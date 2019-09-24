Dha yurt bülteni - 23

Şehit Teğmen'in cenazesi, Konya'ya getirildi



IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere askeri uçakla eşinin memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Dinçer'in cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Dinçer'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçağın gelişi

-Ailesi ve askeri erkandan detay

-Cenazenin uçaktan alınması

-Ailesinden detay

-Cenazenin araca konması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA,

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Minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıp tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hurda yığınına dönen minibüs ise çekiciyle alt geçitten kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sağlık ekiplerinden görüntü

Minibüsten görüntü

Polisin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Sokak ortasında pompalı dehşet: 1'i ağır 3 yaralı



İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 kişiye sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. saçmaların isabet ettiği 2 kişi ile olay sırasında balkonda bulunan bir kadın yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Emrez Mahallesi 179 sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan Ersin K. ve Recep K.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak, otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırganın rastgele ateş açması sonucu, Ersin K. ve Recep K. ile olay anında evinin balkonunda olan Sevda D. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra otomobile binerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri genel

Polis araçlarından görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Tartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladı



SİVAS'ta Yusuf E. (28) tartıştığı komşusu Ömer Faruk U.'yi (43) maket bıçağı ile boynundan ağır yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yusuf E. komşusu Ömer Faruk U.'yu maket bıçağıyla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Ömer Faruk U. Numune Hastanesi'ne, kavga esnasında yaralanan Yusuf E. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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