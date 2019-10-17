DHA YURT BÜLTENİ - 23

TERÖRİSTLERİN ÇİRKİN OYUNU DEŞİFRE OLDU

BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmemek ve uluslar arası kamuoyunda Türkiye'ye suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilginin ardından teröristlerin deşifre olan çirkin oyununun sahnelenmemesi için güvenlik güçleri alarma geçti.

Türkiye, Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden ve terör koridoru oluşturmak istemesiyle sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kısa sürede 120 kilometrelik Telabyad-Resulayn hattında onlarca köy teröristlerden kurtarıldı. Telabyad ve Rasulayn ilçe merkezleri de teröristlerden temizlendi. Meskun mahal operasyonlarının halen devam ettiği Resulayn kentinde son çırpınışları ile TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine yönelik hain saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütünün kaybettiği tabanını elinde tutabilmek ve uluslar arası arenada destek bulabilmek için kimyasal kullanmayı planladığı belirlendi. Resulayn bölgesinden gelen istihbari bilgilere göre: terör örgütü hazırladığı 2 kimyasal yüklü füzeyi sivillerin bulunduğu alanda aktive ederek çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olacak. Teröristler daha sonra kimyasal kullanımının Türkiye tarafından yapıldığını iddia ederek bu suçlama ile hem giderek kendisinden uzaklaşan tabanını elinde tutmaya çalışacak, hem de uluslar arası platformlarda Türkiye'yi zor durumda bırakacak. İşte bu istihbarı bilgilerin gelmesinin ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Sınır ötesinde sürdürülen harekata katılan TSK ve SMO askerleri uyarıldı. Sınırın iki tarafında güvenlik güçleri alarma geçerken, son çırpınışlarını veren terör örgütünün bu oyunu da deşifre edilerek engellenmesine yönelik önlemler alındı.

Resulayn ve Telabyad'da neredeyse her evin altına tünel kazarak kentleri adeta köstebek yuvasına çeviren, her yere patlayıcı tuzaklayarak sivillerin canını hiçe sayan teröristlerin, kimyasal füze ile yüzlerce insanı katletmeye yönelik çirkin oyunu da Suriyelilerin tepkisine yol açtı. Suriyeli siviller biran önce terör örgütünün kökünün kazınmasını isterken, sonuna kadar destekledikleri Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarının mesajını verdi.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE,

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ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, su altı dalış eğitimi aldığı sırada su altında fenalaşan ve kalbi duran, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Demirtaş Mahallesi'ndeki baba ocağına, acı haber ulaştı. Şehidin, Türk bayrağı asılan evine gelen köylüler, acılı baba Kerim Akmeşe ile ağabey Yakup Akmeşe'ye, taziye dileklerini iletti. Demirtaş Mahallesi Camisi'nin minaresine de, Türk bayrağı asıldı. Şehidin, Ankara'da yaşayan eşi ve 8 yaşındaki kızının da, acı haberi alıp uçakla İzmir'e geldikleri, ilerleyen saatlerde Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapacakları bildirildi.

'İŞİNİ ÇOK SEVERDİ'

Acılı ağabey Yakup Akmeşe, tarlada zeytin toplarken haberi aldıklarını belirterek, "Köyümüzün muhtarı aradı. 'Kaymakam geliyor, siz de gelin' dedi. Ana yolda, jandarma ekiplerinin aracını gördük, o zaman kötü bir şey olduğunu tahmin ettim. Hiç beklemediğimiz bir olaydı, acımız büyük, anlatılması mümkün değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor Başka şehitlere üzülüp, acı çekiyorduk ama ateş bizim ocağımıza düştüğü an, olayın ne kadar acı bir şey olduğunu anlıyoruz. Allah, kimsenin başına vermesin. İşini çok severdi, hep en önden giden, kendinden çok başkalarını düşünen, pırlanta gibi bir insandı. Biz birsek, o bin idi. Vatan sağ olsun" dedi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin cenazesinin, yarın Dikili Merkez Camisi'nde, öğle vaktinde yapılacak törenin ardından, Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ağabey Yakup Akmeşe ile röp.

Şehidin baba evinden genel görüntü

Taziyelerin kabul edilmesinden görüntü

Köy camisinin minaresine ve baba evine asılan Türk bayraklarından görüntü

Jandarma ekiplerinden görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 45'inci gün (2)

SAĞANAĞA RAĞMEN EYLEMİ SÜRDÜRDÜLER

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki aileler, sağanağa rağmen kayıp çocukları için oturma eylemini sürdürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine katılan Süheyla Demir, yağmur ve fırtınada eylemini sürdürdü. Demir, "Gördüğünüz gibi yağmur altındayız. Bu bizim umurumuzda değil, bizi hiç kimse yıldıramaz. İnşallah onları alt edeceğiz. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyiz. Yağmur, kar, kış demeden bekliyoruz" dedi.

Annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer ise 10 ay önce HDP'liler aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri oturma eylemini sürdürdüğünü anlatarak, "Yağmur da kış da dinlemeyeceğiz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Kararlıyız, sonuna kadar buradayız. Artık evlatlarımızı geri göndersinler. Çocuklarımızın orada ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Bizim burada ıslanmamız çok önemli değil, evlatlarımıza canımızı feda ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Sağanak yağmur

Yağmur altında bekleyen ve ıslanan aileler

Ayşegül Biçer'in konuşması

Süheyla Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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BARIŞ PINARI'NA YURDUN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK

Aydınlı Efe'den Barış Pınar'ı Harekatı'na asker selamlı destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na 48 yaşındaki Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan asker selamlı destek geldi.

Türk Silahlı Kuvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Harekata katılan Mehmetçikler'e bir destek de Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu belirten Koldaş, "Kurtuluş Savaşı'nda Aydın'dan düşmana geçit vermeyen efeler olarak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman olduğu gibi yine Aydın efeleri olarak devletimizin yanındayız" diyerek, asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Bakan Pekcan: Bu dinamik ekonomiyle Avrupa'da da dünyada da lokomotif oluruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa'da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) eğitim seminerine katıldı. Seminerde bir konuşma yapan Ruhsar Pekcan, esnafın sorunlarını bildiklerini ifade ederek, Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafların korunması gerektiğini sürekli olarak kendilerine ifade ettiğini belirtti.

'KENDİNİZE İNANIN, DEVLETİNİZE İNANIN'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa'da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz. Siz de buna inanın, buna güvenin, kendinize inanın, devletinize inanın" dedi.

'HALK BANKASI KOMİSYONU YÜZDE 1'E DÜŞÜRECEK'

Bakan Pekcan, esnaf kuruluşlarının talepleri olan Halk Bankası kredileriyle ilgili olarak, "Halk Bankamızın kredilerini esnaflarımız ister 3 ayda ister 6 ayda ödesin. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkardık. Halk Bankası 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 olan komisyonu kaldıracak. 100 bin liranın üzerinde olan kredilerde de yüzde 2 olan komisyonu yüzde 1'e düşürecek. Ama bizim sizden bir beklentimiz var. Siz de istihdam sağlayacaksınız. Her biriniz en az bir eleman alacaksınız" diye konuştu. Bakan Pekcan'ın sözleri salondan büyük alkış aldı.

'KÜÇÜK ESNAFLARA SAHİP ÇIKILMALI'

TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül de işler iyi gittiği zaman esnafların sorunlarının bir şekilde çözüldüğünü belirterek, önemli olan şu anda olduğu gibi sıkıntılı dönemlerde esnaflara yardım etmek olduğunu söyledi. Başkan Akgül, şöyle dedi:

"Suriye sınırında devletimiz Barış Pınarı Harekatı yürütüyor. Harekat nedeniyle Suriye tarafından atılan top mermileri bizim esnaflarımızın iş yerlerine isabet ediyor. Olan esnafımıza oluyor. Büyüklere bir şey olmuyor. Bu yüzden esnaflara, küçük esnaflara sahip çıkılmalı."

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, CHP'li Mahmut Tanal'ın kendisi hakkında tweet attığını hatırlatarak, "Tanal'a göre 5 yıldızlı otellerde sadece kendileri kalabilir, esnaf kardeşlerimiz kalamaz, bunlar böyle düşünüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın salona girişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Abdulkadir Akgül'ün konuşması

338 MB/// 03.03"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

Murat KÜÇÜK/BOLU,- BOLU'da kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Düzce'den Bolu'ya dönen Osman Öztürk (78) yönetimindeki 14 DM 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı. Kazada yaralanan Osman Öztürk, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman Öztürk, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant kavşağından Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kazanın ardından devrilen tabela ve aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden detaylar

-Ekiplerin inceleme yapması

Süre: (44 SN) Boyut: ( 9 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,