Dha Yurt Bülteni-23

AZEZ'DE 'İDLİB' PROTESTOSUSURİYE'nin İdlib kentine yönelik rejim ve Rus savaş uçakları tarafından devam eden bombardıman, Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Kilis 'in karşısındaki Azez kentinde protesto edildi.Muhaliflerin elindeki son kent merkezi olduğu için kritik öneme sahip olan İdlib'e yönelik hava ve karadan bombardımanın devam etmesi Suriye 'de muhaliflerin kontrolündeki kentlerde adım adım takip ediliyor. Son günlerde İdlib'e yönelik hava bombardımanının artması ve sivillerin yaşamlarının tehdit altına girmesi muhaliflerin denetimindeki kentlerde düzenlenen gösteriler ile protesto edildi. Bu gece de saat 21.00 sıralarında sosyal medyada örgütlenerek evlerinden çıkan yüzlerce kişi, Kilis'in karşısında bulunan Azez kent merkezindeki İstiklal Meydanı'nda toplandı. Kırıkkale 'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Sönmez'in "25 Yılda Türkistanö adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, BBP 'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada alınan kararları değerlendirdi.Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca başlatılan soruşturmada aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır 'ın da bulunduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan Topçu, "Ben hadise olduğu zaman 'Devlet, kar altında kaldı' demiştim, Bugün geldiğim noktada sözüm aynı. Yani hukuk, yargı, üstüne düşeni bir an evvel yapmalı. Gecikmiş adalet diye bir şey olmaz ve bu hadise birilerinin geçim kapısı haline geldi. Yani üzerine hikayeler yazılıyor, senaryolar yazılıyor, Bunları doğru bulmuyorum ve Muhsin Başkan bunu hak etmiyor. O hukuku kar altından çıkartmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz sonrası ilgililere, yetkililere idari noktada bir takım talimatlar verdi. Dosyalar tekrar gündeme geldi. Benim genel başkanlığım zamanında zaten birçok şüpheli olarak addedilenler 8-9 ay tutuklu kaldı. Biz tabi hiç kimsenin ne haksız yere bir yerde tutulmasını, gözetim altına alınmasını istemeyiz asla istemeyiz" şeklinde konuştu.'BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİL'Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesinde hata veya ihmal varsa bunun hesabının verilmesi gerektiğini kaydeden Topçu, "Eğer bir hata ihmal, bir kusurdan neticelendiyse bu memleket sahipsiz değil. Hatasının, kusurunun, ihmalinin karşılığı neyse bunun hesabını versin. Ha yok bu eğer birilerinin iddia ettiği gibi yani bir kastı mahsusadansa bunda hepimizin faydası var. Devlet için millet için, uğraşan herkes için faydası var. Bakan Kasapoğlu, "Delik, deşik ettikleri yolların yanında, gönlü temiz insanların gönüllerini delik, deşik ettiler. 31 Mart'ta bu gönlümüzü yakan, ciğerimizi yakan, canlara kıyan, o odaklara hep birlikte dik durarak, beraber durarak yeter artık, yeter diyeceğiz." dedi.Çeşitli açılış, toplantı va ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva 'nın seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinde seslendi.'NEFRET SÖYLEMLERİNE İNAT, SEVGİYİ GETİRECEĞİZ'Birilerinin nefret söylemlerine inat sevgiyi getireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Biz Van'ın gençleri, kadınları ve geleceği için varız. Çıktığımız bu yolda bu birliğimizi, beraberliğimizi hiç bir hedef, hiçbir örgüt, hiç bir şebeke ilelebet bozamayacak.Öyle sıkı, öyle güçlü olacağız ki; aramıza hiç bir nifak, hiç bir ayrılıkçı düşünce, bölücü yaklaşım giremeyecek. İnşallah Van için, Türkiye için daha güçlü, daha müreffeh olarak her türlü hileye, oyuna, vesayet güçlerine rağmen birlikte daha güçlü yürüyeceğiz. Van'ın gençleri, kadınlarıyla yürüyeceğiz. Çünkü Vanlı kardeşlerimizi, Van'ın gençlerini, kadınlarını bugüne kadar çok denediler. Bu medeniyet beşiği toprakları, bu coğrafyanın yiğit insanlarını çok kez tuzağa düşürmeye çalıştılar. Ama Van'ın cefakar, vefakar, kahraman insanları onların oyunlarına, hilesine hiç bir zaman kanmadı. Bu yüzden diyoruz ki; Van'ımız, herşeyimiz, canımız her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de Van'ın yarınları için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya, inşa etmeye devam edeceğiz. Ak Parti demek, Recep Tayyip Erdoğan demektir, üretmek, taş üstüne taş koymak, inşa etmek, sevgi, merhamet, şefkat ve kardeşlik demektir. Birilerinin nefret söylemlerine inat sevgiyi getireceğiz. Onların ayrılıkçı, bölücü tavırlarına inat dayanışmayı, beraberliği göstereceğiz. Onların imha edici, yıkıcı tavırlarına inat daha çok inşa edeceğiz." dedi.'VAN'IN 15 NOKTASINA SEMT SAHALARI KURACAĞIZ'Van'ın gençleriyle, kadınlarıyma çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, o yüzden burada nice bilim adamları, sanatkarları ve sporcuları yetiştirmeye hedeflediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizler Van'ın gençleri ve kadınları için çok ciddi bir spor seferberliğini başlatıyoruz. Van'da sporu yaygınlaştıracağız. Bunun da tek yolu, yerel yönetimlerle işbirliği. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanız Recep Tayyip Erdoğan sporu ve sporcuyu çok seven birisi. Son 17 yılda Cumhurbaşkanrımızın önderliğinde, onun güçlü vizyonuyla ülkemizde çok ciddi spor tesisleşmesi gerçekleşti. Türkiyemizin bir ucundan diğer ucuna kadar, hemen hemen her bölgede en yeni ve en kaliteli spor tesisleri bizde. Avrupa ile kıyasladığımızda. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tesisleri daha da arttırarak, Van'daki spor eksikliklerini bir yıl içerisinde giderme sözü veriyorum. Bizler spor tesislerini, sizlerin yaşadığı çok yakın yerlere inşa edeceğiz. Şu an Van'ın 15 ayrı noktasını tespit ettik. Bu noktalarda futbol, voleybol basketbol alanlarının olduğu semt sahalarımızı bir yıl içerisinde sizin hizmetine sunacağız. Bunun yanında bizim bir projemiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Bunun için evlerinize yakın mesafede semt havuzları, butik havuzlar inşa edeceğiz. Van'ın 4 ayrı noktasına kapalı tenis kordo inşa edeceğiz. Burada şampiyon tenisçiler yetiştireceğiz."'İNSANLARIMIZIN GÖNÜLLERİNİ DELİK, DEŞİK ETTİLER'Bölgenin beldelerini, şehirlerini ve temiz insanının, o temiz duygularını istismar edildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Aldıkları oylarla, aydıkları yetkiyle maalesef inşa edeceklerine, imha etmeye seçtiler. Yapacaklarına yakmayı tercih ettiler. Yol yapacakları yerde çukur kazdılar. Sadece yolları çukurlarla donatmadılar. Delik, deşik ettikleri yolların yanında bu gönlü temiz insanların gönüllerini delik, deşik ettiler. Biz inşallah 31 Mart'ta bu gönlümüzü yakan, ciğerimizi yakan, canlara kıyan o odaklara hep birlikte dik durarak, beraber durarak yeter artık. Yeter diyeceğiz. Bundan sonra zaman üretme zamanıdır, inşa etme zamadır diyeceğiz, bir ve bareber olma zamanıdır diyeceğiz.Onların bölücü, ayrıştırıcı söylemlerini artık bir kenara hep birlikte dağıtacağız. Sadece onlara değil bu mesajımız. Onların işbirliği yaptığı yurtdışı ile bağlantılı tüm odaklara inşallah Van'ın bu güçlü haykırışını çok, ama çok güçlü bir şekilde duyurmamız lazım. Vanlı kardeşlerimin 31 Mart günü sandıkların gümbür, gümbür ortaya çıkmasıyla, sonuçların açıklanmasıyla sadece Ankara 'dan değil, dünyanın her noktasından duyulacağına inanıyorum. Bunun için 31 Mart gününe kadar el ele, gönül gönül vermek zorundayız. Van'ın şehir stadı bizim için vazgeçilmez bir proje. 