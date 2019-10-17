DHA YURT BÜLTENİ-23

Şırnak'ta 55 okulda eğitime 2 gün ara

Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizdeki Suriye sınırında bulunan 55 okulumuzda 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

ŞIRNAK

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Bolu'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için siyasi parti temsilcileri birlikte yürüdü

BOLU'da, yüzlerce kişi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya ile Vatan Partisi, İşçi Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Bolusporlu futbolcular ve yönetimi ile yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Topluluk yürüyüş süresince 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla harekata destek verdi. Yürüyüşe katılan bazı vatandaşlar başlarına mavi komando beresi taktı. Çevredekiler de yürüyüşe katılanları asker selamıyla selamladı. Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş Kent meydanında sona erdi. Meydanı dolduranlar harekata katılan askerler için dua etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydanı dolduran kalabalığa seslenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Batı dünyası maalesef el ele vermiş bir konuya takılıyor. Niye Türk futbolcular Fransa'da asker selamı verdi. Niye cimnastik dünya şampiyonu madalyasını alırken asker selamı verdi. Bunu anlayamıyorlar. Her Türk asker doğar. Biz hepimiz asker doğuyoruz o yüzden. Ben de terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat tüm Bolu halkı adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Doğanay ise, "Bu necip millet nasıl 1923'de Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde 7 düvele karşı dik durduysak, adam gibi durduysak evet bugün söz konusu vatansa, söz konusu milletin geleceğiyse, söz konusu sınır boylarımızın güvenliği, söz konusu Suriye'den yönelen PYD, PKK, DEAŞ'ın hepsinin hedefi Türkiye'yi bölmek ve parçalamaksa yine aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinin Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, Amerika'nın, Fransa'nın işbirliği yapmışçasına eğer bugün bizi eleştiriyorsa, Türk milleti doğru yoldadır, doğru istikamettedir.ö diye konuştu.

Daha sonra diğer siyasi partilerin il başkanları da birlik beraberlik vurgusu yapan konuşmalar yaptı. Programın sonunda Başkan Özcan ile siyasi partilerin il başkanları hep birlikte asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüş

-Drone görüntüler

-Tanju Özcan ve Nurettin Doğanay'ın konuşmaları

-Detaylar

Süre: 04.42-Boyut: 527 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Lastiği patlayan TIR yandı, yol ulaşıma kapandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda lastiğinin patlaması sonucu alev alan TIR'ın dorsesindeki 2 milyon TL değerinde tekstil malzemelerinin bir bölümü yandı. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde medyana geldi. Kayseri'den İstanbul'a tekstil malzemesi taşıyan Kadir Özhan idaresindeki 38 YK 173 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Patlayan lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alev yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek, aracını emniyet şeridine çekip, aracın çekici ve dorse kısmını birbirinden ayırdı. Kadir Özhan, daha sonra yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç sürücüsü Kadir Özhan da dorseye tırmanıp, malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Sürücü bu sırada zor anlar yaşadı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde tekstil malzemesi yüklü TIR'daki malzemelerin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım yarım saat boyunca durdu. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ulaşım bir süre de tek şeritten sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesiyle de yol tamamen 3 şerit olarak trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Drone görüntüleri

-İtfaiyenin çalışmaları

-Sürücü ile röp.

-Drone görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Firari asker, hırsızlıktan tutuklandı

ADIYAMAN'da, hastaneden ve girdiği bir evden hırsızlık yapan Ş.B. polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Ş.B.'nin ayrıca, askerden firar ettiği öğrenildi.

Polis, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 cep telefonu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan yerlerde araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.B.'nin 2 ay önce Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten firar ettiği, Edirne'de de bir hırsızlık olayına karıştığı ve 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ş.B.'nin son girdiği evde yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk Ş.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin ikametgah balkonuna gelişi

-Şüphelinin balkona tırmanması

-Şüphelinin içeri girişi

-Şüphelinin balkondan atlaması

-Şüphelinin karakoldan çıkarılışı

-Şüphelinin cezaevine götürülmesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120MB

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Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Gül'e (22), çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa E. (46) tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim'de saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Okulu'nda asistan olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken restoran işletmecisi Mustafa E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yasemin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadın otopsinin tamamlanmasının ardından dün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücü Mustafa E., dün sabaha karşı polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa E., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Zanlının adliyeye girişi

-Adliyeden görüntü

Kaza yerinden görüntü

-Genel detay

Süre: 1.25-173 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR

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Karabük'te kereste fabrikasında yangın

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yenice Orman Ürünleri Sanayi Fabrikası'nda yangın çıktı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alevler

Söndürme çalışmaları

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,