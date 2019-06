DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 25 personel yangına müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, depoda hasar oluştu. Öte yandan deponun önünde bulunan bir kamyonet de küle dönerken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Alevlerden detay

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Gene, detay görüntü

Süre: 4.38 DK Boyut: 519 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

======================

Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, İlhami C., İbrahim C. ve Gökhan T. ile Erdal A. yaralandı. Şüpheli Emrah Ç. polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 67'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil alım satımı işi yapan Emrah Ç. ile Erdal A, alacakları olduğu İlhami C. ile buluştu. 3 kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhami C., darp edildi. Bu sırada olay yerine gelen İlhami C.'nin arkadaşları İbrahim C. ve Gökhan T.' de kavgaya karıştı. Emrah Ç., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, vücuduna kurşun isabet eden Erdal A., İlhami C., İbrahim C.. ve Gökhan T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan olayın şüphelisi Emrah Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Hastane acil ambulanslar

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 30 sn ) (BOYUT 77 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

======================

Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti

Denizli'de, iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan duayen iş insanı Esat Sivri (86), Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti. Sivri'nin ani ölümü iş dünyasında şok etkisi yarattı.

Tatil için Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan iş insanı Esat Sivri, bugün mide kanaması geçirdi. Rahatsızlanan Sivri, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ambulansla Denizli'de Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edilen Sivri, yolda kalbinin durması sonucu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sivri'nin ani ölümü Denizli iş dünyasında şok etkisi yarattı. Eğitimini erken bırakan ve 16 yaşında babasının yanında ticarete atılan Sivri, 86 yıllık ömrünün önemli bir bölümünü Denizli sanayisine adadı. Esat Sivri, 17 Şubat 1933 yılında Kaplanlar Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Denizli'de okudu, ardından da eğitim hayatını noktaladı. 16 yaşında babası Mustafa Kazım Sivri'nin yanında iş hayatına atıldı. Tekstil alanında babası ile birlikte çalışan ve tecrübe kazanan Esat Sivri, askerliğin ardından iş dünyasına atıldı. Sivri, 1967 yılında Sarayköy'deki müflis Sarayköy Pamuklu Sanayi'nin sermayesine iştirak etti. Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için, boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. 100 ortakla Denizli Basma Sanayi Fabrikasını 1972'de kurdu. Uzun yıllar DEBA ile Denizli ekonomisini domino eden Esat Sivri, iflas sürecine girdiğinde zor günler yaşadı. Denizli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan Esat Sivri, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Sivri, Denizli İhracatçılar Birliği'nin de kurucuları arasındaydı. Sivri'nin cenazesinin ne zaman toprağa verileceği kesinlik kazanmadı.

Görüntü Dökümü

---------

-Esat Sivri'nin fotoğrafı

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -

===================

Çorum'da gölete giren iki arkadaştan biri boğuldu

Çorum'un Bayat ilçesinde, sulama göletine giren iki arkadaştan Serkan Koral (30) boğuldu, Hüseyin Esen (34) ise kendi imkanları ile kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre yüzme bilmeyen Hüseyin Esen ve arkadaşı Serkan Koral sulama göletine girdi. Suda çırpınmaya başlayan Hüseyin Esen kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Serkan Koral ise gözden kayboldu. Hüseyin Esen'in ihbarı üzerine köye gelen AFAD sualtı dalgıç ekibi, yapılan çalışma sonucunda Serkan Koral'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Koral'ın cansız bedeni otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yusuf ÇINAR/BAYAT (Çorum), -