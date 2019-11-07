DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kamışlı'da gece süren Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi (2)

UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti. Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus kargo uçağının iniş ve kalkışı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Uçağın inişi

Genel ve detay görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 196 MB

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Avrupa Parlamenteri Zdechovsky: HDP önünde oturan ailelerin acısını hissettim

DİYARBAKIR'da, HDP önünde oturan aileleri ziyaret eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, 15 yaşında bir oğlunun olduğunu ve çocukları kaçırılan ailelerin yaşadığı acıyı derinden hissettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, ardından açıklama yaptı.

'BU ZİYARETTE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM, AİLELERİN ACISINI DERİNDEN HİSSETTİM'

Ailelerle yaptığı görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenleyen Zdechovsky, ziyarette kendi çocuğunu düşünüp, ailelerin ne yaşadığını hissettiğini anlattı. Zdechovsky, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim de aynı yaşta çocuklarım var. En büyük oğlum 15 yaşında. Bu ziyaret sırasında çocuklarımı düşündüm. Çocuklarım bu şekilde bir muameleye kaldığı takdirde neler hissedeceğimi düşündüm. Bu yüzden bu ailelerin acısını derinden hissettim. Avrupa Birliği hiçbir zaman bir terör örgütünü desteklemez. Biz sadece elinde silah olmayanla konuşuruz. Bu Avrupa'nın açık bir politikasıdır. Bundan dolayı Diyarbakır'daki oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ettim. NATO'nun üyesi olan Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve terör örgütü PKK, Avrupa'nın kayıtlarında bir terör örgütüdür. Bu durum hiçbir şekilde değişmeyecek. Hiçbir zaman Kuzey İrlanda'daki teröristlerle görüşüp, onları kabul etmedik. ETA ile hiçbir zaman görüşmedik. Aynı şekilde bu bölgedeki terör örgütünü de kabul etmeyeceğiz. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük gruba sahip olan Avrupa Halkların Partisi'nden biriyim, buraya geliş amacım insanları görmek, gerçekleri yerinden görmek istedim. Bu ziyaretimin ardından Avrupa Parlamenterlerin buraya ziyaret etmelerini isteyeceğim. Önemli olan buraya gelip gerçeğin ne olduğunu görmek."

Görüntü Dökümü

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Basın toplantısı

Tomas Zdechovsky'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 730 MB

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Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

AKSARAY'da, Refik E. (72), miras nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet E.'yi (48) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik E., otomobiliyle oğlu Mehmet E.'nin evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refik E., yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet E., kanlar içinde yığıldı. Refik E. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik E. ise polis tarafından Aksaray- Nevşehir karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının ambulanstan indirilmesi

Acil Servise alınması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardı

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden Filyos Çayı'na uçtu. Bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Cemal Topçu (70) ve eşi Gülsade Topçu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Melise köyü mevkiinde meydana geldi. Cemal Topçu yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten Filyos Çayı'na uçtu. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suyun içinde kalan otomobildeki Topçu çifti kısa süren çalışmayla kurtarıldı. Hafif yaralı çift, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobil ve jandarma ekipleri detay

Süre: (01.13) Boyutu: (136 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandı

İZMİT'te bir kafeye girerek kasada bulunan madeni paraları çalan B.K., yakalandı. Hırsızlık anı kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde İzmit'te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, kafenin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., içeride bir süre gezindikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., burada tamamlanan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin kafeye girmesi (Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin madeni paraları alarak dışarıya çıkması (Güvenlik kamerası)

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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