DHA YURT BÜLTENİ - 23

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maraz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Maraz'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçükten yaralı kurtulan ve sağlık durumu iyi olan Ahmet Maraz'ın ölen Erol Maraz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Maraz'ın göçüğün ardından ocaktan çıkarak yardım istediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ölen madencinin cesedinin morga getirilişi

-Cesedin ambulanstan indirilmesi

-Hastaneden detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Ölen madenci Erol Maraz'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

====================

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1'i ağır, 6 yaralı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti. Bu sırada emniyet şeridinde giden minibüsün, otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kırşehir'e bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan Harun Çakır yönetimindeki 34 GU 8708 plakalı otomobil, yolda hararet yaptı. bunun üzerine çakır, otomobili emniyet şeridine park etti. Bu sırada emniyet şeridinde yol alan Ömür Yücel yönetimindeki 38 FY 271 plakalı minibüs, Çakır ailesinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje sürüklenirken, içerisinde bekleyen Gülizar Selina, İnci Selina, Ece Beray, Elif Lara ve sürücü Harun Çakır ile minibüs sürücüsü Ömür Yücel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı. Yaralılardan Gülizar Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası, Kırıkkale-Kırşehir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol üzerinde trafik önlemi alan polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

--------------------------

Yaralılardan görüntü

Araçlardan görüntü

Araç kuyrukları

Polis ekiplerinin çalışması

Araçların kaldırılması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

===========================

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin milli meselesinde siyasi görüş farkı olmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkan Cüneyt Yüksel'in sahil dolgu alanında düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftara, Şentop'un yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcılar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile çok sayıda kişi katıldı.

İftar programında konuşan Şentop, milli mücadelenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bundan 12 gün kadar önce 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümü Samsun'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm siyasi partilerin genel başkanlarının da katıldığı bir törenle anıldı. Yani 19 Mayıs itibarı ile milli mücadelenin, istiklal mücadelesinin 100. yıl kutlamalarını anma törenlerini başlatmış olduk. Orada verilen görüntü çok güzel bir görüntüydü. Mesele şudur, Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz, farklı görüşlere sahip olabiliriz. Türkiye'ye bunu hep beraber göstermiş olduk, oradaki toplantıda. Tabi önümüzdeki yıl 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü, onunla ilgili bir çok çalışmayı organize ediyoruz. Arkasından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü, 2021'de hemen arkasından nihayetinde de 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. Dolayısıyla çok önemli bir tarihi dönüm noktasından geçiyoruz, önümüzde ki birkaç yıl içerisinde. Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, bir asırlık çınardan bahsediyoruz. Bu bizim hem kökümüzün sağlamlığını, tarihi derinliğini gösteriyor hem de hangi perspektifle bakacağımızı, hep beraber bu süre içerisinde müzakere etme, değerlendirme imkanı bulacağız."

İftar programı sonrası alandan ayrılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kentte bulunan ailesini ziyaret etti.

Görüntü dökümü:

--------------------------

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

==========================

Bakan Dönmez: Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından vazgeçsinler

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'ın hakkını sonuna kadar koruyacaklarını belirterek, "Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler" dedi.

NKONVANSİYONEL TEKNOLOJİ İLE 5 BİN METRE DERİNLİĞE İNİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Dönmez, "İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu; ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz" dedi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Fatih Dönmez, incelemelerinin ardından TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dönmez, "Arkadaşlarım sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğunu tespit ettiler. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum" dedi.

'SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı aramalara değinerek, şunları söyledi:

"Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek. Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz. Millet olarak hep ne diyoruz, 'Biz bitti demeden bitmez.' Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye' diyerek giriştiğimiz hidrokarbon arama ve üretim mücadelemizde hem karada hem denizde tüm hızıyla ilerliyor. Yerli insan gücümüze ve yerli mühendislerimize olan yüksek güvenimizin sonuçlarını, başarılı sondaj operasyonları ve yeni keşiflerle alıyoruz. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek. Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz. Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak, üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman'da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya'da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz. Yine uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmalarını da bu dönemde başlatıyoruz."

'2018 YILINDA REKOR KIRILDI'

Çalışmaların katkısıyla Türkiye Petrolleri'nin 2018'de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığına işaret eden Dönmez, 2018'de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunun kırıldığını dile getirdi. Dönmez, "2019'da ise günlük ortalama petrol üretimimiz yaklaşık 46 bin varil civarında devam ediyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz. Bugün itibarıyla, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimini gerçekleştiriyoruz. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor. Doğal gaz tarafında ise 110'un üzerinde kuyuda doğal gaz üretimi devam ediyor. 2019'un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 33'lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğalgaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz" dedi.

TEMMUZ'DA SONDAJ HAZIR DURUMA GELECEK

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğünü Yavuz'un, Temmuz'da sondaja hazır duruma geleceğini anlatan Dönmez, "Böylece Doğu Akdeniz'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak. Her zaman söylediğimiz gibi bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz'de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk. Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru, refahı ve kalkınması için kullanmak. Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek" diye konuştu.

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "Denizlerimizi derin ya da sığ deniz farkı gözetmeksizin tarıyor ve sondaj faaliyetlerimizi nihayete ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor. İnşallah kuyumuzu Haziran sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz için kurduğumuz hayallerimiz, koyduğumuz hedeflerimiz gerçek olana kadar asla durmayacağız. Hedefimiz bağımsız enerji, gayemiz Güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Bakanın gelişi

-Bakanın gezmesi

-Bakan açıklama

-Bakanın iftara katılması

-İftarda konuşması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ LÜLEBURGÜZ(Kırklareli),

============================

Karamollaoğlu: İstiyoruz ki dertlerimiz sorunlarımız çözülsün

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu partisinin Kahta Belediye Başkanı SP'li İbrahim Yusuf Turanlı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Karamollaoğlu, "İstiyoruz ki dertlerimiz sorunlarımız çözülsün" dedi.

İftar öncesinde konuşan Karamollaoğlu Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Allah'a hamd ediyorum. Çünkü biz ülkemizde her yörede barışı, adaleti, huzurun tesisi için ve bulunduğumuz beldelerde yaşayan insanlarımızın hayatlarının biraz daha rahat olmasını, biraz daha adil davranılması için gayret sarf eden bir inanca sahibiz. İstiyoruz ki dertlerimiz problemlerimiz çözülsün. Komşularımızın, hemşerilerimizin akrabalarımızın problemleri çözülsün. Dertleri derman bulsun. Ülkemizde ve İslam aleminde yaşayan insanlarımız sıkıntılardan kurtulsun. Ama şu anda Yemen'e baktığımızda, Suriye'ye baktığımızda, Araman'a baktığımızda, Libya'ya, Filistin'e baktığımızda her gün birkaç kişinin hayatını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmasını bırakın, susuz ve ilaçsız kaldığına şahit oluyoruz" dedi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Güzel bir günde burada olduklarında dolayı Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bir seçim zamanı geldi geçti. Bu geçen sürede Kahta'mızın sorunlarına el atmaya başladık. Ramazanınızın ve Kadir gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Ramazan Bayramınızın hepinize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kahtalılarla birlikte iftarını açan Karamollaoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Güzel bir günde burada olduklarında dolayı Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bir seçim zamanı geldi geçti. Bu geçen sürede Kahta'mızın sorunlarına el atmaya başladık. Ramazanınızın ve Kadir gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Ramazan Bayramınızın hepinize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kahtalılarla birlikte iftarını açan Karamollaoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

Karamollaoğlu'nun konuşması

- Belediye Başkanı Yusuf Turanlı konuşması

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ KAHTA-ADIYAMAN,

===========================

TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Saatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Otoyoldan görüntüler

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

============================

Siirt Belediyesi önünde unutulan valiz paniği

SİİRT Belediyesi'nin önünde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Siirt Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye önünde şüpheli valizi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, belediyenin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu, şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Çevrede paniğe neden olan valizin patlamasıyla içerisinde kıyafet çıktığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

--------

Şüpheli paketten görüntü

Emniyet ekiplerinin güvenlik önlemleri görüntüsü

Bomba imha ekiplerinden görüntü

Şüpheli paketin patlatılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

==============================

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Cem Büyüktaş'ın kullandığı 42 FD 487 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 Plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Günseven burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan otomobil ve motosikletin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya),

===========================

Bayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde protokol üyeleri D-100 Karayolunda bayram tatili için memleketlerine dönen sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi çocuklarına ise sürücü seyahat karnesi verdi.

Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar son mesai gününün ardından yollara çıktı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi ilçe girişindeki uygulama noktasını ziyaret etti. İlçeden geçen D-100 Karayolundaki uygulamada durdurulan araçların sürücülerine İlçe protokolü yaprak ve üzüm sirkesi, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sürücü seyahat karnesi verdi.

Sürücülerden yorgun şekilde araç kullanmamalarını isteyen Erbaa Kaymakamı Karacan "Bugün 9 günlük bir tatil başlıyor. Malumunuz olduğu üzere bizim de örfümüz adetimiz gereğince de insanlarımız bayram günlerini aileleriyle, anne babasıyla geçirmek için memleketlerine gidiyorlar. Erbaa'da D-100 yolu üzerinde. İstanbul- Van yolu üzerinde. İstanbul-İran üzerinde bir geçiş noktası olduğu için trafik yoğunluğumuz var. Bununla ilgili olarak da sayın belediye başkanımız, başsavcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber hem uygulamaya katılalım hem yola çıkan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim, hem de Erbaa'mızı tanıtıcı ürünleri hediye edelim bayram hediyesi olarak kabul etsinler diye hep beraber böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Yöresel ürünleri vatandaşlara hediye ettiklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Hem vatandaşları uyarıp hem de bayramlarını kutlamak amacıyla buradayız. Hem de coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzü de takdim edelim istedik. İnşallah bu bayram tatili süreci, kazasız belasız şekilde bütün vatandaşlarımız memleketlerine, daha sonra da çalıştıkları şehirlere tekrar dönerler temennisiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Uygulama noktasından görüntü

-Durdurulan araçlara üzüm yaprağı ve sirke verilmesi

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

==============================

Selimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.

Kadir gecesi nedeniyle Edirne ve Selimiye Camii ziyaretçi akınına uğradı. Bulgaristan ve Yunanistan'da Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.

Görüntü dökümü:

----------------------

Selimiye camii

Cami bahçesinden genel

Cami avlusunda namaz kılan kadınlar

Selimiye camii dua edenler

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

=========================

TOGEM-DER'den Adıyaman'da bin kişilik iftar yemeği

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bin kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi. TOGEM-DER Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, "Biz İstanbul'dan TOGEM-DER olarak Samsat ilçesiyle kardeş olmaya geldik" dedi.

TOGEM-DER tarafından, Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu ve Çiçek Köyleri arasındaki Safvan Bin Muattal türbesinde iftar programı düzenlendi. Programa TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve TOGEM-DER Adıyaman Kurucu Başkanı Sümeyye Şafak'ın yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde gerçekleşen iftar programına katılanlara etli pilav dağıtıldı.

'PAYLAŞMAK KARDEŞLİKTİR'

İftar öncesi konuşan Nevin Gacal, İstanbul'dan Samsat'a gönül köprüsü kurduklarını belirterek, "Biz TOGEM-DER olarak İstanbul'dan geldik. İlk önce Samsat'ta konteynerlerde yaşayan ailelerimize dün akşam kurban eti dağıttık. Okullarda tüm çocuklara bayramlık giysilerimizi hediye ettik. Bu akşamda sahabenin makamında bin kişiye etli pilav ikram ediyoruz. Belediye Başkanımız Halil bey bizi Samsat'la tanıştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Paylaşmak kardeşliktir diyoruz. Bizde İstanbul'dan TOGEM-DER olarak Samsat ilçesiyle kardeş olmaya geldik. Bundan sonra inşallah işbirliği içerisinde olacağız. Bundan sonra takip edeceğiz" dedi.

'İSTANBUL'DAN BURAYA BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULUYOR'

TOGEM-DER ekibi olarak 3 gündür ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırdıklarını belirten TOGEM-DER Adıyaman Kurucu Başkanı Sümeyye Şafak ise, "İstanbul'dan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Samsat ilçemizin yaralarını sarmaya geldi. 3 gündür TOGEM-DER ekibi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını dinlediler çocuklarımızın yüzlerini güldürerek bayramlıklar hediye ettiler adaklık kurbanlar vardı kesildiler vatandaşlarımıza ikram edildi. Bu akşamda Kadir Gecesi nedeniyle İstanbul'dan buraya bir gönül köprüsü kurularak etli pilav ikramında bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrada TOGEM-DER ailesi Samsatlı kardeşlerini yalnız bırakmayacaktır. Başta TOGEM-DER başkanımıza, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal başkanımıza ve cumhurbaşkanımızın değerli eşleri olan Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samsat'a bayram öncesi bereket yağdığını belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat da, "Bu hafta Samsat'ta bereket yağıyor. TOGEM sayesinde Nevin hanım sayesinde teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah bayrama böyle bereketli gireceğiz. Ramazan'ın son günleri emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Samsat Belediyesi personeli büyük emek verdi. Bir hafta içerisinde tabi Nevin hanım ve ekibine profesyonel çalışıyor. Teşekkürler ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte iftar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

İftar programının düzenlendiği türbe

Etli pilav dağıtılması

Vatandaşların sıraya girmesi

Pilavları yemeleri

Türbeyi ziyaret etmeleri

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal ile röp.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile röp.

TOGEM-DER Adıyaman Kurucu Başkanı Sümeyye Şafak ile röp.

Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

========================

Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden gelenler de katıldı.

Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda kentliler teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden, Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler oldu. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.

(Görüntü dökümü:

-------------------------

-Mevlana meydanında kılınan namazın havadan görüntüsü

-Namaz kılanlardan detaylar

-Mevlana Müzesi ve çevresi detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

============================

Kadir Gecesi, tarihi camide Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler

PEYGAMBER Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla, Edirne'nin Keşan İlçesi'nde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan'daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar ise Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kuran'ı Kerim'i dinleyerek, ardından Teravih Namazı'nı kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu da dikkat çekti. Kendilerine ayrılan bölümde yer bulamayan kadınlar, caminin bahçesine serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup öpebilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Cami önüne serilen kilimlerde namaz kılan kadınlar

-Camide namaz kılan cemaat

-Cami girişi ve Türk bayrağı

-Cami dış genel gör.

-Sakalı Şerif'in ziyarete açılması

-Sakalı Şerif'i görmek isteyenlerin yoğunluğu

-Fotoğraf çekenler

-Kucağında çocuğuyla ziyarete gelenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

===================================

Kaynak: DHA