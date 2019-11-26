DHA YURT BÜLTENİ-23

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale başhekimden

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Yusuf Kartal yaralandı. Kartal'a ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen başhekim yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Yusuf Kartal'ın kullandığı 02 FU 327 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 33 CSF 23 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kartal, yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan, yaralı Kartal'a ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yusuf Kartal'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kaza yapan otomobiller

-Başhekimin yaralıyı sedye ambulansa taşıması

-Ambulansın gidişi

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Kardiyolog, boşandığı eşini tekme- tokat dövdü; O anlar kamerada

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kardiyolog M.M., eski eşi A.G.'yi kucağında çocuğunun olduğu sırada tekme- tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, A.G. ise eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz 10 Kasım günü akşam saatlerinde, Derince'de bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., boşandığı eşi A.G.'ye 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere eski eşinin yaşadığı siteye geldi. M.M. ile A.G. arasında sitenin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme- tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'YUMRUKLAYARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Bir hastanede memur olarak görev yapan A.G. evlilikleri sırasında eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Velayeti bende bulunan çocuğumuzu bana teslim ederken, yaşadığım sitenin içerisinde ve çocuğumuzun gözünün önünde beni defalarca tekmeledi. Yumruklayarak ölümle tehdit etti. Çocuğu teslim etmeme, kaçırma, iştirak nafakasını düzenli ödememe gibi icra mahkemelerince de tespit edilmiş suçları mevcuttur. Yaşadığım eve tehdit ve zorla girip evin içinde de tehditlerine devam ederek bana hakaret ve cinsel saldırıda bulunmuş, bunun üzerine belirlenen 6 aylık koruma tedbir kararının süresi, verdiği yalan beyanları doğrultusunda 3 aya düşürülmüştür" dedi.

'KORUMA KARARININ UZATILMASI GEREK'

A.G. koruma kararının uzatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.'den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamerası görüntüleri)

Doktorun boşandığı eşine tekme ve yumruk atması

Güvenlik görevlisinin araya girmesi

Haber: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,

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Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

KÜTAHYA'da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadın S.Ç.'den müstehcen görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek şantajla 10 bin lira isteyen manav H.Ü., şikayet üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da manav H.Ü. ile S.Ç. adlı kadın 4 ay önce tanışarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bir süre sonra iddiaya göre H.Ü., sevgilisi S.Ç.'nin kendisine cep telefonu uygulaması Whatsapp üzerinden gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları ailesine göstermekle tehdit ederek şantaj yapıp 8-10 bin lira para vermesini istedi. Bunun üzerine S.Ç., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri S.Ç.'ye seri numaraları alınmış paraları teslim ederek Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Laleli Cami bahçesinde buluşma ayarladı.

PARAYI ALINCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli H.Ü. cami bahçesinde S.Ç.'den şantaj karşılığı istediği parayı aldığı esnada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.Ü. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası kayıtları

-Çiftin buluşması

-Adamın parayı alması

-Polisin operasyonu

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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Kültepe Kazı Başkanı: Kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor

Kayseri'de 71 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Kayseri Ören Yeri'nde tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları yer alıyor. Tanıtıp sponsorluğu toplantısına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcular Adabeyor, Mensah, Emre Demir katıldı.

VALİ: MÜZE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vali Günaydın, Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından biri olan ve Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kent olarak bilinen Kültepe Kaniş Karum Höyüğü'nün müze yapılması konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Günaydın, "Dünyanın ünlü ticaret merkezi Kaniş Karum'da kazı çalışmaları 1948 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kültepe'deki kazı ve restorasyon çalışmalarına büyük bir özenle devam edeceğiz. Yapılan bu sponsorlukla inşallah kazı çalışmaları daha hızlı ilerleyecek" diye konuştu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding olarak Türkiye'nin kültür ve tarihsel zenginliklerini çok önemsediklerini dolayısıyla bu konuda da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Gülal, "Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş Karum insanlık tarihini aydınlatması açısından çok önemli bir tarihi değerimizi ifade etmektedir" dedi.

'TİCARİ ANLAŞMALARIN YER ALDIĞI BİN 200 TABLET BULDUK'

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, bölgeyi tanıtarak, "4 bin yıl öncesine Kültepe'de insanların yaşadığı bir bölgedeyiz. Kazı çalışması yapılan odaların bir tanesinde ticari anlaşmaların yer aldığı bin 200 tablet bulduk. Günümüzde bir muhasebe bürosunda ne varsa paraya ait 4 bin yıl öncesine ait her şeyi bulmak burada mümkün" ifadelerini kullandı.

'MÜZELERDE 40 BİNDEN FAZLA ESERİMİZ VAR'

Kulakoğlu, dünyada böyle bir sistem olmadığını belirterek, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlere yıl devam edecek gibi görünüyor. Müzelerde 40 binden fazla eserimiz var. 20 bin tane tabletimiz var. Bunlardan sadece 500 tanesi sergilenebiliyor. Yapılacak Kültepe Müzesi ile bu eserlerimizi yeniden ortaya çıkarıp sergilemek istiyoruz. Türkiye'de 50 müze açsak bitmez bizim eserimiz. Ancak şu an depolarda bekliyor. Burası iddia ediyorum 4 bin yıl önce dünyanın en eski ve en büyük şehridir. En az 40 bin nüfusun yaşadığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazı Başkanının Vali, Belediye Başkanı ve TMSF Başkanına bilgi vermesi

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu açıklaması

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal açıklamaları

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamaları

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamaları

Kültepe Kaniş kazı alanı genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

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