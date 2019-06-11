DHA YURT BÜLTENİ-23

Türkiye'de tedavi olan Suriyeli Asinat yaşamını yitirdi



SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cuma günü Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen olayda Asinat Horani, yüksek bir yerden düştü. Ağır yaralanan minik Asinat, tedavisi için aynı gün özel izinle Türkiye'ye gönderildi. Annesi Curiye Horani ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan alınan Asinat Horani, Hatay'daki bir hastanedeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz Asinat, bugün hayatını kaybetti. Asinat Horani'nin cenazesi, otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Morg tabelası

Morg

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin indirilmesi

Cenazenin morga görüşmesi

Annenin morga girmesi

Morgdan çıkması

Telefonla konuşurken

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı. Adliyeye getirilen şüphelileri çekmek isteyen basın mensupları şahısların yakınları tarafından engellenmeye çalışıldı.

Sahte kimlikle yakalanan iki zanlının hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, firar gibi pek çok suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bulunan plaka tanıma sisteminden şüpheli bir aracı tespit eden polis ekipleri, aracı Bodrum'dan çıkarken Torba Uygulama Noktası'na durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahıslar, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar isminde düzenlenmiş kimlikleri polis ekiplerine gösterdi. Ekipler durumlarından şüphelendikleri ve kimlkleri ile ilgili sorulan sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren iki zanlıyı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

Burada parmak izleri alınan şahıslardan Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen kimlik ibraz eden şahsın T. Y. Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın ise B.B. olduğu tespit edildi. T.Y.Ş.'nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 adet hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere 27 suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. B.B.'nin de Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 adet hırsızlık ve 1 firar olmak üzere 4 yakalama kararı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, bugün öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edilirken şüphelilerin adliyeye girişi esnasında yakınları, basın mensuplarına fiziki müdahalede bulunarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden birinin ise "Neyin haberini yapacaksın çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın. Açıktan firar mı yazacaksın? Utanmaz" demesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin Adliyeye getirilişi

BODRUM, (Muğla),

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Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

İSTANBUL'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26'sı kadın, 4'ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul'a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi. Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü

Suriyeli göçmenlerden görüntü

Süre: 01'23 Boyut: 156 MB

Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Alacak para meselesi silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da, alacak para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen Muhammet Hire'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 638. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak para meselesi bulunan iki grup, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların tabancalarla birbirine ateş ettiği kavgada, olay esnasından sokaktan geçen Muhammet Hire, sağ bacağından, kavgaya karışan Ömer T. ise sol omzundan vurulurken, Özkan K. ise aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.

Ömer T., olay yerinden kaçıp bir çocuk parkında saklanırken, Özkan K. ise aynı sokaktaki bir zincir marketin şubesine girerek korunmaya çalıştı. Bu sırada kavgaya karışan bazıları, Özkan K.'nın kardeşine ait sokakta park halindeki 07 GEM 64 plakalı otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği 4 sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammet Hire, Özkan K. ve Ömer T., ilk müdahaleden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Çevrede yapılan çalışmada bir araç altında tabanca ele geçiren ekipler, geniş çaplı çalışma yaptı. Bir görgü tanığının kavgaya karışanlarında birinin elinde pompalı tüfekle markete girdiğini söylemesi üzerine ekipler markette de silah aradı. Yapılan aramada silah bulunamadı.

Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan polis, motosikletle olay yerinden kaçan 2 kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyo

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavganın yaşandığı yerden görüntüler

-Sokak üzerinden detaylar

-Silahı arayan polislerden görüntüler

-Bulunan boş kovanlardan detaylar

-Camları kırılan araçtan görüntüler

-Market içerisine giren Özkan K.'dan görüntüler

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Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi telef oldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak telef oldu.

Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi yakınlarında H.Ş.'ye ait bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çiftlikteki çalışanların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri çiftliğe sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm üretim çiftliğini sardı. Tüm ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında üretim çiftliği kullanılmaz hale gelirken, içindeki 500 kadar yavru hindi yanarak telef oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Çiftlikteki yangın

-Çıkan yüksek dumanlar

-İtfaiye ekibinin söndürme çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: TAVŞANLI,-

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Dolu yağacak diye önlem aldılar, gökkuşağıyla karşılaştılar

KARABÜK'te, dolu yağışı uyarısıyla birlikte vatandaşlar, araçlarını kapalı alanlara çekerken park halindeki araçların üzeri halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışıldı. Vatandaşlar, bekledikleri dolu yağışı yerine gökkuşağıyla karşılaşarak sürpriz yaşadı.

Belediye hoparlöründen saat 19.00 ile 21.00 arasında dolu yağışının beklendiği, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarının anonsu yapıldı. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için üzerini halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtülerle kapatarak, bazıları ise kapalı pazar yerleri ve köprü altlarına araçlarını çekerek önlem aldı. Gök gürültüsüyle birlikte şimşekler çaktı, yağmur yağdı. Ancak kent merkezinde beklenilen dolu yağışı gerçekleşmezken gökkuşağı sürprizi yaşandı. Gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra gökkuşağı gözlerden kaybolarak yerini yağmur yağışına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şimşek çakarken

-Kapalı pazar yerine araçların çeken sürücülerin açıklamaları

-Köprü altına araçlarını çeken sürücülerin açıklamaları

-Araçların üstünündeki halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtüler

-Gökkuşağı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kaynak: DHA