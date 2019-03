Dha Yurt Bülteni - 23

Kaynak: DHA

Kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)KONYA'da, yolcu taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 30'uncu kilometresinde Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e yolcu taşıyan Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı minibüs, iddiaya göre geri manevra yapan İbrahim Gökçebay yönetimindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kocabaş ve 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Gökçebay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yerinden detay-Minibüs ve kamyondan detay-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi-Genel ve detayHaber-Kamera: İsmail AKKAYA- Muhammed SIDAL/ KONYA,=========================Narenciye paketleme tesisinin deposunda korkutan yangın (2)ADANA'da ber narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Yangında, plastik meyve kasalarının bulunduğu yaklaşık 3 bin metrekarelik deponun çatısı çökerken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karata Yolu üzerindeki bir narenciye paketleme tesisinin deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören tesis çalışanları, kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede 3 bin metrekarelik depoyu sardı. Plastik ve tahta narenciye kasalarının bulunduğu depodaki alevlere 5 itfaiye aracı ve 3 tanker ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.Depodaki alevlere köpük sıkılarak soğutma çalışmasına devam edilirken, yangında yaralanan işçinin bulunmadığı belirtildi. Çevredeki diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alınan yangın, tesiste büyük çapta maddi hasara yolaçtı. Yangının kesin çıkış nedeni, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemede belli olacağı belirtildi.Ekiplerin, yangın alanındaki çalışması devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------İtfaiyenin müdahalesiAlevlerden görüntüEkiplerden görüntüHavadan görüntü (yakındaki bir tepeden)Çöten çatıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Can ÇELİK/ ADANA,============================Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüşMUŞ'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin minibüse sığdırılması için minibüsün koltuklarının söküldüğü görüldü.Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 30 Afganistan, 4 Somali, 4 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerince Varto- Muş karayolu üzerinde yapılan yol kontörülünde durduruldu. Koltukları olmayan bir minibüse sığdırılan 40 göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı.Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Göçmenlerden biri, kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar dolayında ödeme yaptığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Şehirden görüntüEmniyetten görüntüMinibüsten görüntüGöçmenlerde görüntüOtobüse binerkenGöçmenlerle röp.Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO(Muş),=======================Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlarCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen mitingde AK Parti'nin kazanmaması için meşru olmayan yollara tevessül edildiğini, kulağına kirli haberler geldiğini belirterek, "Şunu bilin; bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Bu davayı satanlar kusura bakmasınlar biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip ondan sonra oradan saf dağıtanlardan değiliz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere öğleden sonra Adıyaman'a geldi. Havaalanından otobüsle miting alanına hareket eden Erdoğan, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Bazı noktalarda durarak vatandaşlarla selamlaşarak sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.'MEYDANLARA SIĞMAYAN SEVDANIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'Sakarya Caddesi üzerindeki miting alanında platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık ile birlikte çalınan 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısına eşlik etti. Milletin adamı ve milletin partisini her zaman bağrına bastığı için Adıyamanlılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhabbetiniz için meydanlara sığmayan sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum. Şu alana bak, şu ihtişama, şu coşkuya bak. Az önce resmi rakamı aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var. Fakat havaalanından gelirken bir bu kadar da yollarda var. Demek ki Adıyaman kararını verdi" dedi.24 Haziran öncesi kente geldiğini ve seçimlerde kendisine ve partisine rekor destek verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bizi mahcup etmediniz, bu davayı tümsekte koymadınız. Öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Rekor oy oranıyla bu kardeşinize, partinize sahip çıktınız. Yüzde 67.4 ile şahsımla 'durmak yok Cumhurbaşkanlığında göreve devam' dediniz. Yüzde 55,1 ile milletin partisini, partinizi zirveye taşıdınız. Türkiye'nin sendelemesini, tökezlemesini özellikle bekleyenlere Adıyamanlılar olarak sandıkta unutamayacakları bir ders verdiniz. Ahde vefalı, sözüne sadık olduğunuzu cümle aleme gösteriniz. Rabbime bana sizin gibi dostlar, sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için hamd ediyorum" diye konuştu.'SANDIK BİZİM NAMUSUMUZDUR'Seçimlere 4 gün kaldığını ve verilecek oylarla ülke ve şehirlerin geleceğine karar verileceğini belirten Erdoğan, şöyle dedi:"İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidecek, oylarımızı kullanacağız. Oylarımızla bir kez daha ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtarları seçmenin yanında çok daha kritik kararlar vereceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını nasıl karşılayacağını da tayin edeceğiz. Unutmayın, sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Sandık, milletimizin bedel ödeyerek, mücadeleler vererek elde ettiği çok önemli bir kazanımdır. Sandık seçimlerde insanlarımızın CHP'nin faşist, baskıcı zihniyetinden söke söke aldığı bir haktır. Bakmayın siz CHP'nin 'bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' demesine. Hak ve özgürlük mücadelesinin sandıkta başarıya ulaşmasında merhum Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüşdü Zorlu'nun o sandıkta hakkı vardır. O sandıkta Mamak'ta tek tek tırnakları sökülen koç yiğitlerin çığlığı vardır. O sandıkta cuntacıların astığı delikanlıların vebali var ve hesabını verecekler. 22 yaşında körpe bir fidanken darbecilerin dar ağacına gönderdiği şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nun hakkı var. O sandıkta ömrünü memlekete adayan rahmetli Özal'ın, Erbakan hocamızın hakkı var. 28 Şubat döneminde milli iradeye leke sürdürmeyen Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin cesareti var."'BİZİM TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİZİM TRENİMİZE BİNEMEYECEKLER'Erdoğan, konuşmasını sürdürürken kalabalıktaki bazı kişilerin Kahta ilçesine daveti üzerine 'Bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı?' diye sordu. Besni'de meşru olmayan şeylere tevessül edildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Şunu bilin; bizim trenden inenler bir daha bizim trenimize binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Zira şurada on binler niçin duruyor? Bu on binler neyin mücadelesini veriyor. Kendi makam ve mevkileri için af edersiniz bu davayı satanlar kusura bakmasınlar. Biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip ondan sonra oradan saf dağıtanlardan değiliz. Kardeşlerim, biz buralara durup dururken gelmedik. Gökten zembille buralara inmedik, tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik. Eğer milletim bugün Adıyaman'ın tüm ilçelerinde, beldelerinde bu kardeşine sahip çıkıyorsa, bu evladına sahip çıkıyorsa bunun bir sebebi var. Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen ne diyor; 'başörtüsü sorununu biz çözdük, ben çözdüm' diyor. Sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, sonra senin milletvekilin oldu. Sen kimi aldatıyorsun. O ikna odalarının sorumlusuydu, kızlarımızın başörtüsüyle bizzat oynadı. Sen kimi aldatıyorsun. Fakat gençler siz daha çok çalışacaksınız. Artık üniversitelerde, okullarda, devlette böyle bir sorun var mı? Daha çok çalışarak başaracaksınız inşallah ve o makamlara siz geleceksiniz. 15 Temmuz gecesi birileri tankların arasından kaçarken kimdi o? Bay Kemal saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na iniyor ve FETÖ'cüler alıyor, tankların arasından geçirip Bakırköy Belediyesi'ne gönderiyor. 01.15 ben iniyorum bana diyorlar ki '2 saat önce Bay Kemal geçti.' Ama bu adam ne diyordu; 'darbe yapılırsa tankların önüne önce ben çıkarım.' Bu var ya bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Ama ne yazık ki benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyor anlamak mümkün değil. O sandıkta azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen meşru zeminden ayrılmayan sessiz çoğunluğun hakkı var. 31 Mart'ta omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz."'DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ'Adıyamanlı vatandaşlardan İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan hemşerilerini arayarak AK Parti adaylarına destek istemeleri çağrısında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bunlara 31 Mart'ta sandıkta bir Osmanlı tokadı atmamız lazım. 31 Mart'ta evlatlarımızın ellerinden tutup bizden öncekilere minnet borcumuzu ödemek üzere hep beraber sandıklara koşacağız. 82 milyon olarak o sandığın hakkını verecek, rekor oy oranlarıyla demokrasimize sahip çıkacağız. Mısır'da 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın iki yüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz. İşte 31 Mart bunun için önemli. Her fırsatta Türkiye'ye hak, hukuk dersi vermeye yeltenen terör sevicilere hadlerini bildirmeye hazır mıyız? Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz? Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle korkutacağını sanan vesayetçilere 'Yeter söz de, karar da milletin' diyecek miyiz? İstanbul'un ortasında ezanımıza edepsizlik eden marjinallere, kongrelerinde bayrağımızı asmayan bölücülere, sandıkta gereken dersi verecek miyiz? CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı, diğerleri orada, Bay Kemal de orada. Bay Kemal'e sorsan der ki; 'böyle bir şey yok' İspatlarım ha. Burada hepsi kayıtlarda. Onlar İstiklal Marşı okuyor ama adayı İstiklal Marşı okumadı. 16 bin 500 kilometre öteden bize tehditler savuran katillere 82 milyon olarak seçim sandığında hep birlikte gereken hesabı soracağız."'SİZİ ÜZEN BİZİ, BENİ ÜZMÜŞ DEMEKTİR'Son 26 gün içerisinde 56 il ve 24 ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, gittikleri her yerde kardeşliği yücelttiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:"Soğuk-sıcak, kar-tipi demeden, ayaza ve yağmura aldırmadan, illerimiz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Milletimizle yüz yüze hasbi hal ederek, onların taleplerini, eleştirilerini, mesajlarını bizden beklentilerini tek tek not alıyoruz. Tüm insanlarımızla dertleşiyoruz. Teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla, STK'larımızla istişareler yapıyoruz. Şunu unutmayın sizi üzen bizi üzmüş demektir. Sizi üzen beni üzmüş demektir. Sizin gönlünüzü kıran bizi yaralamış demektir. Size hürmetsizlik eden bize, milli iradeye hürmetsizlik yapıyor demektir. Bu dava milletin davasıdır, millete hizmet davasıdır. Bugüne kadar sizin rotanız dışında sizin belirlediğiniz istikamet dışında başka yollara sapmadık, bundan sonra da sapmayız."'SİZİN İSTEKLERİNİZİ BİZ EMİR, TALİMAT TELAKKİ EDERİZ'Dün 9 genç kızın yazdığı bir mektup aldığını, 56 hatmi şerif ile 150 kadar Yasin'i şerif okuduklarını anlatan Erdoğan, "Bu nedir bu? Bu dertli olmak değil mi? Bu bir aşk, bu bir heyecan. Ne yapıyor, Cumhurbaşkanını manen teşvik ediyor. Elhamdülillah. Sizin isteklerinizi biz emir, talimat telakki ederiz. Boynumuzun borcu bilip, ona göre davranıyoruz. Bize 17 yıldır Türkiye'ye hizmet etme, bu millete hizmetkar olma onurunu tattıran 82 milyon gönlünü ferah tutsun. Bu ten bu canda olduğu müddetçe bizim rotamızı siz çizeceksiniz, pusulamızı siz tayin edeceksiniz" dedi.'YALAN HÜCRELERİNE SİNMİŞ'Konuşmasında miting alanında bulunan dev ekranda Adıyaman'a yapılan hizmetlerin yer aldığı videoyu izlettirerek devam eden Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:"Ziya paşa ne diyor; 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay Kemal bak biz sadece Adıyaman'da yaptıklarımızı ben sana dev ekranda gösteriyorum. Laf ola beri gele yok. Senin bir defa hücrelerine sinmiş, yalan, yalan, yalan. İftira, iftira, iftira. Bu adamın başka bir meziyeti yok zaten. Şimdi 31 Mart'ta sandıklardan bir tokat daha yiyecek. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; siz bu adamdan kurtulmak istemiyor musunuz? Gelin 31 Mart'ta bu kararınızı verin. Bakınız, bana ve aileme iftiralar attı. Geldi Meclis'e kağıtları böyle salladı. Dava açtım. Şu anda Yargıtay safhasında. İlk derecede davaları ailece kazandık. 2,5 milyon şimdi Yargıtay bunu onadığı takdirde Bay Kemal'den gelecek parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. İyi değil mi? Şimdi bu parayı Bay Kemal kendisi veremiyor. Yardım sandığı kurdu, milletvekilleri 5'er bin lira veriyor. Diğerleri için de aynı yola başvurduk, onlar da kuracak. Şimdi bir hanımefendi var ona da 250 bin liralık dava açtım. Hangisi olursa olsun, hepsine dava. Gelen parayı da Mehmetçik Vakfı'na."'BESNİ'DE ÇEVRİLEN OYUNLARIN SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ'Adıyaman'a AK Parti iktidarlarında 16 katrilyonluk yatırım yapıldığını anlatan Erdoğan, bu sırada alandan kendisini Besni ilçesine davet edenlere dönerek, "Özellikle siz şimdi beni Besni'ye davet ediyorsunuz. Besni'de kulağıma maalesef kirli şeyler, kirli haberler geliyor. Buna üzüldüm. İnşallah Besni'de, Besnili kardeşlerim oradaki çevrilen bu çirkin, kirli oyunları sandıkta evel Allah düzeltecek ve biz de inşallah bu oyunu oynayanlara sandıkta bunun hesabını sizlerle bunu soracağız. Onun için çok çalışacağız. Çünkü benim halkımın, benim Besnili kardeşimin iradesi parayla satın alınamaz. Onu parayla satın almaya çalışanlar da bunun hesabını verecek. Ne nedir bunları biliyoruz. Allah aşkına şu anda AK Parti'de yer bulamayan, AK Parti'den aday olamayanlar nereye gidiyor? Malum; ya İP'ye gidiyor, ya SİP'ye gidiyor öyle mi? Şimdi bunlardan inşallah sizler pazar günü hesabını soracaksınız. Çünkü, Adıyaman ilçelerinde özellikle birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri kazanmış bir ilimiz ve bunu yine yapacaksınız" diye konuştu.Adıyaman'ın ticaretinde önemli bir paya sahip olan tütün konusunu istismar edenler ve halkı aldatmak isteyenler olduğunu duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir olmayacaktır. Meclis'imizde yasal düzenlemeler yapılmıştır, yakında bu işi yönetmelikler çıkarak kökten çözeme kavuşturacağız. Adıyaman adeta bir açık hava müzesi ve burası için 10 milyon Avroluk bir yatırım gerçekleştireceğiz" dedi.'ÜLKEMİZİ DEVLER LİGİNE YÜKSELTECEK PROJELERİ KARALAYIP, KÖTÜLEDİLER'AK Parti'nin çalıştığı sırada CHP'nin başını çektiği muhalefetin kendilerini engellemeye çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar sadece engellemenin, yokuşa sürmenin, yargı kararlarıyla mani olmanın mücadelesini verdiler. Bu ülkede bunların dikili ağaçları olmadığı gibi hizmet götürmemizi sabote etmeye kalktılar. Esersizlik siyasetiyle, istismar siyasetiyle, hep pürüz çıkardılar. Ülkemizi devler ligine yükseltecek projeleri karalayıp, kötülediler. Millet, memleket düşmanlarıyla el ele verip iftira kampanyalarıyla Türkiye'yi paçasından aşağı çektiler. Yasakları savunan darbecilerden medet umar, bir gecede 251 insanımızın kanını döken FETÖ alçaklarından medet uman bir muhalefete başka nerede bulunur? 3-5 oy için bölücülerin siyasi uzantılarıyla pazarlık masasına oturan muhalefete başka hangi ülkede rastlanır" diye konuştu.'DEFOL KÜRDİSTAN'A GİT'Konuşmasında, daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin İstanbul ve Ankara yerel seçimlerine ilişkin bir TV kanalı ile Meclis'te yaptığı konuşmaları ekrandan kalabalığa dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu adam Kürt değil biliyor musunuz? Ama bu adam ne idiği belirsiz. Bu adam benim Kürt kardeşlerimi istismar ederek oradan rant elde ediyor. Ne diyor? Kürdistan. Şimdi soruyorum ben Adıyamanlı kardeşlerime: Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara'mız var. Ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Ha, Irak'ın kuzeyinde var. Eğer sen çok seviyorsan defol git oraya. Seninle beraber gelecekler varsa onları da yanına al, beraber gidin orada yaşayın. Siz bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, buna gücünüz yetmeyecek. Bu tehdit dilini, bu küstahlığı benim Kürt kardeşlerim sineye çeker mi? Bunlar kim oluyor da benim Kürt kardeşlerimin oyunu CHP'ye, adı iyi ama kendisi karışık bir partiye pazarlayabilir? Bunlar kim oluyor ana muhalefetin İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını bu şekilde tehdit edebiliyor. Buna rağmen ne CHP, ne hanımdan, ne Saadet'ten tepki yükselmiyor. Hiçbiri hakareti, tehdidi üzerine almıyor. Kendi izzeti nefsini korumayan bu milleti koruyabilir mi? Siyaset darbecilere alkış tutanların değil, demokrasiye canı pahasına sahip çıkanların işidir. Siyaset Türkiye'nin IMF kapılarında süründürenlerin işi değildir. IMF'ye bunlar kucak açtı 23,5 milyar dolar borçlandılar biz sıfırladık. Siyaset beyaz kefeni giyerek millete hizmet edenlerin işidir. Biz böyle bir siyasetçi işte böyle bir devlet adamı olmanın gayreti içerisindeyiz. Sizlerin emanetine leke sürdürmemenin çabasındayız. Ömrümüzce de bu milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz, bunun için 31 Mart'ta sizlerden güçlü destek bekliyorum."Erdoğan, konuşmasının sonunda daha önce kendi partilerinde yer alan ama şimdilerde başka partilere geçenler olduğunu belirterek, "Unutmayın taş yerinde ağırdır. Millete hizmet etmeye talip olup, milletin yeminli düşmanlarıyla yol yürünemez. Terör örgütü mensuplarıyla el ele, omuz omuza, kol kola yürüyenlerle yol yürünmez. Maksat hizmetse bunun yeri AK Parti'dir. Çünkü yaparsa AK Parti yapar. Böyle bir anlayışın AK Parti'de yeri yoktur" dedi.'Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak' vurgusuyla Rabia'yı hatırlatan Erdoğan, konuşmasının sonunda pazar günkü seçimler için AK Parti adaylarına destek istedi.OKUL AÇILIŞINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu yaptıran hayırseverler Hasan Taşar'a teşekkür etti. Açılışın ardından okulu gezen Erdoğan öğrenciler ile birlikte sıralara oturarak fotoğraf çektirdikten sonra, tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazarak altına imzasını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Mitingden detaylar-Erdoğan'ın konuşması+++-Aktüel görüntülerHaber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Mahir ALAN/ ADIYAMAN,===========================Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TANITTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyaretleri kapsamında geldiği Alaşehir ilçesinde Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak seri üretime hazır olan elektrikli traktörü slayt gösterisiyle halka tanıttı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salihli ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektör Buluşması programının ardından Alaşehir ilçesine geçti. Bakan Pakdemirli ilk olarak TARİŞ'e geçerek işçilerle bir araya geldi. Alaşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Alaşehir 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Bakan Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak'a destek istedi. Bakan Pakdemirli, burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesini açıkladı.'SERİ ÜRETİME HAZIR'Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak üretilen traktörü Alaşehir mitinginde tanıtan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hazırladığımız ancak gizli tuttuğumuz bir projemiz vardı. Alaşehir'deki bu coşkuyu heyecanı görünce ben buradan göstereyim istedim. 4 tondan fazla bir su tankını çekiyor. Bu traktör dünya da bir ilk. Yerli ve milli. Tamamen elektrikle çalışıyor. Günlük 7 liralık şarjla akşama kadar toplam 8 saat çalışacak bu traktör. Prototofimiz seri üretime hazır. Traktörde debriyaj yok. Seri üretime geçelim ilk çıkan traktörü de Alaşehir'de kullanacağız. Yani hep ne diyoruz, onlar konuşur biz yaparız. Son derece ekonomik olacak ve artık çiftçimizin mazot derdi bitecek. Çiftçilerimizin dertlerini, artan maliyetlerini biliyoruz. Şu seçimi geçelim bütün dertlerinizi hep birlikte çözüyor olacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Pakdemirli'nin miting alanına gelmesi-Bakan Pakdemirli'nin konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,========================Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (EK)BAKAN ERSOY, MARMARİS'TE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamındaki son ziyaretini Marmaris ilçesine yaptı. Helikopter ile Marmaris İlçesi'ne saat 17.40'da gelerek beraberindeki partililerle Yat Limanı'nda işletmeciler ile görüşen Bakan Ersoy, ardından Marmaris Kalesi ve müzesini gezerek inceleme yaptı. Basına kapalı olan bu ziyaretler ardından AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya ait 5 yıldızlı Club Turban Yazıcı Otel'e geçti. Otelin zemin katında yapımı tamamlanan Muğla'nın ilk termal sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Termal sağlık merkezinde incelemeler yapan Bakan Ersoy'a, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı bilgilendirmede bulundu. İlçenin sektörlerinde söz sahibi turizmcileriyle basına kapalı görüşme yapan Ersoy, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı.AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcen, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, İngiltere Marmaris Fahri Konsolosu işadamı Ali Doğan Tugay, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Üdi sanatçı Metin Şentürk, bir televizyon kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan, acente ve otel işletmecilerinden oluşan 1500 kişi katıldı.Yemek ardından sahnede Bakan Ersoy, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı oturarak turizmcilerin görüş ve dileklerini dinledi. Adayların kürsüde konuşmaları ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle ilk kez turizm stratejik sektör haline getirildi. Bu bağlamda Marmaris'ten başlayarak 81 ilde turizm potansiyellerini ortaya çıkartacağız. Bu stratejik sektör haline gelmemiz ardından Türkiye'de ilk defa içinizden birine Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız turizm sektörüne ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Son yıllarda turizmciler olarak ciddi ilerleyiş kaydediyoruz. En önemli olan sürdürülebilir turizmdir. 50 milyon turizm hedefini 70 milyona ve 70 milyara taşımalıyız. Önümüzdeki dönemlerde 70 milyon turist konusunda bir sıkıntı görmüyorum. Zorlanacağımız konu turizmden elde edeceğimiz 70 milyarlık kazançtır. Bu rakamlara ulaşmak için turizm sektörünü 81 ile yaymalı ve potansiyelleri çıkarmalıyız. Turizm de Marmaris biraz daha farklı konumda. Türkiye'de turizmin T'si konuşulmazken Marmaris'te turizm yapılıyordu. Nicelikli turist yanına nitelikli turist birinci hedefimizdir. İkinci hedefimiz ise turizmde sezonu uzatmaktır. Üçüncü olan ve en önemlisi ise sürdürülebilir turizm. Ne zaman herkes turizm sektörüne sahip çıkar işte o zaman herkes kazanır. Özelikle turizm şehirlerinde hedefimiz turisti otellerden dışarı çıkarmaktır. Turisti otele getirip hapishane gibi kapatmak kazandırmaz. Turisti şehre indirdiğimizde taksicisi, çiftçisi ve tüm işletmeler kazanır. Bunu gerçekleştirebilirsek 12 ay turizm yapabiliriz. Bu tek bakanlığımız ile olmaz. Belediyesi ve turizm otoriterleri el birliği vermelidir. Bakanlık olarak tek başımıza başarılabilecek bir konu değildir. Marmaris artık deniz, kum ve güneş üçlüsünden çıkarak gastronomi, sanat, kültür ve uluslar arası organizasyonlarla söz sahibi olmalıdır. Adayımızın projelerini hayata geçirdiğimiz takdirde Marmaris turizmde hak ettiği ekonomik kazancı sağlar. Birçok turizm şehrimizde uluslararası organizasyonların yapılması için sahneler mevcut. Marmaris'te bunu yaptığımız anda farkı sizlerde göreceksiniz. Ben şimdiye kadar gerçekleşmeyecek hiçbir projeyi dinlemedim. Marmaris, artık sürdürülebilir şekilde ileriye götürülmelidir. Turizm Bakanı, turizmci belediye başkanı ve sizlerle bunu başarabiliriz. Bunu biz başaramazsak kimse başaramaz."Açıklamanın ardından basına kapalı olarak yapılan toplantıda, Bakan Ersoy turizimcilerin sorularını yanıtladı. Bu akşamı Marmaris'te geçirecek olan Bakan Ersoy'un yarınki programı hakkında ise bilgi verilmedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Ersoy'un beraberindeki heyet ile Yat Limanı'nda yürümesi-Bakan Ersoy'un Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya ait 5 yıldızlı Club Turban Yazıcı Otel'in termal sağlık tesisinin açılışını yapması-Bakan Ersoy'un turizm sektör temsilcileriyle yemekte buluşması ve açıklamalarıHaber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),==========================Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede buluştuCUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi. MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Konserden görüntüKatılımcılardan görüntüGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=========================Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü (2)İKİ KİŞİ ARANIYORİzmir'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26), otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, ateş açanın bir kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin kim olduğu henüz belirlenemezken, polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Ajlan Emir'in önceden miras kavgası nedeniyle husumetli olduğu, ismi açıklanmayan kuzeni ile onun yakın arkadaşı İ.E. olabileceği üzerinde duruyor. Polis ekipleri, tüfeğin kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için her iki şüpheliyi de yakalama çalışmalarını sürdürüyor.Haber: Davut CAN/ İZMİR,=========================Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı (2)ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan S.K., olayda kullandığı suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı.Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ ÖDEMİS(İzmir),==========================