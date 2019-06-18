DHA YURT BÜLTENİ - 23

Çorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldü

Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde çobanlık yapan Davut Atıl, hayvan otlatmak için araziye gitti. Kentte bu sırada aniden şiddetli yağmur başlarken, Atıl'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Atıl, köydeki başka çoban tarafından bulundu.

Öte yandan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, yolun karşısına geçemeyenler, banklardan yaptığı köprüyü kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların sel sularında karşıdan karşıya geçmeleri

-Sel sularında araçların güçlükle ilerleyişi

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 43 sn) (BOYUT 171 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR -ÇORUM

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İzmir'de dolu ve sağanak (3)

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

İzmir'in Konak ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında, Tepecik semti 1172 sokaktaki bir 3 katlı bir binanın en üst katındaki Mercan Aygül'e ait eve yıldırım düştü. Olay sonrasında, evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Komşular bir yandan alevlere hortumla müdahale ederek bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, yıldırım düşmesi sırasında büyük bir gürültü koptuğunu belirterek, korktuklarını söyledi.

Ev sahibi Mercan Akgül ise, 5 dakika önce yıldırımın düştüğü mutfakta telefon görüşmesi yaptığını, görüşmenin biraz daha uzaması durumunda şu anda hayatta olmayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Yanan evden görüntü

Sokaktan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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2 saat yağan yağmur sele neden oldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde 2 saat yağan yağmur, sele neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlar zarar gördü.

Ürgüp ilçesi Mazı köyünde saat 15.30'da başlayan yağmur, 17.30'a kadar sürdü. 2 saatlik sürede yağan yağmur, sel yaşanmasına neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlaR ciddi oranda zarar gördü. Ürgüp Belediyesine bağlı iş makineleri hasar gören yolları düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış sonrası köye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Çiftci, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Köyün muhtarı Erol Gürbüz de, bin 200 nüfuslu köylerinde 300 evin bulunduğunu belirterek, çok sayıda kişinin yağan yağmur nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Muhtar Gürbüz, zararların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

Süre: 56 saniye-113 MB

Haber-Kamera: NNEVŞEHİR,

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Burdur'da sağanak yağış etkili oldu

Burdur'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen dere taştı, bazı sokak ve caddeler göle dönüştü.

Burdur'da saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Antalya-Burdur Karayolu Antalya Kavşağı'ndaki mazgallar, sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle tıkandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi ekipleri tıkanan mazgal ve rögarları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Ekipler, olası su baskınlarına karşı da kent merkezinde önlem aldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent merkezinde metrekareye 16 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan akan su

-Çaya gelen sel

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran ve 30 dakika süren sağnak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu-Manisa ve İzmir - Ankara Karayolu'nun Turgutlu'dan geçen bazı kesimleri sel suları nedeniyle kısa süreli olarak trafiğe kapanırken, onlarca araç mahsur kaldı. Yağmurun durmasıyla sel suları çekilirken, bazı yerlerde de Belediye ekipleri kepçeler yardımıyla suyun tahliye olmasını sağladı.

Turgutlu'da bugün saat 18.00 sıralarında aniden sağnak yağmur başladı. Zaman zaman etkisin arttıran yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. uyla dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerden inen sel suları Turgutlu-Manisa ve İzmir - Ankara Karayolu'nun Turgutlu'dan geçen bazı kesimlerini trafiğe kapattı. Onlarca araç mahsur kaldı. 30 dakika kadar süren yağmurun ardından bazı yerlerde sular kendiliğinden çekilirken bazı yerlerde de Belediye ekipleri kepçelerle suyun tahliyesini sağladı. yollarda trafik normal seyrine dönerken, yağmur yaklaşık 30 dakikalık bir aranın ardından tekrar başladı.

Görüntü Dökümü

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-Suyla dolan yoldan görüntü

-Suda güçlükle ilerleyen araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Adıyaman'da STK'lar Mursi için basın açıklaması yaptı

Adıyaman'da, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi için basın açıklaması yaptı.

Demokrasi parkında yapılan basın açıklamasına kentteki STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Platform adına açıklamalarda bulunan İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, "Kısa süren iktidarı boyunca sadece mısır içindeki derin devlet ve hainlerle mücadele değil uluslar arası Siyonist entrikalar ile mücadele etmek zorunda kalan Mursi iş yapmasına izin verilmeden 1 yıl önce sokak gösterileri ile yıpratılmış ardından askeri cuntaların ellerine teslim edilmişti. 3 temmuz 2013 tarihinde Abdülfettah el Sisi askeri darbe ile iktidara el koymuş her türlü yasa dışılık görmezden gelinmiştir. Hali hazırda Mısır cuntasının hapishanelerde 60 binden fazla masum insan bulunmaktadır. Batılıların desteğindeki cuntacıların idaresinde son 6 yılda 2 bin 500 den fazla idam kararı çıkmış bunlardan 165 tanesi infaz edilmiş bunların tümü sessiz sedasız yürütülürken geçtiğimiz şubat ayında 9 gencin idamı da gizlenememiştir. Hala hazırda 10 binden fazla muhaliften haber alınamamakta ve büyük ihtimalle yasa dışı idama kurban gittikleri görülmektedir" dedi.

Basın açıklamasının ardından yuzlerce kişi Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Görüntü Dökümü

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Demokrasi Parkı

Toplanan vatandaşlar

Vatandaşların slogan atması

Sela okunması

Dua edilmesi

İHH Başkanı Mahmut İzci'nin açıklaması

Giyabi cenaze namazının kılınması

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 475 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

