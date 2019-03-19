Dha Yurt Bülteni - 23

Kaynak: DHA

Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (5)ALANYA'DA SEÇİM OFİSİ AÇILIŞINA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Bakan Soylu'ya AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkan Adayı MHP'li Adem Murat Yücel ile her iki partinin il ve ilçe teşkilat başkanları eşlik etti.'DÜNYANIN EN KIYMETLİ TOPRAKLARINDA YAŞIYORUZ'Yoğunluğundan dolayı programa geç katılan Bakan Soylu, vatandaşlardan geç kaldığı için helallik isteyerek konuşmasına başladı. Türkiye'nin coğrafi olarak değerli bir konumda olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Siz de ben de biliyoruz ki biz dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamak isteyen, bu toprakları yönetmek isteyen, bu topraklarda bizim güçlü olmamızı istemeyen o kadarları var ki, yıllardır bu dünyanın en kıymetli topraklarına göz koyanlar var. Bize bu dünyada sıkıntı çektirenler yarına umutla bakmamızı engellemek isteyenler var. Değerlerimize, kutsallarımızı el atmaya çalışanlar var" dedi.'BİZİ HEP BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER'Türkiye üzerine farklı hesaplar yapıldığını belirten Soylu, "Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle ekonomi düşmanları ile Türkiye'yi darboğaz etmek isteyenler var. Yıllardır bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. 1960, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe. Bizi hep birbirimize düşürmek istediler. Bize Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak, 'ha' diyerek terbiye etmeye çalıştılar" diye konuştu.'TEVGAH ÇOK AÇIK'Yerel seçimlerde diğer partilerin değişik planlar içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle dedi:"Şimdiki oyunları başka. 299 HDP-PKK'lıyı 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin listelerinden belediye meclis üyesi yapacaklar, 299 kişi. Ben bunu söylüyorum, adam oradan bana diyor ki, 'İçişleri Bakanı az söylemiş. Biz 300'ün üzerinden isim verdik.' Bu adam kim, Sezai Temelli diye bir adam. Yüzünde meymenet yok. HDP'nin Eş Başkanı adam diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da MHP, AK Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Batı'da verilen oylar ne olacak, Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak, destek verecek' diyor. Bununla da yetinmiyor İstanbul'daki İmamoğlu, Ankara'daki Mansur Yavaş sen bizim oylarımızla kazanacaksın. Biz bu alacaklarımızı seçim sonunda sizden alacağız' diyor. Tezgah çok açık. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi tekrar satıyor. Türkiye'nin huzurunu, geleceğini. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimiz de var, görüyorlar. Buralarda 24 saat huzur var. Bir anne Alanya'da gecenin bir saatinde komşusuna rahat gidip gelebiliyorsa, Güneydoğu'da da bunu yapabilecek potansiyele sahip. PKK'nın korkusu, bunu yapacak, şunu yapacak, gelip haraç alacak. Burunlarını çıkarttırmıyoruz, burunlarını."Bakan Soylu, ardından kent merkezindeki Rixos Downtown Otel'de taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafına seslenen Bakan Soylu, Yeni Zelanda'da camiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuştu. Katliamı 'vahşice' olarak niteleyen Soylu, "Bizim Çanakkale'de düşman olarak tarif ettiğimiz, bizi öldürmeye gelen insanlara bile yapmadığımız bir muameleyi, camide dua eden sivillere reva gördüler. Oysa biz onların yaralılarını sırtımızda taşımıştık" dedi. Dünya ülkelerinin teknoloji olarak bizden ileri olduğunu ifade eden Soylu, medeniyet değerleri anlamında, merhamet teknolojisi anlamında Türkiye'nin çok gerisinde olduklarını söyledi.İsim vermeden eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Hala kendi medeniyetiyle barışık olmayan hala nereye ait olduğunu bilemeyen suret-i hak'tan görünüp hala bize ait değerleri hedef alan zihniyetlerin varlığını da maalesef bugünkü törenlerde tekrar görmüş olduk. Yeni Zelanda'daki saldırıdan 'Müslümanlar kendisine ders çıkarsın' diyecek kadar kıblesini şaşırması bir yana, bugün de Çanakkale şehitleri vesilesiyle konuşurken 'Şehitler arasında ayrımcılık yapılıyor' diye ölçüsüz, hadsiz, bilgisiz, bizatihi ayrıştırıcı sözler söylemiş ve bu bizi üzmüştür."'50 GRAMLIK OY PUSULASI İLE AYAKTA DURUYORUZ'Seçimlere değinen Bakan Soylu, Türkiye'deki 1946 ve 1982'deki 2 seçim dışında hiçbir seçimde şaibe olmadığını söyledi. ABD'de Başkanlık seçimlerinde şaibe olduğuna dikkat çeken Soylu, "Eğer bugün ayakta duruyorsak 50 gramlık oy pusulası sayesinde ayakta duruyoruz. 28 Şubat'ta bu ülkenin değerlerine ve kutsallarına darbe yapıldı. Millet 3 Kasım'da Tayyip Erdoğan'a ülkeyi teslim etti. Millet hükümet sistemini değiştirdi" dedi.'SON 6 AYDIR ARIYORUZ AMA TERÖRİST BULAMIYORUZ'Terörle mücadelede gelinen noktayı da değinen Bakan Soylu, "Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Bahar operasyonları, yaz operasyonları, kış operasyonları yapıyoruz. Bunu yapacak kabiliyete sahibiz. Murat Karayılan'a içerisinde zehirli kurşun olan 4 silah neden veriyorlar. ABD'li generaller neden Kandil'e gelip gidiyor? Nereye özgürlük getirdiler dünyada? Hiçbir yere. Doğu'da Güneydoğu'da artık 24 saat huzur var. İnsanlar memleketlerine artık rahat bir şekilde gidebiliyor. Terör baskısından uzak bir şekilde" diye konuştu.Bakan Soylu, toplantının sona ermesinin ardından beraberindekilerle birlikte vatandaşlara hitap etmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (1)--------------------------------Alandan görüntü-Soylu' nun konuşmasıHaber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (2)-------------------------------Toplantı detayBakan Soylu'nun vatandaşlarla skonuşmasıSelfie çekilmesiBakan Soylu'nun konuşmasıHaber-Kamera: Engin ANAK - Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)FABRİKA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde Etimaden işletmelerine ait sülfürik asit fabrikasının temel atma törenlerine katıldı. Programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetinerenler ve Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer de katıldı.Emet Bor İşletmesindeki temel atma töreninde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin 300 yıllık bor ihtiyacını sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bizler artık bor madenini ham madde olarak satmıyoruz. İşleyecek alt yapı teknolojisiyle ürünler geliştirerek satış sağlıyoruz. Bor işlendikçe değer kazanan bir madenimiz. Neden bu zenginlikten milletimizi mağdur edelim dedik. Yeni vizyonumuz geleneksel bor üretiminden, ileri teknoloji bor ürünleri üretmek olacak. 413 milyon liraya mal olacak sülfürik asit tesisimizle bora katma değer katacağız. Üreteceğimiz buhar ve elektrikle daha düşük maliyetle ürün elde edeceğiz. Dolaylı ve dolaysız 200'den fazla istihdam ile Emet kazanacak, Kütahya kazanacak, ülkemiz kazanacak. Borlu deterjan üretiminde buradan tüm ülkemize teşekkür etmek istiyorum. Borlu deterjan üretimimiz halkımızın talebi ve destekleri ile kapasite artırımına gitmektedir" diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte fabrikanın temelini attı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Dönmez'in karşılanması-Protokol konuşmaları-Bakan Dönmez'in konuşması-Temel atma töreni-Genel görüntülerHaber-Kamera: Ercan KOLKU/ EMET(Kütahya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================MHP'li Akçay Çukurca'yı ziyaret ettiMİLLİYETÇİ Harekat Partisi Manisa Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay Hakkari'nin Çukurca ilçesi'nde esnafları ziyaret etti.MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Çukurca Belediyesi'ne geçerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yla bir süre görüştü. Akçay daha sonra MHP İlçe Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akçay, 31 Mart yerel seçimleri için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek şöyle konuştu:İnşallah 31 Mart itibariyle de Hakkari'de gerek il, gerek ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı başarılı bir netice elde etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yerel yönetimler fevkalade önem kazanmıştır. Gerek bütçeleri ile gerekse yapacaklar hizmetlerle bir beldeyi daha medeni imkanlara, vatandaşımıza daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çok önemli hizmetler yapacaklardır. Biz de Ensar Dündar kardeşimizde bu çalışmaları en iyi şekilde yerine getirecektir. Biliyorsunuz biz yöneticilere genelde üç şey teslim edilir. Bütün yönetimler ve yöneticileri için geçerlidir bu. Belediye başkanları da yine aynı şekildedir. İş emanet edilir, para emanet edilir ve insan emanet edilir. Bunu da en iyi şekilde yerine getirecektir arkadaşlarımız. Bütün Çukurcalı ve Hakkarili vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye ve destek olmaya davet ediyorum.Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası, milletin refahı ve huzuru için kenetlenmenin adı olduğunu belirten Akçay, Buna karşılık karşımızda oluşan ittifaka biz zillet ittifakı diyoruz. Neden zillet ittifakı diyoruz Bu ittifak dikkat ederseniz kendileri CHP, HDP, İyi Parti, SP, yiğitçe, mertçe ortaya çıkıp da ellerini kenetleyip milletin huzurunu çıkamıyorlar. Birbirlerinden utanıyorlar, birbirlerine mahçuplar, ezikler. Birisi bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor. Fakat bu söylemlere baktığımızda bilhassa HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temlli'nin lafları bu zillet ittifakının gerçek amacını ve niyetini de ortaya koyuyor. Milletin huzuru, refahı, güvenliği için, geleceği için, istikbali için, bekası için en küçük bir sözleri yok. Varsa yoksa işte iktidar düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerine bir siyaset oluşturmuşlar. Bunun ne kendilerine bir faydası var, ne memlekete bir faydası var, kimseye de faydası yok, zararı var. dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------Esnaf ziyareti-Cumhur ittifakı temsilcileriyle görüşme-Kaymakamlık görüşme-Partililerler görüşme-Akçay'ın konuşması-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Serdar KARA/ ÇUKURCA(Hakkari),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandıADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacayla yanındaki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Ehliyetinin bulunmadığı ve alkol aldığı için kaçtığını söyleyen sürücü Süphan A.'nın yapılan kontrolünde 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi.Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 FCD 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklardan Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, daha sonra tekrar Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin takibinden kurtulamayan sürücü, ardından Kıyı Boyu Caddesi'ne çıkıp, kaçmayı sürdürdü. Öğretmenler Bulvarı'na yaklaştığı sırada otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çarpıp, aracın sol ön lastiğini parçaladı. Daha fazla uzaklaşamayan sürücü, Yeşiloba Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte aracı terk edip, yaya olarak kaçmak istedi ancak bölgeyi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde adının Süphan A. olduğu belirlenen sürücü, ehliyetsiz ve alkollü olduğunu için kaçtığını belirtip, pişman olmadığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, 0,61 promil alkollü olduğu belirlenen Süphan A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten suçundan işlem yapıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------Otomobil ve polis araçlarından görüntüPolislerin otomobilde inceleme yapmasıOtomobil parçalanan sağ ön lastiğiPolisin nezaretindeki sürücüSürücü ve arkadaşından görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================Seyir halindeki otomobil, alev alev yandıADANA'da seyir halindeyken motor aksamından alev alıp yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.Saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil, Adana Şehir Hastanesi'nin önüne geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili, sağa çekip, araçtan Menendiz, durumu itfaiyeye bildirdi. Motor bölümü ve şoför mahalli tamamen yanan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Otoombilin yanma anıİtfaiye araçlarının gelişiİtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesiHaber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================Çanakkale s¸ehitleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anıldı18 MART Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programı ile Çanakkale şehitleri anıldı.Cumhurbaşkanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Erol Parlak'ın ve Anlatıcı Metin Yazarlığını Prof. İskender Pala'nın üstlendiği 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programı ile izleyiciler Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, sanatçı ve akademisyen Prof. Erol Parlak tarafından, şehitleri anmak ve zaman içinde çoğu kaybolmuş Çanakkale eserlerini gün yüzüne çıkartmak amacıyla üç yıllık araştırmalar sonucunda hazırlanan 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programında 13 eser; Şef İskender Ozan Toprak'ın yönetimindeki 35 kişilik orkestra ile yine Prof. Erol Parlak ve solistler Elif Buse Doğan, Fındık Buse Katılmış, Neşe Demir, Erhan Uslu, Servet Devran, Yeşim Köksal tarafından seslendirildi.Programında Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenerek günümüze ulaşmış halk şiirleri ile Faruk Nafiz Çamlıbel, Ali Osman Atak, Fuat Fidan ve Prof. Erol Parlak'ın kişisel şiirleri üzerine Prof. Erol Parlak tarafından bestelenmiş 'Uyan Mehmet', 'Çanakkale Destanı', 'Çanakkale Derler Yeşil Söğütlü', 'Nişanlı Ağıtı', 'Ağlamasın Anam', 'Çanakkale Nerede?', 'Vazgeç Ölüm', 'Hatça Ana Ağıtı', 'Ağlamasın Anam' gibi 10 yeni eserin yanı sıra; 'Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı' ağıtı Elif Buse Doğan tarafından Arnavutça ve 'Hüseyin Lavo' türküsü Servet Devran tarafından Kürtçe seslendirildi.Çanakkale Türküsü ile duygu dolu anların yaşandığı programa Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün katıldı.Haber: ANKARA,===================EGM: Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildiEMNİYET Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız' başlığıyla son üç gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen 'Sokak' operasyonları hakkında bilgi verdi. Açıklamada 43 ilde uyuşturucu üretimi ile satıcılarına yönelik düzenlenen 'Sokak' operasyonları sonucunda 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde, 20 bin 750 adet uyuşturucu hap, 22 adet tabanca, 320 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve 19 bin 75 TL para ele geçirildiği belirtildi.Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,==================Tekirdağ'da otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde Kapaklı-Saray yolunun karayolu Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı istikametine giden Emrah Ergenç yönetimindeki 54 BP 189 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin merdivenlerine çarptı. Şiddetli çarpmada sürücü Emrah Ergenç ile yanında bulunan D.Ç., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber: Şenol AKSOY/ KAPAKLI(Tekirdağ),==================TTK kurtarma ekibi İstanbul'daki defineciler için yola çıktıTÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişiden 2'si dışarı çıkamadı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı. Zonguldak'ta bulunan TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1 mühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisinden oluşan 9 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a yola çıktı.Haber: ZONGULDAK,======================