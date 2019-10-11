Dha yurt bülteni - 23

Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak

ESKİŞEHİR'de, Ayşe Tuba Arslan (45), 6 ay önce boşandığı uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın (52), satırlı saldırısına uğradı. Yüzünden ve kafatasından ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alınırken, mahalleli Özalpay'a saldırdı. Yaklaşık 100 metre kaçan Özalpay polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan bu akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, inbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin arıdndan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Arslan'ın Yoğun Bakım Ünitesi'ne tedaviye alındığı bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GİZLİCE HASTANEDEN ÇIKARDI

Satırlı saldırgan Yalçın Özalpay, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gazetecilerin görüntü almaması için Özalpay'ı hastanenin arka kapısından gizlice çıkardı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri cep telefonu görüntüsü

-Eskişehir Şehir Hastanesi acili

-Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Eş katili: Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BALIKESİR

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Bakan Kurum: 'Barış Pınarı Harekatı' başarılı bir şekilde yürütülüyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek, bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Valilikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi. Harekatın başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Murat Kurum'un açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki Mehmet, ölü olarak bulundu

SAMSUN'da bisikletiyle gezmeye giden Mehmet Çınar Şahin, (6) dedesinin teknesinin yanında boğulmuş halde bulundu.

Olay, 19.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde bisikletiyle gezmeye çıkan ve 13.00'dan bu yana haber alınamayan Menmet Çınar Şahin hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Öğle saatlerinden buyana ilçe genelinde aranan Şahin'in bisikleti, jandarma ekiplerince liman kıyısında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaptığı arama sonucu Şahin'in cansız bedenini dedesine ait teknenin hemen yanında buldu. Oğlunun ölü olarak bulunduğu haberini alan Serkan Şahin, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Göz yaşlarına hakim olamayan Serkan Şahin, akrabaları tarafından sakinleştirildi. Bisikleti de dedesine ait teknenin hemen yanında bulunan Şahin'in, kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şahin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden detaylar

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten detaylar

Baba Serkan Şahin'in feryatları

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/19 MAYIS (SAMSUN)

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