıldı.15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mutlucan Kılıç'ın ismi, Bala'da yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi'ne verildi. Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca ve Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan'ın katılımıyla yapılan açılış töreninde, 15 Temmuz direnişinin en genç şehitlerinden Mutlucan Kılıç'ın anne ve babası da yer aldı. Açılış töreninin ardından katımcılara çorba ikramında bulunuldu.Haber: Birol KARAKILIÇ/ BALA(Ankara),====================Ankara'da seyir halindeki kamyonette yangınANKARA'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki ikinci el mobilya ve beyaz eşyalar yandı.Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Demirlibahçe Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde ilerleyen Volkan Memiş'in kullandığı kamyonette, henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kamyonetin kasasından yükselen dumanları fark eden Memiş, aracı durdurup yanan eşyaları kamyonetten atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette hasar oluştu.Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,==================