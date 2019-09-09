Dha yurt bülteni - 23

KOMŞULARIN OTOPARK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ; 3 ÖLÜ, 5 YARALI-1

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeni ile çıkan tartışma kavgaya döndü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

GAZİANTEP

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Birahanede çalışan Özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (2)- Yeniden

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silahı atan şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen Vedat K. (38), burada kayıt dışı kansimatris olarak çalıştığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın bulunduğu masanın önüne geldi. Vedat K., beraberinde poşete gizlediği pompalı tüfeği çıkartarak, masada arkadaşlarıyla oturan Abdıkarımova'ya doğrultu. Masada oturanlar korku ve panikle kaçışırken, Vedat K. ise art arda tetiğe bastı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Abdıkarımova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

KAYIT DIŞI KONSİMANTİS ÇALIŞTIRMAKTAN İŞYERİNE TUTANAK TUTULDU

Bu arada cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın kayıt dışı konsimatdris olarak çalıştığını belirledi. bu nedenle polisin işyeri hakkında tutunak tuttuğu öğrenildi. Evli olduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu öne sürülen cinayet zanlısı Vedat K.'nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Ambulanstaki ceset

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden detay

Süre: (1: 37) Boyut: (181 mb)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde taksici Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ı (33) tabancayla ateş ederek bacağından vurdu. Mevlüt Ç.'nin Ali Nar'ın yanına gelişi ve olay yerinden ayrılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ın yanına geldi. Ardından Ali Nar ile birlikte çay ocağının önüne gidip, iddiaya göre sıra yüzenden yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç., yanındaki tabancayla Ali Nar'ın üzerine 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i bacağına isabet eden Nar, kanlar içinde yere yağıldı. Mevlüt Ç. de oradan ayrılıp, taksine binip uzaklaştı. Nar da, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mevlüt Ç.'nin bir iş yerinin önünde sohbet eden Ali Nar'ın yanına gelip, Nar ile çay ocağına gitmeleri ve olaydan sonra oradan ayrılması güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, kaçan Mevlüt Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

Olay yerinde polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

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Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Orhaneli ilçesinde kırsal Akçabük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne de haber verildi. İhbar üzerine 3 arasöz ile ormanlık bölgeye gelen ekipler, örtü yangını olarak adlandırılan yangını büyümeden kısa süre söndürdü.

Görüntü dökümü;

-Yangından detaylar

Süre: 39 saniye, Boyut: 88 MB

Haber-Kamera: Osman SAK/ORHANELİ,(Bursa),

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Şanlıurfa'da Karahantepe heyecanı

DÜNYANIN en eski tapınak merkezi kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'de, kazı çalışmalarına başlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de kazı çalışmalarının başlaması kentte heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe 'T' şeklinde 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması heyecanla bekleniyor.

Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

2 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi.

GÖBEKLİTEPE'DEKİ DİKİLİ TAŞLARIN BENZERLİĞİ

Karahantepe'de 35 kişilik ekiple kazı çalışmalarını yürütüklerini kaydeden Karul, yaptıkları yüzey araştırması sırasında buradaki dikili taşların Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğunu söyledi. Karahantepe bölgesinin topografik haritasını çıkararak, jeomanyetik ölçümler de yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karul, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karahantepe Göbeklitepe'ye alternatif bir kazı değildir. Göbeklitepe bize bu bölgede tarihten öncesi çok şey öğretti. Burada kazı çalışmalarımıza başlayalı bir hafta oldu. Bu yıl burada 1 aylık bir kazı çalışmasını yürüteceğiz. Bu bölgenin yerleşik topluluklarını ait kalıntılarla karşılaştık. Hava fotoğraflarından bile burada yüzeyde gözüken dikilitaş sayısı 250'nin üzerinde. Bu dönemin yapılarına baktığımızda 12 çevrede, 2 de merkezde olmak üzere içerisinde 14 dikilitaş bulunan özel yapılar söz konusu. Böyle bir hesap yapıldığında yüzeyden görülebilen dikili taşlar 30 civarında yapının olduğunu bize söylüyor. Kuşkusuz görülebilenler bunlar ama toprak altına henüz açığa çıkarılmasını bekleyen daha fazla yapının olduğunu da ön görmek gerekir. Dolayısıyla onlarca yapı olduğunu henüz kazıya yeni başlamış olmamıza rağmen rahatlıkla söyleyebiliriz. Göbeklitepe'deki yaşam 'T' biçimindeki taşlardan oluşan bir dönemden de ibaret değil. Çok daha uzun bir süreci yansıtıyor, 700- 800 yıllık bir yerleşim yahut kullanım söz konusu. Karahantepe'nin de bu sürenin içinde bir yere oturduğu kesin. Daha uzun bir süreyi kapsayabilir, öncesinden başlayabilir. Bütün bunları burada yapacağımız kazılar gösterecek ama en azından bu sürecin içinde önemli zaman aralığıyla örtüştüğünü çağdaş (aynı dönemde) olduğunu söyleyebiliriz. Bu da günümüzden 11 bin 500 yıl öncesini ifade ediyor. Karahantepe'nin Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde olmasının arkeolojiyle bütünleşik farklı projeler yapmaya da fırsat sağlayacağını düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karahantepe'de yürütülen kazı çalışması

Kazıda görev alan işçilerin çalışması

Prof. Dr. Necmi Karul açıklamada bulunması

Droneyle havadan çekim

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)